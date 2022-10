BYD lance trois nouveaux véhicules électriques au Mondial de l'Automobile de Paris





BYD (Build Your Dreams) arrive en Europe avec trois nouveaux véhicules particuliers entièrement électriques. Depuis son stand contemporain dans le hall 4 du Parc des Expositions dans le centre de la Ville Lumière, BYD, le chef de file mondial de la fabrication de véhicules à nouvelle énergie et de batteries, dévoile sa gamme innovante et technologiquement avancée de voitures électriques aux consommateurs européens. La gamme comprend la BYD ATTO 3, un SUV du segment C, conçu pour la clientèle européenne, la BYD TANG, un 7 places avec transmission intégrale variable, et la BYD HAN, une berline qui marrie élégance et sportivité.

BYD a été créé en 1995 en tant que pionnier de la technologie des batteries. La mission de BYD est de contribuer au changement par le biais d'une innovation durable en créant un écosystème complet d'énergie propre qui réduit la dépendance du monde aux carburants fossiles. En Europe, BYD s'engage à rendre les solutions de mobilité zéro émission nette. Au cours des 27 dernières années, BYD s'est attelé à maîtriser des technologies avancées couvrant les batteries, les moteurs électriques, les systèmes de contrôle électroniques et les semiconducteurs.

BYD est une marque de haute technologie

BYD n'est pas un constructeur automobile comme les autres. Fruit de considérables efforts de R&D, la batterie Blade révolutionne la sécurité, la durabilité et la performance dans le secteur VE. Ces résultats génèrent une importante synergie avec la compétence exceptionnelle de BYD dans la technologie des groupes motopropulseurs électriques pour garantir la meilleure efficience du système et une intelligence intégrée au véhicule. Combinée, cette technologie intégrée a été mise au point pour fournir une performance optimale et une expérience de conduite optimisée. À noter, BYD détient la chaîne d'approvisionnement verticale pour une intégration fluide et un contrôle de fabrication sans compromis, y compris la production de semiconducteurs.

À l'origine de cette innovation technologique se trouve un engagement authentique de BYD à fournir des solutions sécurisées et attractives réduisant la pollution des émissions de carbone et à relever le défi climatique, en soutien à l'initiative de refroidir la planète de 1?. Le rêve vert est depuis longtemps une priorité pour BYD et constitue sa vision d'avenir. Depuis plus de deux décennies, BYD est à l'avant-garde de l'innovation durable. En 2008, BYD a lancé la première hybride rechargeable en production de masse lors du Salon international de l'automobile de Genève. BYD a également été le premier OEM automobile au monde à annoncer l'arrêt de la production de véhicules à moteur à combustion interne cette année afin de se concentrer sur les produits BEV et PHEV. BYD est la seule entreprise au monde à fournir un éventail complet de solutions de véhicules à nouvelle énergie.

Chef de file mondial des véhicules à énergie nouvelle

BYD est le leader mondial des véhicules à énergie nouvelle, et la troisième plus grande marque automobile au monde en termes de capitalisation boursière. BYD s'est classé en première place des ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine pour la neuvième année consécutive.

À l'échelle mondiale, BYD s'est engagé à produire plus de 2,6 millions de voitures particulières à énergie nouvelle, renforçant ainsi le statut de la marque alors qu'elle entre sur de nouveaux marchés en Europe. BYD est désormais présent sur six continents, dans plus de 70 pays et dans plus de 400 villes, pour éviter l'équivalent de plus de 14 millions de tonnes d'émissions de carbone. BYD a figuré au classement Fortune Global 500 en 2021.

Le marché européen n'est pas entièrement nouveau pour BYD. Le siège européen de BYD se situe à Rotterdam, aux Pays-Bas, sa base depuis 1998. La société dispose de branches au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et en Suède, et d'un site de fabrication high-tech dédié à son activité florissante eBus en Hongrie. En parallèle, BYD a établi de nombreuses collaborations avec des partenaires européens, et acquis une compréhension approfondie des attentes des clients en Europe.

