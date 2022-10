La direction de Global Excel annonce un partenariat stratégique avec Flightcare Global





Global Excel Management Inc. (Global Excel), un fournisseur de premier plan de solutions globales pour la gestion des risques associés aux soins de santé, a le plaisir d'annoncer l'acquisition d'une participation majoritaire dans Blue Sky Health Pty Ltd (qui opère sous le nom de Flightcare Global), une entreprise innovante proposant toute une gamme de produits et de services basés sur la technologie pour aider à gérer les événements médicaux avant le vol, en vol et au sol.

Reg Allatt, président directeur général de Global Excel, a déclaré : « Nous avons toujours considéré le secteur de la santé en aviation comme un segment de marché avec un potentiel important. Global Excel propose depuis longtemps des services au sol à diverses compagnies aériennes, mais notre objectif à long terme a toujours été d'étendre la gamme des services que nous offrons. Flightcare Global est en parfaite adéquation stratégiquement. Notre investissement dans Flightcare démontre notre engagement à étendre notre gamme de services mondiaux de gestion des risques, nous permettant de mieux accompagner nos clients avec un partenaire hautement qualifié et de même sensibilité. »

Le Dr David Newman, président directeur général de Flightcare Global, explique : « Nous croyons dans la fourniture des solutions et du support les meilleurs à nos clients. Il ne fait aucun doute qu'avec le soutien de Global Excel, nous sommes en mesure d'offrir un ensemble de solutions plus robuste à nos clients ? avant le vol, en vol et au sol. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec l'équipe de Global Excel qui, comme Flightcare Global, est axée sur la fourniture d'un service et d'une valeur exceptionnels à ses clients. »

Au cours des prochains mois, les deux sociétés continueront de se concentrer sur la fourniture du plus haut niveau de service à leurs clients respectifs, tout en identifiant les possibilités de synergie qui mettront en lumière nos forces, aussi bien dans les airs qu'au sol.

À propos de Global Excel Management Inc.

Global Excel (www.globalexcel.com) est un fournisseur complet de solutions globales pour la gestion des risques associés aux soins de santé. Il offre un éventail complet de services d'atténuation des risques, de soins orientés, de maîtrise des dépenses, de gestion des réclamations et d'assistance médicale à plus de 1 800 clients situés dans plus de 90 pays à travers le monde. En tant que groupe, Global Excel gère environ 380 000 cas d'hospitalisation, de consultation externe et non médicaux par an et traite plus de 1,95 milliard USD de demandes de soins chaque année.

À propos de Flightcare Global

Flightcare Global (www.flightcareglobal.com) donne accès à une large gamme de produits et services de pointe conçus pour gérer des événements médicaux avant le vol, en vol et au sol par l'entremise de solutions innovantes, hautement personnalisées pour les opérations de ses clients. Basée sur la technologie et d'un bon rapport coût/efficacité, l'approche de Flightcare Global est mise en oeuvre par une équipe multidisciplinaire avec des antécédents dans la gestion médicale, opérationnelle et des comptes de haut niveau.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter John Spears, vice-président du développement commercial et du marketing à l'adresse [email protected] ou Sarah Magee, directrice et directrice commerciale à l'adresse [email protected].

