Mérite québécois de la sécurité civile - La Croix-Rouge canadienne reçoit les honneurs du gouvernement du Québec





QUÉBEC, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile, tenue au Centre des congrès de Québec aujourd'hui, le gouvernement du Québec a remis huit prix honorifiques afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations oeuvrant en sécurité civile.

La sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, Mme Katia Petit, a remis un prix Mention d'honneur à la Croix-Rouge canadienne (CRC) pour la conception d'un dossier de prévention et de préparation aux sinistres ou aux crises destiné aux personnes aînées de la région de Montréal.

Aperçu du projet de la Croix-Rouge canadienne

Le projet-pilote mis de l'avant est le fruit d'une réflexion et d'une démarche collaborative avec plusieurs ressources spécialisées. S'en sont suivi la production de matériel (trousses d'accompagnement pour se préparer à une évacuation d'urgence ou à un confinement) diffusé sur le site Web de la CRC, la formation de bénévoles et la tenue d'ateliers. Une vidéo promotionnelle a également été réalisée et est diffusée dans plusieurs endroits stratégiques. L'expérience a généré un fort intérêt de la part de la clientèle cible. Le taux de satisfaction de près de 100 % de cette dernière incite la CRC à étendre son projet à d'autres régions du Québec.

Citation :

« Des initiatives telles que celle présentée par la Croix-Rouge canadienne contribuent à faire du milieu de vie des Québécoises et des Québécois un endroit sécuritaire. Je remercie et félicite l'organisation pour l'attention qu'elle porte à nos aînés et, par ricochet, à leurs proches. Je suis d'autant plus reconnaissante que ce projet novateur et prometteur est apprécié et le fruit d'un travail de collaboration qui a fait appel aux connaissances et à l'expertise de nombreux partenaires. »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

Trois prix Mérite :

Prévention et connaissance des risques :



Stratégie de communication - nouvelle cartographie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain (MRC de Thérèse-De Blainville),



Préparation aux sinistres :



Développement d'une structure de sécurité civile au Nunavik (Sécurité civile - Administration régionale Kativik),



Réponse aux sinistres :



Personnes en situation d'itinérance à Montréal en temps de COVID-19 (Ville de Montréal);

Quatre prix Mention d'honneur :

Préparation aux sinistres :



Amélioration des pratiques en vue de prévenir les incendies dans les tourbières du Bas-Saint-Laurent (Service incendie de Rivière-du-Loup),





Prévention et préparation pour les personnes aînées de la région de Montréal en période de COVID-19 (Croix-Rouge canadienne),



Réponse aux sinistres :



Bris de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac ( Ville de Sainte-Marthe -sur-le-Lac),

( -sur-le-Lac),



Mise en place de la ligne Info-COVID (ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale);

Un prix Hommage :

M. Éric Houde, pour le caractère exceptionnel de sa carrière en sécurité civile. En tant, notamment, que directeur des opérations au ministère de la Sécurité publique, M. Houde a joué un rôle déterminant en matière de sécurité civile au Québec.

