EnigmaSoft présente son NOUVEAU SpyHunter Pro pour lutter contre les logiciels malveillants, renforcer la protection de la vie privée et optimiser les ordinateurs

DUBLIN, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- EnigmaSoft Limited est heureux de présenter SpyHunter Pro, un tout nouveau produit contre les logiciels malveillants amélioré et doté de nombreuses fonctionnalités, qui s'appuie sur l'expertise reconnue d'EnigmaSoft en matière de cybersécurité et de conception de produits contre les logiciels malveillants de haute qualité. SpyHunter Pro est une puissante application Windows anti logiciels malveillants qui associe les protections système hautement efficaces de SpyHunter pour aider à bloquer les logiciels malveillants avant qu'ils ne causent des dommages, ainsi que des algorithmes de détection et de suppression des logiciels malveillants, et de nouvelles fonctions haut de gamme, notamment des fonctionnalités conçues spécialement pour renforcer la protection de la vie privée et optimiser les ordinateurs.

Pour en savoir plus sur SpyHunter Pro et obtenir votre version d'essai GRATUITE, rendez-vous sur le site

https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/ .

SpyHunter Pro comprend également, sans frais supplémentaires, le HelpDesk de SpyHunter , un service d'assistance technique personnalisé et individualisé qui aide les utilisateurs à résoudre les problèmes de logiciels malveillants difficiles que d'autres produits de lutte contre les logiciels malveillants ne peuvent pas résoudre.

SpyHunter Pro contribue à renforcer la protection de la vie privée et à protéger les données personnelles

SpyHunter Pro va au-delà de l'analyse classique contre les logiciels malveillants et inclut de nouvelles analyses du système conçues pour localiser les données potentiellement compromettantes et/ou inutiles, afin de permettre aux utilisateurs de supprimer les éléments détectés pour améliorer la protection de leur vie privée et libérer de l'espace disque. SpyHunter Pro propose également des analyses conçues pour détecter les contenus volumineux et/ou dupliqués potentiellement inutiles que les utilisateurs peuvent supprimer pour optimiser l'espace disque.

Comparez les versions de SpyHunter et choisissez la protection qui vous convient le mieux

Les abonnés peuvent choisir entre les forfaits SpyHunter de base et SpyHunter Pro selon leurs besoins en matière de cybersécurité.

Caractéristiques SpyHunter de base SpyHunter Pro Détection et suppression des logiciels malveillants et des programmes indésirables ? ? Détection des failles ? ? Protections avancées pour bloquer les logiciels malveillants ? ? Corrections personnalisées des logiciels malveillants ? ? Assistance clientèle personnalisée ? ? Analyse d'optimisation et fonctionnalité ? ? Protection renforcée de la vie privée ? ? Destruction de fichiers ? ? Effacement sécurisé du disque ? ? Analyse des fichiers en double ? ? Analyse des fichiers volumineux ? ?

À propos d'EnigmaSoft Limited

EnigmaSoft Limited est une société irlandaise privée dont les bureaux et le siège mondial se trouvent à Dublin, en Irlande. EnigmaSoft est surtout connue pour avoir conçu et distribué SpyHunter. SpyHunter détecte et supprime les logiciels malveillants, améliore la confidentialité sur Internet et élimine les menaces. Il s'attaque aux problèmes tels que les logiciels malveillants , les ransomwares et autres menaces qui touchent des millions d'utilisateurs d'ordinateurs. SpyHunter 5 a obtenu les meilleures notes lors de tests comparatifs effectués par des laboratoires de tests tiers indépendants tels que AV-TEST . SpyHunter 5 a également été certifié par AppEsteem et TRUSTe .

