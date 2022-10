Dirigeantes d'influence, repousser les limites





TORONTO, le 19 oct. 2022 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) félicite Laura Money, vice-présidente générale et première directrice des services d'information et de l'innovation technologique, et Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada, pour leur nomination au palmarès des 100 Canadiennes les plus influentes présenté par le Réseau des femmes exécutives (WXN). Mme Money a été reconnue dans la catégorie cadres supérieures KPMG. On souligne son leadership novateur, sa conception stratégique des capacités numériques de la Sun Life et son travail de sensibilisation exemplaire en faveur de la diversité au travail et dans les secteurs STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). Mme Smith se distingue dans la catégorie des dirigeantes d'entreprise, pour ses réalisations extraordinaires en gestion d'actifs et sa capacité à innover pour répondre aux besoins des Canadiens en matière de retraite et de succession. Ses efforts de promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion pour la prochaine génération de dirigeantes et dirigeants ont également été salués.

Laura Money, vice-présidente générale et première directrice des services d'information et de l'innovation technologique, Sun Life

Mme Money redéfinit ce qu'est être une femme qui travaille dans les technologies. Elle est le moteur de la transformation numérique de la Sun Life. Elle s'occupe des investissements visant à améliorer les capacités numériques, à offrir des expériences exceptionnelles aux Clients et à faire évoluer la façon de travailler pour répondre aux besoins changeants des Clients. Mme Money a plus de 30 ans d'expérience dans les technologies. Elle fait la promotion de la cyberrésilience grâce à son leadership éclairé et à ses conseils pour faire avancer la communauté technologique au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Sa plateforme alimente sa passion : attirer et former la prochaine génération de talents, et favoriser la diversité. Grâce au mentorat, au perfectionnement et à l'engagement communautaire, la représentation des femmes dirigeantes dans les technologies à la Sun Life s'est accrue. Elle a augmenté de 10 % dans les postes de haute direction, de 50 % dans les postes de vice-présidence adjointe et de plus de 20 % dans les postes de direction sous le leadership de Mme Money.

« Laura a été l'élément catalyseur dont la Sun Life avait besoin. Elle a su rallier l'organisation pour lui faire apporter des changements importants dans son approche en matière de technologies et de numérisation de nos activités, a expliqué Kevin Strain, président et chef de la direction, Sun Life. Elle croit depuis longtemps que les gens sont au coeur de la transformation. Elle met l'expérience Client et nos Employés au centre de tout, pour que nous réalisions notre raison d'être au moment, à l'endroit et de la façon dont les Clients ont besoin de nous. Laura et Oricia sont des leaders efficaces et inspirées. Tout le personnel de la Sun Life les félicite pour cette reconnaissance bien méritée. »

Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada

Mme Smith est la première femme à la présidence de Gestion d'actifs PMSL inc. Elle s'occupe du développement, de la gestion et de la croissance de l'organisation. Sa stratégie d'affaires est axée sur l'élaboration de solutions de retraite solides, dont des fonds de placement et des solutions de protection du patrimoine. Elle mise aussi sur la formation des meilleurs talents et la création d'une culture qui favorise la diversité, l'équité et l'inclusion. Son objectif est d'outiller, d'informer et d'inspirer les femmes pour repousser les limites et susciter le changement dans un secteur traditionnellement à prédominance masculine. Ayant à coeur l'innovation et la croissance à la Sun Life, Mme Smith est résolument déterminée à permettre aux conseillers d'établir des relations profondes et durables avec leurs Clients, y compris avec la prochaine génération. Depuis son arrivée à la Sun Life, Mme Smith a supervisé le développement et la gouvernance d'actifs s'élevant à plus de 150 milliards de dollars canadiens dans le monde.

« Oricia est à la Sun Life depuis 2016. Elle a fait preuve d'un leadership et d'un engagement considérables en vue d'outiller les femmes et les minorités sous-représentées du secteur de la gestion d'actifs, a indiqué Jacques Goulet, président, Sun Life Canada. Avec sa passion pour le changement, elle joue un rôle central dans la concrétisation de la raison d'être de la Sun Life : aider les Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Sa vision soutenant la création d'un avenir durable pour les Canadiens a eu une forte influence sur nos activités et nos collectivités. Félicitations à Oricia pour cette distinction bien méritée! »

Remis pour la première fois en 2003, les prix Top 100 des Canadiennes les plus influentes reconnaissent les femmes qui ont un sens du leadership exceptionnel et qui contribuent à faire évoluer la société et l'industrie dans l'intérêt des générations futures. Depuis sa mise sur pied, le Réseau des femmes exécutives (WXN) a rendu hommage à plus de 1 000 femmes et a souligné leurs nombreuses réalisations.

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'engagement de la Sun Life à l'égard de la durabilité, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.

