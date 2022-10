Le gouvernement du Canada annonce un financement de 8,4 millions de dollars pour Ka Ni Kanichihk, Velma's House, ainsi que pour d'autres organisations d'aide aux femmes autochtones du Manitoba





WINNIPEG, TERRITOIRE TRADITIONNEL COUVERT PAR LE TRAITÉ NO 1, MB, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Les refuges offrent une protection, des services et des ressources qui permettent aux femmes et aux personnes 2ELGBTQQIA+ qui sont victimes de violence fondée sur le sexe, y compris de violence et d'exploitation de la part d'un partenaire intime, d'avoir un endroit sûr vers lequel se tourner et de prendre des mesures pour retrouver une vie indépendante et autonome.

Le financement des lieux sûrs ouverts en tout temps, des refuges d'urgence et des maisons de transition dirigés par des Autochtones est un élément important de la Voie fédérale du gouvernement du Canada contre la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

À Winnipeg, Velma's House, exploitée par Ka Ni Kanichihk Inc., a été créée grâce à la collaboration d'organismes communautaires au service des femmes adultes, des personnes de diverses identités de genre et d'autres femmes autochtones à risque de violence et d'exploitation, y compris celles qui ont été victimes de la traite.

Velma's House offre d'importants services, tels que l'accès aux médicaments traditionnels et aux méthodes culturelles de guérison, des repas chauds, des fournitures d'hygiène et de réduction des risques, ainsi qu'un soutien étendu pour aider les personnes dans le besoin à s'y retrouver dans les systèmes d'emploi et de logement. En raison de la prolongation des heures d'ouverture et de la demande, l'ancien espace de Velma's House ne convient plus et a besoin d'être agrandi pour accueillir un plus grand nombre de personnes ayant besoin de ses services.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé un financement immédiat et continu de plus de 6,9 millions de dollars pour appuyer Ka Ni Kanichihk et Velma's House, ainsi que 1,53 million de dollars pour des organisations d'aide aux femmes autochtones du Manitoba. L'annonce a été faite dans le territoire du Traité 1/Winnipeg, par l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan, ministre de CanNor et député de Saint-Boniface-Saint-Vital.

Ces investissements permettront à Velma's House d'accroître sa capacité d'offrir à celles qui en ont besoin, un refuge qui sauve des vies, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus vaste du gouvernement du Canada à répondre au besoin essentiel des Autochtones d'avoir des espaces sécuritaires et adaptés à la culture dans les villes et les milieux urbains partout au pays.

Ces investissements comprennent :

930 000 $, par l'entremise du Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC), pour fournir des fonds de secours d'urgence afin de répondre aux besoins immédiats des organisations et leur permettre d'accroître leur capacité d'accueil. Ce financement s'ajoute à plus de 1,4 million de dollars que FEGC a accordé à Ka Ni Kanichihk Inc. depuis 2015;





1 million de dollars par année jusqu'en 2025-2026, pour un total de 4 millions de dollars, fournis dans le cadre du Programme des Voies pour la sécurité des communautés autochtones de SAC, afin de soutenir les dépenses opérationnelles et les coûts d'ameublement.

De plus, grâce à Femmes et Égalité des genres Canada , 1,53 millions de dollars seront versés à trois organismes de soutien aux femmes autochtones du Manitoba :

499 154 $ iront au Infinity Women Secretariat Inc., afin que l'organisation puisse mieux lutter contre la violence fondée sur le sexe au sein de la communauté métisse du Manitoba ;

; 500 000 $ seront versés à les personnes bispirituelles du Manitoba . Cet argent servira à l'organisation 2Spirit Manitoba Inc. à prévenir et lutter contre la violence fondée sur le sexe contre les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones;

. Cet argent servira à l'organisation 2Spirit Manitoba Inc. à prévenir et lutter contre la violence fondée sur le sexe contre les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones; 533 118 $ additionnels iront à Ka Ni Kanichihk afin de permettre à cette organisation de mieux prévenir la violence fondée sur le sexe contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, grâce à la consolidation de partenariats, le partage d'information et le développement d'outils fondés sur les compétences.

Citations

« La journée d'aujourd'hui témoigne du pouvoir de la collaboration et des efforts communautaires. La création de Velma's House est tout à l'honneur de ceux qui ont vécu cette expérience et qui se sont battus si fort pour créer cet espace sécuritaire. Merci au gouvernement fédéral d'avoir écouté la communauté et d'avoir soutenu son expertise, ses connaissances et sa solution. »

Yvonne (Dodie) Jordaan

Directrice générale de Ka Ni Kanichihk

« Velma's House est le SEUL endroit sûr, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, dans la province du Manitoba, qui soutient les femmes adultes victimes d'exploitation sexuelle, le SEUL ENDROIT. Grâce à un financement continu, nous pouvons nous assurer que nos femmes auront toujours un espace sécuritaire à accès réduit. Elles y trouveront du soutien et des ressources pour les aider, peu importe où elles en sont dans leur parcours. »

Isabel Daniels

Défenseure des personnes victimes d'exploitation sexuelle

Survivante de la violence fondée sur le sexe

« Toute la communauté est ravie de disposer d'un bâtiment adéquat pour soutenir les femmes qui trouvent refuge à la Velma's House, ouverte en tout temps. Les femmes qui viennent ici sont fortes et leur vie doit être valorisée. Le nouvel espace sécuritaire leur donnera un meilleur accès à la culture, aux programmes, aux ressources et à la sécurité. Il leur permettra d'obtenir l'aide et les conseils dont elles ont besoin pour les accompagner dans le programme du chemin rouge de la guérison. Cela aidera simplement à sauver des vies. »

