La Fondation CIBC lance une nouvelle initiative avec Microsoft pour combler les lacunes en matière de compétences numériques partout au Canada

Un investissement de 850 000 $ destiné à renforcer la croissance inclusive dans le domaine de la technologie

TORONTO, le 18 Oct. 2022 CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle Alliance pour un impact social en collaboration avec Microsoft Canada. Cette alliance visera à combler les lacunes en matière de compétences numériques en offrant de nouvelles possibilités de formation et d'emploi dans le secteur des technologies et en assurant l'égalité d'accès à toutes les communautés du pays.

Dans le cadre de cet objectif, la Fondation CIBC et Microsoft collaboreront avec NPower Canada et La Marche des dix sous du Canada pour accélérer la formation et le perfectionnement des compétences, ainsi qu'ouvrir l'accès à des carrières dans les domaines technologiques. La Fondation CIBC et Microsoft se sont engagés à investir un total de 850 000 $.

« Cette initiative est un aspect important du travail que nous menons par l'entremise de notre Fondation CIBC pour contribuer à bâtir une économie inclusive et à ouvrir des possibilités dans toutes les communautés, a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque, de la Banque CIBC, et coprésidente de la Fondation CIBC. Nous nous réjouissons à l'idée d'aider un plus grand nombre de personnes, notamment les peuples autochtones, les personnes handicapées et les jeunes défavorisés, à obtenir le soutien et les ressources nécessaires à leur développement et à la réalisation de leurs ambitions. »

« Cette alliance nous permet de concrétiser notre engagement qui vise à soutenir les possibilités économiques inclusives en favorisant l'essor de talents technologiques diversifiés partout au Canada, a souligné Chris Barry, président de Microsoft Canada. En travaillant avec nos partenaires de programme et en soutenant leur travail exceptionnel, nous pouvons façonner ensemble l'avenir de notre économie numérique. »

Le financement accordé dans le cadre de cette initiative permettra d'élargir le programme Accélérateur canadien de talents technologiques, qui a été lancé par NPower Canada pour combler les lacunes en matière de compétences numériques partout au Canada. Le programme s'étendra au Québec pour aider les chercheurs d'emploi francophones à se préparer à faire carrière dans les secteurs en croissance. Par ailleurs, ce financement permettra de renforcer les capacités du programme pour les personnes aux prises à des obstacles à l'emploi, comme les jeunes, les personnes de couleur, les néo-Canadiens, les membres de la communauté LGBTQ+ et les personnes handicapées.

« Le partenariat continu de NPower Canada avec Microsoft et la Fondation CIBC nous a permis de maximiser notre influence et de servir les personnes qui en ont le plus besoin, a précisé Julia Blackburn, chef de la direction de NPower Canada. Ce nouveau financement nous aidera à lancer notre cinquième site national au Québec et à proposer nos programmes de développement de l'effectif afin d'offrir des formations numériques et des services d'emploi indispensables aux communautés francophones comme anglophones de la province. »

De plus, la Fondation CIBC et Microsoft collaboreront avec La Marche des dix sous du Canada pour soutenir son programme de renforcement des compétences, dont l'objectif est d'aider les personnes handicapées à acquérir des compétences qui sont recherchées pour faire carrière dans le domaine des technologies de l'information et des communications. Le programme donne également aux employeurs des outils de recherche ainsi que les ressources dont ils ont besoin pour créer un milieu de travail inclusif.

« Nous croyons en un avenir inclusif et équitable. Nous sommes donc heureux de travailler avec Microsoft et la Fondation CIBC pour aider ensemble les Canadiens handicapés à acquérir de nouvelles compétences pour renforcer l'économie numérique, s'est réjouie Lesley Smith, vice-présidente, Services d'aide à l'emploi, La Marche des dix sous du Canada. Nous sommes déterminés à aider les chercheurs d'emploi à acquérir les compétences, à suivre les formations et à obtenir les attestations nécessaires. Nous nous engageons aussi à préparer les équipes actuelles et futures à l'économie numérique et aux emplois technologiques qui sont en plein essor. »

De plus, par l'entremise de l'Alliance pour un impact social, la Fondation CIBC et Microsoft s'engagent à soutenir et à élargir le Programme d'apprentissage en TI pour les peuples autochtones du gouvernement du Canada. Ce programme essentiel ouvre des possibilités pour les peuples autochtones qui cherchent à travailler dans le secteur des technologies de l'information.

« Le Programme d'apprentissage en TI pour les peuples autochtones a été élaboré pour, par et avec les peuples autochtones, a indiqué James Heffernan, directeur général, Services fiduciaires aux Autochtones, Emploi et Développement social Canada. En ciblant la passion et le potentiel d'une personne, nous sommes en mesure d'éliminer les obstacles à l'emploi et de voir les personnes au stade où elles se trouvent dans leur parcours de vie. Un contexte d'apprentissage positif, inclusif et intégré permet aux gens de partager plus facilement leurs dons et leurs talents tout en acquérant les aptitudes et les compétences recherchées dans les secteurs public et privé. Les stagiaires autochtones en technologies de l'information font dès lors partie des équipes numériques du gouvernement du Canada, dans les domaines qui les intéressent. Cette initiative constitue une réelle autonomisation dans la perspective de la réconciliation du point de vue économique, de l'emploi et de la formation. »

Créée en 2021, la Fondation CIBC vise à améliorer l'accès aux perspectives et à supprimer les freins à la réalisation des ambitions. La fondation contribue au financement des organismes de bienfaisance qui cherchent à renforcer l'accès à la formation et aux possibilités d'emploi pour les communautés défavorisées.

