Alvotech et JAMP Pharma élargissent leur partenariat exclusif en ajoutant deux candidats biosimilaires pour le marché canadien, offrant de nouvelles options aux patients dans les soins spécialisés





Le partenariat élargi couvre les candidats biosimilaires en immunologie et en oncologie

REYKJAVIK, Iceland et BOUCHERVILLE, QC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Alvotech (NASDAQ: ALVO), une société de biotechnologie mondiale spécialisée dans le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires pour les patients du monde entier, et le Groupe JAMP Pharma (JAMP Pharma), une société pharmaceutique canadienne dont le siège social est situé dans la région de Montréal, ont annoncé aujourd'hui que les sociétés ont élargi leur partenariat exclusif pour commercialiser les biosimilaires développés et fabriqués par Alvotech, en ajoutant deux candidats biosimilaires au portefeuille de produits d'Alvotech : AVT16, un biosimilaire pour un produit d'immunologie et AVT33, un biosimilaire pour un produit d'oncologie.

« Nous sommes très heureux d'élargir notre partenariat avec Alvotech afin d'offrir des produits biologiques plus abordables aux patients canadiens », a déclaré Louis Pilon, président et chef de la direction du Groupe JAMP Pharma. « Ayant déjà lancé SimlandiMC, un biosimilaire d'Humira®, nous continuerons à tirer parti de nos plateformes BIOJAMPMC et JAMP CareMC pour le bénéfice des patients et des soignants. »

« Le partenariat avec JAMP Pharma nous permettra d'accélérer l'atteinte d'une position de chef de file dans le marché canadien des biosimilaires », a déclaré Robert Wessman, fondateur et président exécutif d'Alvotech. « Notre mission est d'élargir et de simplifier l'accès aux nouveaux biosimilaires pour les patients du monde entier. »

Alvotech sera responsable du développement et de l'approvisionnement commercial des candidats biosimilaires. En échange de redevances sur les ventes futures, JAMP Pharma recevra les droits exclusifs de commercialisation des biosimilaires d'Alvotech au Canada, en tirant parti des solides capacités de vente et de marketing de JAMP Pharma et de son expérience dans la commercialisation réussie de nouveaux biosimilaires sur le marché canadien, dont la croissance est rapide.

En février 2022, JAMP Pharma a annoncé la création de BIOJAMPMC afin d'atteindre son objectif de s'imposer comme un chef de file sur le marché canadien des biosimilaires. BIOJAMPMC et le programme de soutien aux patients JAMP CareMC sont tous deux conçus pour simplifier le processus de transition des patients et des soignants vers des médicaments biosimilaires moins coûteux.

À propos de SimlandiMC (adalimumab)

SimlandiMC est un anticorps monoclonal (mAb) kappa recombinant entièrement humain de type immunoglobuline G1 (IgG1) qui se lie spécifiquement au facteur de nécrose tumorale-? (TNF) et bloque son interaction avec les récepteurs TNF p55 (TNFR1) et p75 (TNFR2) de la surface cellulaire, neutralisant ainsi l'effet du TNF dans les états inflammatoires. SimlandiMC est un biosimilaire d'Humira® (adalimumab) à haute concentration, à faible volume et sans citrate. Ce même biosimilaire a également été approuvé dans l'Union européenne, en Norvège, en Islande, au Liechtenstein, au Royaume-Uni et en Suisse sous le nom de Hukyndra®. Des dossiers sont en cours d'examen dans de nombreux pays, dont les États-Unis. Le Groupe JAMP Pharma a introduit le SimlandiMC d'Alvotech sur le marché canadien en avril 2022.

