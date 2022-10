Sylvie Pinsonnault, lauréate 2022 des prix Top 100 : les Canadiennes les plus influentes





MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Investissement Québec est fier d'annoncer la nomination de sa première vice-présidente, Stratégies, innovation et développement durable, madame Sylvie Pinsonnault, parmi les 105 Canadiennes les plus influentes en 2022, dans la catégorie Leaders exécutives, une reconnaissance décernée par Le Réseau des femmes exécutives (WXN).

Mme Pinsonnault s'est distinguée grâce à un parcours inspirant tout au long de sa carrière, composé de défis et de réalisations remarquables. Tout au long de celle-ci, elle est demeurée fidèle à ses valeurs et en se faisant un point d'honneur d'inspirer au passage les représentantes des générations futures qui ont croisé sa route.

« Cette reconnaissance met en lumière le talent et le leadership de Sylvie. Passionnée par son travail, elle sait communiquer et transmettre sa vision, toujours empreinte d'ambition et d'audace. L'engagement de Sylvie à servir la mission d'Investissement Québec et le développement économique du Québec est manifeste, tout en faisant avancer la cause des femmes. Nous sommes fiers de la compter au sein de notre comité de direction et de pouvoir bénéficier de sa vision pour mieux soutenir nos entreprises », a mentionné Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Les prix des Top 100 récompensent chaque année les femmes dirigeantes des secteurs privé, public et sans but lucratif. Les gagnantes sont sélectionnées par le Conseil canadien de la diversité de WXN. Ils sont remis à des femmes remarquables dans 12 catégories.

« Les lauréates de cette année se joignent à une tradition de femmes influentes qui incarnent le changement, une tradition établie il y a 20 ans, quand nous avons créé ce programme de prix, et il y a 25 ans quand WXN a fait ses débuts en tant qu'organisation. Nous avons beaucoup à célébrer en cette année clé », a déclaré Sharri Stevens, propriétaire et PDG de WXN.

« Je suis fière de recevoir une telle distinction, aux côtés de toutes ces femmes talentueuses et inspirantes qui contribuent au rayonnement des femmes dans l'espace économique. C'est à la fois un honneur et une responsabilité d'inspirer les plus jeunes à aller au bout de leurs rêves, et d'encourager l'émergence de nouveaux modèles de femmes innovantes et ambitieuses », a déclaré Sylvie Pinsonnault.

À propos de Sylvie Pinsonnault , première vice-présidente, Stratégies, innovation et développement durable

Sylvie Pinsonnault oeuvre depuis plus de 20 ans chez Investissement Québec, siège au comité de direction de la Société et est membre du comité d'investissement. Elle a occupé plusieurs postes de direction tels que vice-présidente, Capital de risque, fonds d'investissement et mesures fiscales, vice-présidente, Initiatives stratégiques et conseils au Comité de direction avant de devenir première vice-présidente, Stratégies et solutions d'affaires en 2019.

La direction d'Investissement Québec-CRIQ lui a été confiée en 2022. Cette unité d'affaires stratégique pour la Société propose aux entreprises québécoises des services de soutien technologique et d'innovation industrielle. Madame Pinsonnault est depuis première vice-présidente, Stratégies, innovation et développement durable. L'investissement responsable et la finance durable font partie de ses champs de responsabilité. Elle est aussi responsable de la stratégie globale de la Société, de ses initiatives stratégiques, de l'élaboration du plan stratégique et du développement de solutions d'affaires ainsi que de l'ensemble des activités de marketing omnicanales et des communications externes.

À PROPOS DU RÉSEAU DES FEMMES EXÉCUTIVES

Le Réseau des femmes exécutives (WXN), une association de membres, est le seul organisme nord-américain qui salue et reconnaît l'avancement des femmes professionnelles du Canada de tous les niveaux, de tous les secteurs et de tous les âges. Le Réseau favorise cet avancement par des formations, des événements, du mentorat, du réseautage et de programmes de prix et de reconnaissance pour ses membres et ses partenaires. Le réseau est actuellement présent au Canada et aux États-Unis.

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un soutien technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

Suivez-nous sur :

LinkedIn : linkedin.com/company/investissement-quebec/

Facebook : facebook.com/InvestissementQuebec

Twitter : twitter.com/InvestQuebec

SOURCE INVESTISSEMENT QUÉBEC

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 13:00 et diffusé par :