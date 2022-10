Great-West Lifeco annonce une provision de réassurance estimée à 100 millions de dollars US à la suite du passage de l'ouragan Ian





TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 19 oct. 2022 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Lifeco ou la société) a annoncé aujourd'hui qu'elle inscrira une provision de 100 millions de dollars US (environ 130 millions de dollars CA après impôts, ou 0,14 $ par action ordinaire) en raison des demandes de règlement en réassurance prévues à la suite du passage de l'ouragan Ian. La provision pour demandes de règlement sera prise en compte dans les résultats du troisième trimestre de la société, qui seront communiqués le 2 novembre 2022.

La société, par l'intermédiaire de son secteur Solutions de gestion du capital et des risques, offre aux compagnies de réassurance une protection à l'égard des dommages matériels liés aux catastrophes. Elle est donc exposée aux demandes de règlement découlant des phénomènes météorologiques extrêmes et d'autres événements catastrophiques.

Le montant de la provision de la société est une estimation basée sur les renseignements actuellement disponibles et pourrait changer à la lumière de renseignements additionnels.

« Nos pensées accompagnent les familles, les entreprises et les communautés qui sont aux prises avec la dévastation causée par l'ouragan Ian, a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. L'industrie de l'assurance joue un rôle essentiel pour le financement des activités de reprise et de reconstruction qui sont en cours. Great-West Lifeco continuera de soutenir ses clients et partenaires au cours de cette épreuve. »

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2021, ses compagnies comptaient environ 28 000 employés, 215 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 33 millions de relations clients au sein de ces régions.

Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en savoir plus, visitez le site greatwestlifeco.com.?