À propos d'Alvotech

Alvotech est une société biotechnologique, créée par Robert Wessman, spécialisée exclusivement dans le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires pour les patients du monde entier. Alvotech a pour ambition de s'établir en tant que leader mondial du secteur des biosimilaires en offrant des produits et des services de haute qualité, à un coût avantageux, grâce à une approche entièrement intégrée et à de solides capacités internes. Le portefeuille de projets d'Alvotech compte actuellement huit candidats biosimilaires visant à traiter des maladies auto-immunes, des troubles oculaires, l'ostéoporose, des maladies respiratoires et le cancer. Alvotech a mis sur pied un réseau de partenariats commerciaux stratégiques pour étendre sa portée à l'échelle mondiale et s'appuyer sur une expertise locale dans des marchés tels que les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, et d'autres pays asiatiques, et de grandes régions d'Amérique du Sud, d'Afrique et du Moyen-Orient. Les partenaires commerciaux d'Alvotech incluent Teva Pharmaceuticals, une filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (États-Unis), STADA Arzneimittel AG (Union européenne), Fuji Pharma Co., Ltd (Japon), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud/Afrique), Groupe JAMP Pharma (Canada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Chine), DKSH (Taiwan, Hong Kong, Cambodge, Malaisie, Singapour, Indonésie, Inde, Bangladesh et Pakistan), YAS Holding LLC (Moyen-Orient et Afrique du Nord), Abdi Ibrahim (Turquie), Kamada Ltd. (Israël), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Amérique latine) et Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Thaïlande, Vietnam, Philippines, et Corée du Sud). Chaque partenariat commercial couvre un ensemble unique de produits et territoires. À l'exception de ce qui est expressément stipulé dans les présentes, Alvotech rejette toute responsabilité quant au contenu des dossiers, divulgations et autres rapports périodiques mis à disposition par ses partenaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.alvotech.com. Aucun des renseignements figurant sur le site web d'Alvotech n'est considéré comme faisant partie du présent communiqué de presse.

À propos du Groupe JAMP Pharma

JAMP Pharma fait partie du Groupe JAMP Pharma, une entreprise privée québécoise dont le siège social est situé dans la région de Montréal. Le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments du marché pharmaceutique, des produits en vente libre aux biosimilaires. JAMP Pharma possède un portefeuille de près de 300 molécules génériques et se place en tête de l'industrie pharmaceutique canadienne en termes de lancements de nouveaux produits génériques. Selon IQVIA, elle se classe également parmi les premières entreprises du pays en termes de volume annuel de prescriptions. Le Groupe dispose aussi d'une division Wampole-Laboratoire Suisse avec plus de 160 produits en vente libre, dont une large gamme de vitamines, de suppléments et de produits naturels, ainsi que des produits de prescription et de marque de sa filiale Orimed Pharma. La division BIOJAMPMC a récemment introduit son premier produit biosimilaire et a l'ambition de proposer l'une des offres les plus complètes sur le marché canadien.

(1) Manufacturiers pharmaceutiques avec le plus haut volume de lancements de produits rapportés au Canada entre 2016 et 2021. Basé en partie sur les données obtenues sous licence d'IQVIA Solutions Canada, concernant le service suivant : CDH, MAT 2016/01 à 2021/12. Tous droits réservés. Cet énoncé n'est pas nécessairement celui d'IQVIA Solutions Canada Inc. ou de l'une de ses sociétés affiliées ou filiales. (2) Manufacturiers pharmaceutiques ayant le plus haut volume de prescriptions rapportées au Canada de 2017 à 2021. Basé en partie sur les données obtenues sous licence d'IQVIA Solutions Canada Inc., concernant le service d'information suivant : CompuScript, septembre 2017 à août 2021. Tous droits réservés. Cet énoncé n'est pas nécessairement celui d'IQVIA Solutions Canada Inc. ou de l'une de ses sociétés affiliées ou filiales.

