La CAJO remporte le prix d'excellence en matière de réglementation de l'International Association of Gaming Regulators (IAGR)

TORONTO, 20 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) s'est vu décerner le prix d'excellence en matière de réglementation de l'International Association of Gaming Regulators (IAGR) pour son travail de développement et de mise en oeuvre du cadre réglementaire du nouveau marché des jeux sur Internet de l'Ontario, lancé plus tôt cette année.



Cette distinction a été annoncée le 19 octobre lors du gala annuel des International Regulatory Awards de l'IAGR, A Kickstart for Collaboration : Sparking Innovation in Regulatory Practice, à Melbourne, en Australie. Ce prix est décerné pour « l'excellence en matière de politique et de réglementation des jeux, reconnaissant la contribution et la réalisation exceptionnelles d'un régulateur dans la promotion d'une politique et d'une réglementation des jeux efficaces et efficientes ». La réglementation des jeux est une discipline complexe et distinctive, et les prix visent à reconnaître les équipes qui ont apporté des contributions et des réalisations exceptionnelles dans la réglementation internationale des jeux. La CAJO a joué un rôle clé au sein d'une grande équipe dirigée par les ministères du Procureur général et des Finances pour développer un modèle de jeu sur Internet solide et responsable afin de lutter contre le marché illégal.



« Ce prix reconnaît les compétences, l'engagement et l'énergie exceptionnels qui ont été nécessaires à l'équipe de la CAJO pour lancer un nouveau marché réglementé de jeux sur Internet en Ontario avec des avantages pour l'intérêt public, en particulier au milieu de la pandémie de COVID-19. Cette réalisation n'aurait pas été possible sans nos partenaires du ministère du Procureur général, », a déclaré Tom Mungham, registrateur et PDG de la CAJO. « Avant le lancement du nouveau marché concurrentiel des jeux sur Internet en avril dernier, les résidents de l'Ontario pariaient chaque année des sommes importantes sur des sites de jeux en ligne dont les mesures de protection des consommateurs et de jeu responsable étaient limitées. De nombreux joueurs qui accédaient à ces sites ne savaient pas qu'ils étaient en fait non réglementés. Nous sommes honorés d'être reconnus sur la scène internationale pour nos efforts au service de la population de l'Ontario. »

« Félicitations à l'équipe de la CAJO pour son prix bien mérité d'excellence en matière de réglementation », a déclaré le procureur général Doug Downey. « Mon équipe a été honorée de travailler avec la CAJO à l'élaboration d'un modèle de jeux sur Internet solide, responsable et concurrentiel, qui combat efficacement le marché illégal, attire les investissements et crée de bons emplois. »

« Au nom du jury et du conseil d'administration de l'IAGR, nous félicitons la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario », a déclaré Jason Lane, président de l'IAGR et juge du prix. « L'ampleur et la portée de la réforme réglementaire, ainsi que les preuves détaillées de l'amélioration de la mise en oeuvre du nouveau régime de licences, ont permis à la candidature de la CAJO de se démarquer. »



Le cadre des jeux sur Internet de la CAJO développé en Ontario est le premier du genre au Canada, répondant à l'obligation légale unique de la province de conduire et de gérer les jeux, tout en créant un marché concurrentiel pour amener les exploitants privés (et leurs joueurs) dans la sphère réglementée.

Tout au long de l'élaboration du cadre réglementaire pour les jeux sur Internet, la CAJO a collaboré étroitement avec un large éventail de parties prenantes - y compris les équipes chargées des politiques, des questions juridiques et des communications au sein du gouvernement de l'Ontario et des experts des communautés du jeu responsable, de l'intégrité sportive et de la lutte contre le blanchiment d'argent - afin de s'assurer que le marché de l'Ontario est attrayant et concurrentiel, tout en établissant des normes élevées en matière de jeu responsable, de protection des joueurs et d'intégrité du jeu. Le résultat est un cadre réglementaire robuste et équilibré, comme en témoigne le nombre d'exploitants et de fournisseurs qui sont déjà entrés sur le marché ou qui sont actuellement dans le processus de demande, ainsi que les commentaires reçus par les parties prenantes et les consommateurs au cours des premiers mois depuis le lancement du marché.

À PROPOS DE LA CAJO

La CAJO est chargée de réglementer les secteurs des alcools, des jeux, des courses de chevaux et de la vente au détail du cannabis en respectant les principes d'honnêteté et d'intégrité et en veillant à l'intérêt public.

La CAJO est un organisme de régulation doté d'un conseil d'administration qui relève du ministère du Procureur général. L'agence a été créée le 23 février 1998. Il s'agit d'une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario.