BYD est un véritable pionnier en matière d'énergie propre et entretient des ambitions majeures pour l'avenir. Cette approche s'intègre parfaitement aux objectifs de mobilité de ses partenaires automobiles en Europe: Louwman Group aux Pays-Bas; Hedin Mobility Group en Suède et en Allemagne; Nic. Christiansen Group au Danemark; RSA en Norvège; Inchcape en Belgique et au Luxembourg; Denzel en Autriche; et Shlomo Motors en Israël.

Répondre aux attentes de la clientèle européenne

Michael Shu, administrateur général et directeur général, BYD Europe et International Cooperation Division, déclare: "BYD arrive en Europe avec une gamme exhaustive de nouvelles voitures électriques, qui répondent aux attentes élevées de ses clients. Nous proposons des véhicules fiables, pratiques et confortables avec des équipements premium de série. Nous avons un profond respect pour le secteur automobile européen et son écosystème, notamment en termes de design, R&D, fabrication, ventes, réseau après-vente, et services. Notre stratégie est de travailler avec des concessionnaires locaux reconnus qui partagent notre vision, afin de fournir des niveaux élevés de service client. Dès lors, BYD a préparé avec soin son entrée sur le marché européen. Avec son design automobile, sa technologie, ses services et ses concessions partenaires, BYD se démarquera et offrira la meilleure expérience possible aux consommateurs européens."

Pour les prix et spécifications spécifiques à votre pays, rendez-vous sur www.byd.com et contactez votre concessionnaire BYD local.

À propos de BYD

BYD est une multinationale de la haute technologie qui exploite les innovations technologiques pour améliorer la vie quotidienne de tous. Fondée en 1995 en tant que fabricant de batteries rechargeables, BYD propose dorénavant un champ d'activité diversifié couvrant les secteurs de l'automobile, du transit ferroviaire, des énergies nouvelles et de l'électronique. La société dispose de plus de 30 zones industrielles réparties entre la Chine, les États-Unis, le Canada, le Japon, le Brésil, la Hongrie et l'Inde. De la production et du stockage de l'énergie jusqu'à ses applications, BYD s'engage à proposer des solutions énergétiques zéro émission qui réduisent la dépendance mondiale envers les carburants fossiles. Son implantation pour les véhicules à énergies nouvelles couvre dorénavant 6 continents, plus de 70 pays et régions et plus de 400 villes. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, la société est connue comme une entreprise du classement Fortune Global 500 qui apporte des innovations dans la quête d'un monde plus vert.

À propos de BYD Auto

Fondée en 2003, BYD Auto est la filiale automobile de BYD, une multinationale de la haute technologie qui exploite les innovations technologiques pour améliorer le quotidien. Ambitionnant d'accélérer la transition écologique du secteur mondial des transports, BYD Auto axe ses efforts sur le développement de véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables. La société a maîtrisé les technologies de base de l'ensemble de la chaîne industrielle des véhicules à énergie nouvelle comme les batteries, les moteurs électriques, les contrôleurs électroniques et les semiconducteurs de qualité automobile. Elle a réalisé ces dernières années des progrès techniques considérables, dont la batterie Blade, la technologie hybride DM-i et DM-p, la e-Platform 3.0 et la technologie CTB. La société est le premier constructeur automobile au monde à arrêter la production de véhicules à combustibles fossiles pour passer aux VE, et est restée en tête des ventes de véhicules particuliers à énergie nouvelle en Chine durant neuf années consécutives.

À propos de BYD Europe

BYD Europe, basé aux Pays-Bas, est la première succursale à l'étranger du groupe BYD. Elle a pris l'engagement de proposer des solutions durables, sûres et efficaces dans les véhicules à énergie nouvelle grâce à des innovations technologiques de premier plan.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.byd.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 octobre 2022 à 19:25 et diffusé par :