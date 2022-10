Air Transat et Porter Airlines lancent leur partage de code





MONTRÉAL ET TORONTO, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Air Transat et Porter Airlines, deux des plus importantes compagnies aériennes au Canada, mettent aujourd'hui en oeuvre leur entente de partage de code. Cette dernière permet désormais de combiner les vols domestiques de Porter Airlines depuis et vers Halifax (YHZ) et Toronto (YTZ) à certains vols offerts par Air Transat depuis et vers Montréal (YUL).

« Nous sommes ravis que notre entente de partage de code avec Porter Airlines prenne son envol. Nos programmes de vols respectifs sont hautement complémentaires, entre les dessertes à Toronto et Halifax par Porter Airlines et celles d'Air Transat dans une quinzaine de pays, déclare Michèle Barre, vice-présidente programme, gestion du revenu et tarification d'Air Transat. De part et d'autre, les passagers pourront ainsi profiter d'une expérience élargie et pourtant d'une grande simplicité. Évidemment, cet accord s'inscrit parfaitement dans la stratégie entamée plus tôt cette année de développement de notre réseau par le biais d'alliances ».

« Nous avons trouvé un partenaire idéal en Air Transat pour lancer la première entente de partage de code de Porter », déclare Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. « Offrir une correspondance aux passagers de deux de nos plus importants marchés, Toronto et Halifax, au réseau européen et nord-américain d'Air Transat est un grand avantage. Ce n'est qu'un début, car nous avons l'intention de développer le propre réseau de Porter pour créer beaucoup plus d'opportunités de voyage entre nos deux compagnies aériennes ».

Air Transat appose maintenant son code « TS » sur les vols de Porter Airlines vers et depuis l'aéroport Billy Bishop de Toronto et de Halifax, avec une correspondance à Montréal. Les voyageurs peuvent alors facilement prendre une correspondance depuis et vers une destination desservie par Air Transat via Montréal. Cet hiver, des correspondances depuis et vers Paris, Londres et Lisbonne sont disponibles, ainsi que des destinations domestiques et plusieurs destinations du Sud. Des liaisons supplémentaires depuis et vers les États-Unis seront mises en place plus tard cette année.

Dans la prochaine phase de l'accord, Porter Airlines apposera son code « PD » sur certains vols exploités par Air Transat entre Montréal et ses destinations en Europe, aux États-Unis et au Canada, lorsque les approbations réglementaires requises seront reçues.

Le partage de code élargit l'éventail de liaisons et de destinations pour les voyageurs, en permettant notamment la combinaison de vols des deux transporteurs sur un seul et même billet, en plus de l'enregistrement des bagages jusqu'à la destination finale. Les passagers sont également protégés dans le cas du retard ou d'une annulation de vol.

Les vols en partage de code sont actuellement disponibles pour les réservations effectuées via Air Transat. Les vols peuvent être réservés pour des départs à partir du 2 novembre 2022.

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs en Amérique du Nord par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales, transfrontalières et canadiennes. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. Pour en savoir plus, visitez airtransat.com.

À propos de Porter

Porter vous procure une hospitalité chaleureuse et conviviale tout en ramenant le prestige et le raffinement au voyage en avion. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter. Les détails du plan de croissance en vue de fournir un service à travers l'Amérique du Nord est disponible en ligne.

