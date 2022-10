L'Engage Digital Platform de Radisys reçoit plusieurs récompenses et distinctions de la part de TMC, du Comms Council UK et de UC Today





Radisys® Corporation, leader mondial des solutions de télécommunications ouvertes, a annoncé aujourd'hui que l'Engage Digital Platform (EDP) de Radisys avait remporté le prix du produit de l'année 2022 de Unified Communications et le prix du produit de communication de l'année de TMC, société de médias mondiale intégrée couvrant plusieurs marchés dans les secteurs des communications et de la technologie. EDP a également été nommé « meilleur logiciel de communication hautement recommandé » par les Comms Council UK Awards 2022, qui récompensent l'innovation dans le secteur des télécommunications, et termine en finale dans la catégorie meilleure plateforme CPaaS des UC Today Awards, publication en ligne de premier plan pour les communications unifiées (UC) et les technologies de collaboration. EDP est une solution unique de communication programmable et d'engagement numérique qui permet aux prestataires de services de proposer des API d'analyse vocale et vidéo différenciées, des SDK et des applications d'IA conversationnelles clés en main pour dépasser la concurrence dans le domaine des services vocaux et de messagerie.

Engage Digital Platform :

Fournit un système de communication programmable complet qui assure le traitement de la voix et de la vidéo pour les applications de communication en temps réel, la collaboration multimédia, la reconnaissance vocale et les fonctions multimédias avancées telles que les services de sécurité vidéo en temps réel.

Offre des options de déploiement sur site et dans le cloud qui permettent aux prestataires de services de tirer parti des économies rendues possibles par le traitement du cloud à la périphérie et au coeur du réseau, sans problèmes de sécurité ni contraintes réglementaires.

Fait tourner les applications d'e-commerce et de service clientèle à l'aide d'agents virtuels basés sur le langage naturel et est prêt pour les services de l'industrie 4.0 dictés par la 5G, comme la vision informatique, l'authentification biométrique et l'analyse vocale.

Constitue une solution faible en code ou sans code avec des outils de conception visuelle qui permettent à quiconque d'utiliser facilement les blocs de construction de communication pour créer de nouvelles applications et améliorer les processus métier.

« En tant que service logiciel, notre Engage Digital Platform offre une plateforme programmable complète qui répond aux besoins de déploiement de tous les prestataires de services », déclare Al Balasco, responsable Media, Core and Applications Business de Radisys. « EDP permet aux prestataires de services de déverrouiller leurs réseaux afin de rendre l'innovation basée sur l'intelligence artificielle, l'analyse vocale, la vision informatique et d'autres fonctionnalités voix et vidéo plus accessibles aux développeurs d'applications mobiles et d'entreprises. La création d'applications uniques qui attirent et fidélisent les consommateurs et les entreprises est plus rapide et plus rentable que toute autre solution sur le marché. »

L'Engage Digital Platform s'appuie sur les technologies de serveur multimédia éprouvées de Radisys qui prennent en charge les applications dans plus de 150 réseaux d'opérateurs desservant plus de 1,7 milliard d'abonnés. Elle constitue la base des applications de Radisys, notamment Intelligent IVR, Speak2Bot, et l'Engage Video Assistant avec IA. Elle fournit un service garanti de haute qualité pour les applications qu'elle héberge. Fort de près de 30 ans d'expérience, Radisys propose aux prestataires de services des solutions innovantes utilisant des applications de communication multimédia hautes performances qui améliorent les résultats des entreprises.

Pour en savoir plus sur l'Engage Digital Platform et sur la manière dont Radisys offre aux prestataires de services des applications prêtes pour le cloud et libère la valeur de ses réseaux en proposant des services numériques à forte marge aux consommateurs et aux entreprises, rendez-vous sur https://www.engagedigital.ai/.

À propos de Radisys

Radisys, leader mondial de solutions de télécommunications ouvertes, permet aux fournisseurs de services de créer une disruption grâce à de nouveaux modèles d'affaires à architecture ouverte. Les solutions technologiques novatrices, désagrégées et virtualisées de Radisys reposent sur des architectures et des normes de référence ouvertes, combinées à des logiciels et à du matériel ouverts, de façon à favoriser la transformation des activités du secteur des télécommunications, tandis que son organisation de services de classe mondiale fournit l'expertise en intégration de systèmes nécessaire servant à résoudre les défis complexes de déploiement des fournisseurs de communications et de contenu. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.radisys.com.

