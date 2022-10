La Commission de sécurité annonce l'inauguration du Festival de la Fintech ? D3 Bahamas





La Commission de sécurité des Bahamas ("la Commission"), en partenariat avec le gouvernement des Bahamas, a annoncé aujourd'hui que le pays allait organiser un festival international dédié à la Fintech et au Web3, du 24 au 26 janvier 2023, à l'Atlantis Hotel de Nassau, aux Bahamas. Ce festival de rencontres en présentiel, qui prend le nom de D3 Bahamas (Decentralized | Digital | Disruptive - Décentralisé | Numérique | Perturbateur), a pour objectif d'accueillir plus de 3.000 chefs de file de l'industrie originaires des Amériques, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Asie.

Le festival contribuera à définir les priorités mondiales, régionales et de l'industrie dans le domaine de la FinTech, y compris le Web3, les actifs numériques/ crypto actifs, la finance décentralisée (DeFi), les devises numériques de la Banque centrale (CBDC), le financement vert et d'autres.

En commentaire au sujet du lancement du D3, le Sénateur et ministre des Affaires économiques Michael Halkitis a déclaré: "le gouvernement vise à accroître sensiblement le secteur des actifs numériques aux Bahamas, et, par le biais de ce festival, à attirer chez nous des leaders d'opinion, des entrepreneurs, des amateurs du FinTech, et des personnes portant un grand d'intérêt dans ce secteur."

Christina Rolle, directrice exécutive de la Commission, a affirmé: "La Commission a le plaisir de collaborer avec le gouvernement dans le cadre de l'organisation de D3 Bahamas. Ce festival représente une initiative proactive par la Commission pour diriger la discussion réglementaire sur la FinTech et trouver des solutions permettant de façonner l'avenir de la FinTech et du Web3, aux Bahamas et dans le monde entier."

D3 Bahamas est un festival d'une durée d'une semaine qui comprend cinq scènes:

La présentation réglementaire: les législateurs du monde entier se réunissent pour partager des informations, des connaissances et des expériences en lien avec la FinTech, et pour collaborer en matière de réglementation des questions, tendances et risques connexes. Le Forum de capital-risque: les investisseurs actifs établissent l'ordre du jour pour l'année à venir et abordent les questions qui limitent la croissance et l'adoption de la FinTech et du Web3, etc. La compétition D3 Startup Battle: les scale ups technologiques Web3 concourent pour un financement par capital de risque. La mise en lumière des Bahamas : l'opportunité offerte aux professionnels de divers secteurs de la région, y compris juridique, comptable, immobilier, touristique, sportif et artistique, de mettre en valeur les offres et les talents de leur juridiction, dans tout un ensemble de secteurs. Des dizaines d'événements de réseautage/ parallèles.

Finoverse est l'organisateur officiel de l'événement D3 Bahamas. La société organise la Hong Kong FinTech Week depuis 2015. Son PDG et co-fondateur, Anthony Sar, a commenté en ces termes: "Nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement des Bahamas et la Commission pour étendre notre expertise internationale dans le domaine de la FinTech avec D3 Bahamas. L'événement mettra l'accent sur trois tendances globales qui redéfinissent aujourd'hui les services financiers: la numérisation, la décentralisation et la perturbation. Alors que l'internationalisation de la puissance de calcul a permis de réduire les coûts informatiques, le tout numérique est plus possible que jamais et la décentralisation contribuera à 'relever, en toute confiance' les défis pouvant être surmontés par la blockchain. Cet espace devrait continuer à subir des perturbations alors que la technologie et les équipes qui alimentent les solutions d'avenir via investissements, compétition et innovation, se réunissent au Festival D3 pour débattre sur ce qu'il est possible de faire grâce à l'écosystème de l'économie numérique."

Pour plus d'informations à propos des billets pour le D3 Bahamas et des partenariats, ou pour participer à la compétition D3 Startup Battle , veuillez visiter le site D3Bahamas.com.

A propos de la Commission de sécurité des Bahamas

La Commission de sécurité des Bahamas (la Commission) est un organe statutaire établit en 1995 conformément à la Securities Board Act de 1995. Cette loi a, depuis lors, été abrogée pour être remplacée par une nouvelle législation. Le mandat de la Commission est défini dans la Securities Industry Act de 2011 (SIA, 2011). La Commission est chargée de l'administration de la SIA de 2011 et de l'Investment Funds Act de 2019 (IFA), qui prévoit la supervision et la réglementation des fonds d'investissements, titres et marchés de capitaux. La Commission est également chargée d'administrer les dispositions de la Financial and Corporate Service Providers Act de 2020, de la Digital Assets and Registered Exchanges Act de 2020, et de la Carbon Credits Trading Act de 2022.

A propos de Finoverse

Finoverse est une société au coeur des industries du Web3 et de la FinTech, qui possède une expertise dans le développement de communautés, l'élaboration d'écosystèmes, et l'aide au développement d'entreprises dans le domaine du Web3 et de la FinTech. Organisateur officiel de la Hong Kong FinTech Week, Finoverse vient d'être nommée pour développer et produire l'édition 2023 du D3 Bahamas FinTech Festival. La société a été créée à Hong Kong en 2015 sous le nom de FINNOVASIA.