Énoncés prospectifs



Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent être considérés comme étant des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act des États-Unis (1955), telle que modifiée. De façon générale, les énoncés prospectifs portent sur les événements futurs ou le rendement financier futur d'Alvotech. Ceux-ci peuvent porter, par exemple, sur les attentes d'Alvotech concernant les partenariats, les futurs paiements d'étapes et de redevances, les lancements de produits, la croissance future, les résultats d'exploitation, le rendement, les futures dépenses en capital et autres dépenses, y compris le développement d'une infrastructure critique pour le marché mondial de la santé, les avantages concurrentiels, les perspectives et possibilités commerciales, y compris le développement de portefeuilles de produits, les plans et intentions futurs, les résultats, le niveau des activités, les performances, les objectifs ou les réalisations ou d'autres événements futurs, l'examen et les interactions réglementaires, le succès de ses partenariats commerciaux, y compris son partenariat avec JAMP Pharma, l'approbation potentielle et le lancement commercial de ses produits candidats, le calendrier des approbations réglementaires et des lancements sur le marché, la taille estimative du marché potentiel des produits du portefeuille d'Alvotech, et le succès commercial de SimlandiMC, d'AVT16 et d'AVT33, sous réserve des approbations réglementaires, au Canada et dans d'autres pays. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l'emploi du futur ou du conditionnel ou de termes tels que « s'attend à », « prévoit », « estime », « espère », « pense », « prédit », « éventuel », « vise » ou « continue », à la forme négative ou affirmative, ou leurs variantes ou d'autres termes similaires. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des différences notables entre les résultats réels et ceux sous-entendus par de tels énoncés. Ces énoncés prospectifs se fondent sur des estimations et des hypothèses qui, bien qu'elles soient jugées comme étant raisonnables par Alvotech et les membres de sa direction, sont par nature incertaines et soumises à des risques, à des variations et à des incertitudes qui, pour la plupart, échappent au contrôle d'Alvotech. Les facteurs susceptibles de causer des écarts notables entre les résultats réels et les attentes actuelles comprennent, sans toutefois s'y limiter : (1) l'issue de toute éventuelle procédure judiciaire à l'encontre d'Alvotech ou d'autres sociétés issues du regroupement d'entreprises entre Alvotech Holdings S.A., Oaktree Acquisition Corp. II et Alvotech; (2) la capacité de satisfaire et de maintenir les normes de cotation boursière; (3) l'évolution des lois ou des règlements applicables; (4) la possibilité qu'Alvotech subisse les effets négatifs d'autres facteurs économiques, commerciaux ou concurrentiels; (5) les estimations réalisées par Alvotech en lien avec les dépenses et la rentabilité; (6) la capacité d'Alvotech à développer, à fabriquer et à mettre sur le marché les produits et les produits candidats dans son portefeuille, y compris l'AVT16 et l'AVT33; (7) les mesures d'autorités réglementaires qui pourraient nuire au lancement, au respect des échéances et à la progression d'essais cliniques ou les futures approbations réglementaires ou autorisations de mise sur le marché; (8) la capacité d'Alvotech ou de ses partenaires à recruter et à conserver des participants aux études cliniques; (9) la capacité d'Alvotech à obtenir et à conserver l'approbation réglementaire ou des autorisations pour ses études cliniques, ses plans d'études ou ses établissements; (10) la capacité des partenaires d'Alvotech à mener, à superviser et à surveiller les études cliniques actuelles et futures, ce qui pourrait avoir une incidence sur les délais et les plans de développement; (11) la capacité d'Alvotech à obtenir et à conserver l'approbation réglementaire ou des autorisations pour ses produits, dont l'AVT16 et l'AVT33, y compris le calendrier ou la probabilité d'expansion dans des marchés ou des géographies supplémentaires; (12) la réussite des collaborations, coentreprises, partenariats ou accords de licences actuels et futurs d'Alvotech, y compris le partenariat avec JAMP Pharma; (13) la capacité d'Alvotech, et celle de ses partenaires commerciaux, à exécuter leur stratégie de mise sur le marché pour des produits approuvés, y compris SimlandiMC; (14) la capacité d'Alvotech à fabriquer un approvisionnement commercial suffisant de ses produits approuvés, y compris SimlandiMC; (15) le résultat de litiges en cours et futurs liés aux produits et produits candidats d'Alvotech; (16) l'impact potentiel de la pandémie actuelle de COVID-19 sur les délais d'examen de la FDA, y compris sur sa capacité à mener à bien l'inspection des sites de fabrication en temps voulu; et (17) d'autres risques et incertitudes exposés dans les sections « Risk Factors » et « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » dans des documents déposés par Alvotech auprès de la SEC. D'autres risques, dont Alvotech n'a actuellement pas connaissance ou estime être négligeables, peuvent également causer des écarts entre les résultats réels et ceux sous-entendus par des énoncés prospectifs. Aucune information figurant dans le présent communiqué de presse ne saurait être considérée comme une déclaration de la part de toute personne selon laquelle les énoncés prospectifs se réaliseront ou l'un des résultats visés par ces énoncés prospectifs sera atteint. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont valides qu'à la date de leur publication. Alvotech ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs ou à informer leurs destinataires de tout événement porté à leur connaissance qui serait susceptible d'influencer l'un des aspects auxquels le présent communiqué fait référence. Alvotech décline toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages (qu'ils soient ou non prévisibles) subis ou encourus par toute personne ou entité en raison des renseignements figurant dans le présent communiqué ou d'une quelconque omission; cette responsabilité est expressément rejetée. Le destinataire convient qu'il n'engagera pas de poursuites à l'encontre d'Alvotech ou de l'un de ses administrateurs, directeurs, employés, filiales, représentants, conseillers ou agents, pas plus qu'il ne pourra engager leur responsabilité vis-à-vis de la diffusion du présent communiqué de presse, des renseignements qu'il contient ou de l'omission d'une quelconque information.

SOURCE JAMP Pharma

Communiqué envoyé le 20 octobre 2022 à 17:44 et diffusé par :