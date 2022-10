FoodChain ID Group, Inc. acquiert Cosmocert S.A.





BOLOGNE, Italie, 17 octobre 2022 /PRNewswire/ -- FoodChain ID Group, Inc., un important fournisseur de solutions technologiques en matière de sécurité alimentaire, de qualité et de durabilité pour l'industrie alimentaire et agricole, a acquis Cosmocert S.A., une société de certification et d'inspection biologique de premier plan en Grèce fournissant des normes de certification reconnues au niveau international et régional.

Située à Athènes, en Grèce, et fondée en 2013, la société Cosmocert a connu une croissance rapide pour devenir l'un des principaux fournisseurs de certification en Grèce grâce à l'attention toute particulière qu'elle porte à l'intégrité, au service à la clientèle et à l'utilisation de la technologie. Cosmocert sert actuellement plus de 7 500 clients en fournissant des services de certification, notamment pour les normes biologiques de l'UE, GLOBALG.A.P., VLOG, ISO 22000 et bien d'autres. Cosmocert rejoindra Bioagricert dans le cadre du service de certification biologique en pleine expansion de FoodChain ID, au sein de la division Services techniques Europe et Asie de FoodChain ID.

« Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Cosmocert, l'un des principaux organismes de certification en Grèce. Grâce à cette collaboration, nous pourrons élargir la portée de nos services de certification pour les clients du secteur alimentaire et agricole dans la région méditerranéenne, qui prend de plus en plus d'importance », a souligné le Dr Chetan Parmar, SVP des Services Techniques Europe et Asie de FoodChain ID.

« Cette acquisition correspond parfaitement aux services et aux capacités de FoodChain ID et de Bioagricert », a expliqué Alessandro Lombardi, directeur général de Bioagricert. « En complétant la plateforme Cosmocert en Grèce avec les autres capacités de Bioagricert en matière de durabilité, de certification et d'inspections, nous améliorerons l'expérience des clients de Cosmocert avec des capacités étendues en matière de normes IFS, BRCGS, USDA Organic et plus encore. »

« Nous sommes ravis de rejoindre un leader mondial comme FoodChain ID dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la certification biologique, accélérant encore notre croissance déjà impressionnante », a déclaré Kostas Diamantopoulos, PDG de Cosmocert. « Cela mènera à un prochain chapitre exaltant pour Cosmocert et est un moment monumental pour l'histoire de notre entreprise. Nous sommes convaincus d'avoir trouvé les bons partenaires et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes quant à ce que l'avenir nous réserve avec FoodChain ID et Bioagricert. »

Avec une croissance du marché biologique de l'UE de 15,1 %1, les services de certification biologique de Bioagricert, désormais renforcés par une expertise, un personnel et des capacités d'audit supplémentaires, ont répondu à la demande de certification sur le marché de la durabilité.

1. IFOAM Organics Europe, Institut de recherche sur l'agriculture biologique, 2020.

À propos de FoodChain ID

Plus de 30 000 entreprises à travers la chaîne d'approvisionnement mondiale font confiance à FoodChain ID en tant que partenaire de confiance pour naviguer dans l'économie alimentaire de plus en plus réglementée avec davantage de transparence, de sécurité et de durabilité. En fournissant à ses clients des solutions technologiques soutenues par les données les plus complètes du secteur et des experts compétents, FoodChain ID est une source essentielle d'informations et d'expertise opportunes et précises. Ses prestations comprennent des applications de conformité réglementaire et de développement de produits, ainsi que des solutions de test, de sécurité alimentaire et de certification de produits. Consultez le site www.foodchainid.com pour plus d'informations.

