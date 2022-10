Veranex annonce la nomination de son CEO, Tom Daulton, et de son directeur de l'exploitation, David Dockhorn





Veranex, le seul fournisseur mondial de services technologiques véritablement globaux et dédiés à l'industrie de la MedTech, a annoncé aujourd'hui la nomination de son PDG, Tom Daulton, professionnel chevronné du secteur. David Dockhorn, qui occupait précédemment ce poste, assume désormais le poste nouvellement créé de directeur de l'exploitation.

Tom Daulton apporte à Veranex plus de 30 ans d'expérience en matière de leadership dans le secteur des soins de santé. Il a quitté National Dentex Labs (NDX) après y avoir occupé le poste de PDG au cours de ces 7 dernières années, puis il a créé l'un des plus grands réseaux de laboratoires dentaires en Amérique du Nord. Son expertise supplémentaire est issue de postes clés dans des entreprises de dispositifs médicaux et de services de santé d'envergure mondiale, dont 20 ans en poste chez Baxter, Allegiance Healthcare et Cardinal Health. M. Daulton a également été fondateur et PDG de Devicor Medical Products, qui a racheté l'activité de soins mammaires de Mammotome à Ethicon Endo-Surgery de Johnson & Johnson. L'arrivée de M. Daulton va permettre d'élargir la vaste expérience des dispositifs médicaux au sein de la direction de Veranex.

« Je suis très heureux de rejoindre cette équipe exceptionnelle et de poursuivre les progrès déjà réalisés par David », a déclaré M. Daulton. « En tant que fournisseur de services de la MedTech de bout en bout, Veranex est manifestement prêt pour un vivre avenir passionnant. Mes antécédents - notamment mon expérience de création de deux grandes entreprises mondiales de soins de santé - m'ont permis d'acquérir une profonde connaissance de la méthode à utiliser pour conjuguer différentes cultures et en faire une entreprise puissante et unifiée. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec cette équipe pour pouvoir renforcer le positionnement de Veranex comme leader de l'innovation de la MedTech, en fournissant des solutions globales à nos clients et en continuant à élever les normes de l'industrie en matière de qualité et de rapidité de mise sur le marché ».

En assumant son nouveau poste de directeur de l'exploitation, David Dockhorn se concentrera sur l'excellence opérationnelle dans la poursuite de l'expansion mondiale de Veranex par le biais d'acquisitions et de la croissance organique. Il soutiendra M. Daulton dans l'intégration des entreprises et dans la mise en place de la structure organisationnelle nécessaire pour soutenir la présence mondiale croissante de Veranex.

« Je suis fier de l'entreprise que nous construisons et de l'impact que nous avons chaque jour avec nos clients », a déclaré Dockhorn. « Notre équipe mondiale a travaillé à l'élaboration d'une entreprise qui satisfasse comme aucune autre l'ensemble des besoins des clients de la MedTech - depuis la découverte de dispositifs médicaux à l'invention, en passant par la fabrication, le préclinique, l'aspect clinique/réglementaire, le lancement sur le marché et le commercial - et qui permettent à nos clients de travailler à l'échelle mondiale. Je suis enthousiaste à l'idée de renforcer notre impact en me concentrant sur la mise en place des équipes opérationnelles qui soutiendront la croissance organique dans la poursuite du développement de nos capacités et de l'amélioration de nos activités, et Tom se concentrera de son côté sur la direction de l'entreprise et favorisera son expansion ».

« Le conseil d'administration de Veranex est très heureux d'accueillir Tom pour diriger la société tout au long de cette prochaine étape de croissance », a déclaré Patrick Donnelly, président du conseil d'administration de Veranex. « Tom est un leader incontesté possédant une profonde expérience de la MedTech et de la direction d'entreprises mondiales. Son expérience, ajoutée à l'expertise de David en matière de leadership opérationnel, permettra à Veranex d'accroître sa capacité à assister ses clients de façon à ce qu'ils proposent des innovations qui auront un véritable impact sur la vie des patients partout dans le monde ».

Veranex est le seul fournisseur de services technologiques véritablement global, mondial et dédié à l'industrie de la MedTech. En offrant des conseils d'experts allant du concept à la commercialisation et tout au long du continuum de développement, Veranex permet d'accélérer la mise sur le marché, de contrôler les coûts de développement, d'atténuer les risques de développement et d'accélérer l'évaluation de la viabilité du marché. À chaque étape, les clients de Veranex réalisent des économies de coûts et de temps, alors même que ses solutions globales unifient et rationalisent l'ensemble du processus de développement. Veranex est soutenue par Summit Partners, Accelmed, et Lauxera Capital Partners. Pour de plus amples informations, consultez le site VeranexSolutions.com et suivez Veranex sur LinkedIn.

