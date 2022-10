Semaine de la coopération : Un centre de services partagés pour les entreprises, par la coopération





QUÉBEC, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Consortium de ressources et d'expertises coopératives (le Consortium) souligne la semaine de la coopération et fait tous les jours la démonstration de la force de la coopération en étant le centre de services partagés au service des entreprises collectives.

« Le Consortium, c'est la coopération à son meilleur : en s'aidant soi-même, on aide les autres », souligne Yvan Laurin, président du Consortium. « Plus on utilise ses services, plus on renforce son expertise et mieux on soutient l'ensemble des entreprises collectives de tout le Québec et même d'ailleurs. »

Soutenir les entreprises qui soutiennent les gens

« Plus de 300 entreprises collectives, des réseaux, des coopératives et des OBNL, ont eu accès à des services spécialisés au juste coût au cours de la dernière année. Ces entreprises sont essentielles pour les Québécoises et les Québécois et le Consortium les aide à accomplir au mieux leur mission », confirme le directeur général de l'organisation, J. Benoit Caron.

À travers ses services (juridiques, comptables, en gestion des ressources humaines, etc.), le Consortium permet aux entreprises collectives de se concentrer sur ce qu'elles savent faire le mieux : aider les gens et les communautés.

La coopération, un modèle efficace

« La coopération est une aventure humaine et un modèle de développement pertinent, efficace et durable face aux défis actuels, amplifiés par la crise sanitaire, l'inflation et la pénurie de main-d'oeuvre », affirme monsieur Caron.

Initiative unique de coopération au Canada, le Consortium a connu une évolution remarquable depuis l'idée originale qui l'a fait naître, il y a maintenant plus de dix ans, jusqu'à occuper aujourd'hui la place de centre de services partagés de l'entrepreneuriat collectif. Intitulé « L'audace de s'adapter », le rapport annuel présenté le 14 octobre dernier dans le cadre de son assemblée générale démontre les réalisations du Consortium et l'envergure que peut prendre la coopération. Tous les secteurs du mouvement coopératif, mutualiste et de l'économie sociale qui ont rejoint le Consortium au fil du temps peuvent aujourd'hui s'en féliciter.

À propos du Consortium

Le Consortium est le centre de services partagés de l'entrepreneuriat collectif. Il offre plus de 20 champs d'expertise dont des services juridiques, comptables, de gestion des ressources humaines, de développement des affaires, de développement organisationnel et de gestion du changement, de transformation numérique, de gestion des médias sociaux, de développement Web, d'affaires publiques et gouvernementales, d'approvisionnement, de formations, de gouvernance, etc. Et cela, au juste coût.

