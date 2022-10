XCMG publie son rapport RSE 2021, soulignant son engagement envers les ODD de l'ONU pour construire un monde meilleur grâce à la construction écologique





XUZHOU, Chine, 22 octobre 2022 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE:000425) a récemment publié son rapport 2021 sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE), soulignant ses réalisations en matière d'innovation, de transformation numérique, de développement durable et de responsabilité sociale des entreprises. À l'occasion de la Journée des Nations unies 2022, XCMG a souligné son engagement envers les Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU et la construction d'un avenir meilleur pour tous grâce à des constructions écologiques avant-gardistes.

XCMG s'est attaqué à 337 technologies clés en 2021 et est pionnier dans le développement de technologies vertes, économes en énergie, intelligentes et fiables pour les marchés haut de gamme. Elle a lancé une gamme de nouveaux produits énergétiques comprenant des modèles hybrides et électriques, ainsi que des technologies de construction écologiques pour faire avancer la transformation à faible émission de carbone de l'industrie des machines de construction.

« Nous avons établi un écosystème de développement durable avec ses entreprises partenaires en amont et en aval, en formant des alliances de stratégie, de talent, de prévention/contrôle des pandémies et de bien-être public pour promouvoir la coopération dans divers domaines, et conduire le développement positif de l'ensemble de la chaîne industrielle, des fournisseurs, des partenaires de distribution aux utilisateurs finaux et à la structure de l'industrie », a déclaré Lu Chuan, président et directeur de XCMG.

Les actions avant-gardistes de XCMG permettent non seulement de fournir une assistance plus complète et plus accessible aux clients mondiaux, mais aussi de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise grâce à des mesures telles que la mise en place d'un service d'information sur les pièces détachées sans papier et l'utilisation de matériaux d'emballage respectueux de l'environnement.

L'initiative RSE « Help with Love » de XCMG est un élément essentiel de la prise de responsabilités sociales de XCMG et de la promotion du développement durable dans les domaines du soutien aux infrastructures mondiales, de la promotion de l'emploi local, du sauvetage/de la reconstruction en cas de catastrophe et de crise, de l'éducation et du bien-être, par la protection des droits et des intérêts, la conservation de l'environnement, le bien-être public et la réduction ciblée de la pauvreté.

En Afrique, XCMG a mis en oeuvre le projet de caves à eau pour fournir un accès à l'eau potable dans plusieurs pays, y compris le don et la construction de 20 systèmes de purification de l'eau pour 20 écoles publiques à Addis Abeba, en Ethiopie. Le projet s'aligne sur les objectifs de l'ODD 6 visant à garantir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous et à bénéficier à davantage de personnes dans le besoin.

« La responsabilité sociale a toujours été un élément clé de la stratégie d'entreprise et de la feuille de route de XCMG, en tirant parti de nos capacités et de nos influences sociales, XCMG s'engage pleinement à tenir sa promesse et à contribuer au progrès social dans le but de rendre le monde meilleur », a déclaré Lu.

