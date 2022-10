LITEON Technology annonce un bénéfice net de 10,3 milliards NT$ pour les neuf premiers mois de 2022, avec un BPA de 4,51 NT$, un bénéfice brut et un bénéfice d'exploitation record





TAIPEI, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- LITEON Technology (2301-tw) a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 46,2 milliards NT$ au troisième trimestre, en hausse de 7 % par rapport au trimestre précédent et de 10 % par rapport à l'année précédente, porté par la croissance générée par la gestion de l'énergie pour le cloud computing, l'électronique automobile et les photocoupleurs haut de gamme, un record pour la même période en 3 ans. Grâce à l'optimisation du mix produit, à l'augmentation de la valeur de la production et à la conquête de parts de marché, la marge bénéficiaire brute a atteint 19,5 %, soit une hausse de 0,2 point par rapport à l'année précédente, et les bénéfices bruts se sont élevés à 9 milliards NT$; la marge bénéficiaire d'exploitation s'est établie à 9,5 %, soit une augmentation de 1,1 point par rapport à l'année précédente, et le bénéfice d'exploitation a atteint 4,4 milliards NT$. Les bénéfices nets ont atteint 4,2 milliards NT$, avec un BPA record de 1,86 NT$, soit une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente. La trésorerie nette s'est établie à 36,6 milliards NT$, grâce à une gestion agressive du fonds de roulement et à un solide flux de trésorerie disponible positif généré par l'exploitation.

LITEON continue à atteindre l'objectif d'une croissance rentable. Le chiffre d'affaires cumulé des neuf premiers mois de 2022 a atteint 130,4 milliards NT$, soit une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente, alors que la marge brute et la marge d'exploitation se sont établies à 19,1 % et 9 %, soit une hausse de 0,1 ppt et 1,2 ppt par rapport à l'année précédente respectivement, ce qui constitue également un record pour la même période. Le bénéfice brut et le bénéfice d'exploitation se sont élevés à 24,8 milliards NT$ et 11,7 milliards NT$, soit une hausse de 9 % et 25 % en glissement annuel respectivement. Le bénéfice net s'est élevé à 10,3 milliards NT$, avec un BPA de 4,51 NT$. Parallèlement, les dépenses de R&D ont atteint 4 % du chiffre d'affaires, soit une hausse d'environ 20 % par rapport à l'année précédente, les investissements étant principalement consacrés aux logiciels, aux micrologiciels et à l'intégration de systèmes dans trois activités de croissance essentielles.

« Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation ont augmenté respectivement de 10 % et 25 % par rapport à l'année précédente ; le bénéfice par action a augmenté de 40 % par rapport à l'année précédente, un record trimestriel. LITEON a acquis une part de marché dominante dans les nouveaux modèles et les appels d'offres des principaux clients mondiaux de centres de données, suite à l'investissement dans le développement de produits destinés aux systèmes d'alimentation avancés au cours des dernières années. Dans le domaine de l'électronique automobile, nous avons assuré une croissance régulière des livraisons de lampes LED de véhicules, de modules de caméra ADAS et le lancement de nouveaux modèles de chargeurs EV, et nous avons décroché de nouveaux contrats auprès de marques automobiles, de flottes commerciales haut de gamme, ainsi que d'opérateurs de stations de recharge européens et américains. En outre, avec l'accroissement de la capacité en Amérique du Nord, le système de gestion de l'énergie pour les centres de données et les chargeurs de véhicules électriques devraient accélérer la production expérimentale au cours du second semestre de 2023 », a déclaré M. Anson Chiu, président de LITEON Technology.

Pour ce qui est de l'avenir, LITEON prévoit la croissance séquentielle du chiffre d'affaires et du bénéfice au quatrième trimestre, principalement grâce à la gestion de l'énergie pour le cloud computing, les petites cellules 5G, l'AIoT, l'électronique automobile et les photocoupleurs.

