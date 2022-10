Les centres de contact européens relèvent les défis grâce au cloud





De plus en plus d'entreprises en Europe améliorent les interactions avec les clients grâce à des centres de contact dématérialisés à mesure que le comportement des consommateurs, les modes de travail et les technologies pertinentes évoluent, selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), cabinet mondial de conseil et de recherche en technologie de premier plan.

Le rapport ISG Provider Lenstm Contact Center as a Service ? CX 2022 pour l'Europe et le Royaume-Uni indique que le marché européen des centres de contact cloud est en plein essor en raison de plusieurs avantages majeurs des offres de centre de contact en tant que service (CCaaS), notamment l'évolutivité, la sécurité, la productivité des agents, les économies et les gains de temps.

« Chaque secteur cherche à fidéliser les clients, et une expérience client exceptionnelle est cruciale pour atteindre cet objectif », déclare Jan Erik Aase, associé et dirigeant monde pour la recherche ISG Provider Lens. « Le cloud donne aux entreprises accès aux capacités modernes d'expérience client dont elles ont besoin pour suivre l'évolution des marchés. »

Suite à la pandémie de COVID-19, communiquer facilement avec les clients sur plusieurs canaux est devenu un élément essentiel du service client, d'après le rapport. Dans le même temps, la progression du télétravail et du travail hybride a créé de nouveaux défis pour une interaction positive continue avec les employés des centres de contact. Cela peut faire une différence majeure dans la capacité à fournir des résultats clients de haute qualité.

Les entreprises d'Europe et du Royaume-Uni se distinguent en utilisant les nouvelles fonctionnalités incluses dans de nombreuses offres de CCaaS, souvent basées sur l'IA avancée et l'apprentissage machine, explique ISG. Il s'agit notamment des chatbots et d'autres technologies basées sur les caractères types pour la résolution automatisée des problèmes. Le coaching automatisé, la surveillance des SLA/KPI et la gamification offrent de nouvelles façons d'améliorer l'expérience et les performances des employés des centres de contact.

« Les progrès continus de l'IA augmentent la confiance des entreprises en ses capacités », déclare Wayne Butterfield, associé chez ISG Automation. « De plus en plus de centres de contact utilisent l'IA pour absorber d'énormes quantités de données afin d'augmenter les capacités humaines et de confier les requêtes au meilleur agent si nécessaire. »

Selon le rapport, les réseaux sociaux deviennent un canal de plus en plus important pour les marques en Europe qui veulent interagir avec leurs clients existants et en atteindre de nouveaux. Les entreprises s'appuient sur un nombre croissant d'outils proposés par les prestataires pour des fonctions telles que la modération de contenu, le community management et la surveillance et l'interaction 24h/24 7j/7.

Le rapport explore également les autres tendances du CCaaS dans la région, notamment l'émergence de l'expérience client comme préoccupation de premier plan pour les dirigeants et la vague continue de fusions et d'acquisitions parmi les prestataires de services.

Le rapport ISG Provider Lenstm Contact Center as a Service ? CX 2022 pour l'Europe et le Royaume-Uni évalue les capacités de 21 prestataires dans un quadrant : Contact Center as a Service (CCaaS).

Le rapport désigne Avaya, Content Guru, Five9, Genesys, NICE CXone, Odigo, Puzzel et Talkdesk leaders dans le quadrant.

En outre, Amazon Connect a été nommée entreprise « Rising Star », avec des « portefeuilles prometteurs » et un « potentiel futur élevé » selon la définition d'ISG, dans le quadrant.

