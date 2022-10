L'événement annuel Pink Boots Hop Blend permet d'amasser des fonds pour des bourses d'études pour les femmes dans l'industrie de la bière et de l'alcool





YAKIMA, Washington, 19 octobre 2022 /CNW/ - Yakima Chief Hops (YCH), un fournisseur mondial de houblon appartenant à 100 % à des agriculteurs, est heureux d'annoncer l'ouverture des précommandes pour le 6e événement Pink Boots Blend en partenariat avec la Pink Boots Society (PBS). La PBS est un organisme international sans but lucratif qui a pour mission d'aider, d'inspirer et d'encourager les femmes et les personnes non binaires dans l'industrie des boissons fermentées et alcooliques grâce à l'éducation.

Le Pink Boots Blend est un assemblage annuel de houblons et fait partie de l'engagement de YCH d'habiliter les gens au sein de l'industrie de la bière artisanale. YCH et la Pink Boots Society ont travaillé ensemble au cours des six dernières années pour soutenir les femmes et les personnes non binaires, et ont recueilli plus de 500 000 $ en bourses d'études grâce au Pink Boots Blend.

Les membres de la PBS choisissent l'assemblage en collaboration, puis une inscription pour les précommandes est ouverte pour la communauté des brasseurs artisanaux intéressés par le brassage d'une bière Pink Boots. Une partie du produit des ventes est versée au fonds de bourses d'études de la PBS. Cela aide à offrir des possibilités de formation aux femmes et aux personnes non binaires de l'industrie.

La date limite pour s'inscrire est le 31 décembre, ce qui donne le temps pour l'expédition et le brassage d'ici la Journée internationale de la femme, le 8 mars, alors que la PBS tiendra sa Journée de brassage en collaboration de Pink Boots. Les brasseurs sont encouragés à inscrire leur journée de brassage Pink Boots Blend et à se joindre à la tradition mondiale croissante de l'industrie de la bière artisanale qui inspire la communauté, la diversité et l'autonomisation. Visitez www.yakimachief.com/commercial/hop-wire/6th-annual-pink-boots-blend pour en savoir plus et pinkbootssociety.org pour l'inscription à la journée de brassage.

À propos de Yakima Chief Hops

YCH est une véritable société coopérative productrice de houblon de classe mondiale qui se donne pour mission de mettre en relation les brasseurs et les fermes familiales de houblon. En affaires depuis plus de 30 ans, YCH est devenue plus qu'un simple fournisseur de houblon. L'entreprise est un chef de file en matière d'innovation, de qualité et de service à la clientèle. Elle est une ressource pour les brasseurs qui offre des produits axés sur les solutions et qui mène des recherches de pointe dans l'industrie. La société a à coeur le développement durable et les causes sociales à portée significative, et elle veille à soutenir l'environnement et les collectivités au sein desquels elle exerce ses activités. https://www.yakimachief.com/