Bianca Moar

Employée de Velma's House

Ancienne membre du Comité consultatif sur l'expérience vécue

« Velma's House et Ka Ni Kanichihk fournissent des services essentiels et un espace sécuritaire aux femmes autochtones de Winnipeg. Leur travail est essentiel, il sauve des vies et protège la prochaine génération d'enfants. Mais leurs services ont été mis à rude épreuve et ils pourront faire tellement plus avec plus d'espace et un financement stable. Ainsi, grâce à de nouveaux investissements de plus de 8,4 millions de dollars annoncés aujourd'hui par le gouvernement fédéral, Velma's House, Ka Ni Kanichihk et d'autres organisations d'aide aux femmes autochtones du Manitoba peuvent s'assurer que leur refuge d'urgence demeure ouvert, accroître leur capacité actuelle et offrir des programmes et des services culturellement adaptés à ceux qui en ont le plus besoin. Ayant moi-même été directrice générale d'un refuge pour sans-abri, je sais à quel point ce travail peut être important et difficile. Je félicite la directrice générale, Dodie Jordaan, et l'équipe de Velma's House pour leur plaidoyer et leur vision visant à élargir leurs services et à continuer à les offrir aux femmes les plus vulnérables de la communauté. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous savons que Velma's House est une bouée de sauvetage pour les femmes qui fuient la violence familiale et la violence dans la rue et leur offre une vaste gamme de services essentiels et de mesures de soutien culturellement sécuritaires. Je suis heureuse d'annoncer que Femmes et Égalité des genres Canada a accordé un financement de 930 000 $ pour aider Velma's House à garder ses portes ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et, au bout du compte, sauver plus de vies. J'ai également le plaisir d'annoncer que 1,53 million de dollars seront investis dans trois organisations d'aide aux femmes autochtones du Manitoba, afin de fournir un soutien à long terme aux organisations qui effectuent le travail crucial sur le terrain. Des organisations comme celles-ci sont à l'avant-garde des efforts déployés pour combattre et prévenir la violence sexiste, en particulier dans les communautés mal desservies. Notre gouvernement s'est engagé à continuer de soutenir ce travail essentiel. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« De concert avec les dirigeants et les organismes communautaires, nous prenons des mesures importantes pour élargir l'accès des femmes et des enfants autochtones qui ont besoin de services essentiels, de sécurité et de soutien, ici même au coeur de Winnipeg. Velma's House fait partie intégrante de notre communauté et constitue un espace positif et sécuritaire auquel tant de gens continuent de consacrer leur passion et leur vie. À tous les travailleurs, partisans et défenseurs de Velma's House, je tiens à vous remercier pour le travail essentiel que vous accomplissez afin d'aider et de servir ceux qui en ont le plus besoin. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de CanNor, ministre responsable de PrairiesCan et député de Saint-Boniface-Saint-Vital

Faits en bref

Velma's House, exploitée par Ka Ni Kanichihk Inc., est un espace sécuritaire à faible barrière pour les femmes et les personnes de diverses identités de genre de plus de 18 ans. Il s'agit d'un espace culturellement sécuritaire pour les Autochtones à Winnipeg , au Manitoba , qui offre une vaste gamme de mesures de soutien et de services essentiels.

, au , qui offre une vaste gamme de mesures de soutien et de services essentiels. Le Fonds d'infrastructure pour les communautés autochtones soutient et investit dans les besoins immédiats en infrastructure des communautés autochtones pour des projets en cours, nouveaux et prêts à être mis en oeuvre. Le Programme des Voies pour la sécurité des communautés autochtones vise à financer des services qui contribuent à la sécurité et au bien-être des personnes, des familles et des communautés autochtones au moyen de services communautaires qui sont élaborés et mis en oeuvre dans une optique autochtone.

Depuis 2015, FEGC a versé 232,8 millions de dollars à des initiatives visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe, et 152,8 millions de dollars à des initiatives qui soutiennent les femmes et les filles autochtones.

Depuis avril 2020, environ 300 millions de dollars en financement d'urgence lié à la COVID-19 ont été affectés à des organismes qui soutiennent les personnes victimes de violence fondée sur le sexe. Cela comprend :

Plus de 235 millions de dollars ont été versés à ce jour à plus de 1 400 refuges pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle et autres organismes, y compris 138 organismes qui offrent des services aux Autochtones.



Ce financement a permis d'assurer la continuité des services tout au long de la pandémie et d'améliorer la capacité et la réactivité des organismes de lutte contre la violence fondée sur le sexe.



Grâce à ce financement, plus de 1,3 million de personnes victimes de violence ont eu un endroit où aller et un accès à du soutien pendant la pandémie.

En 2021-2022, la Voie fédérale a fourni du financement dans le cadre du Programme de contributions pour le bien-être des familles et des survivantes et survivants des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées pour un projet pilote visant à élargir les activités de Velma's House afin d'y inclure les nuits et les fins de semaine.

En 2022-2023, Ka Ni Kanichihk a reçu 1,8 million de dollars, dans le cadre du volet de financement Programmes urbains pour les peuples autochtones, pour appuyer la construction du Ka Ni Kanichihk Cultural Wellness Centre afin d'accroître l'accès aux programmes de mieux-être, d'éducation et de formation.

Liens connexes

