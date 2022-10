Amazon a aidé les entreprises canadiennes à surmonter un climat économique difficile en 2021, leur permettant de réaliser une augmentation de 20 % de leur chiffre d'affaires





Le chiffre d'affaires annuel moyen des entreprises canadiennes qui vendent sur Amazon s'est élevé à 85?000 $, et plus de 1?000 partenaires de vente ont dépassé les 500?000 $



TORONTO, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Amazon (NASDAQ : AMZN) a publié aujourd'hui le Rapport 2021 d'Amazon Canada sur la prospérité des petites entreprises , qui décrit les possibilités, les outils et les services offerts par la plateforme pour aider plus de 41?000 partenaires de vente canadiens à rejoindre des millions de clients et à accroître leurs revenus et leurs profits. La plupart des vendeurs tiers sur Amazon sont des petites et moyennes entreprises.

Les partenaires de vente d'Amazon situés au Canada ont réussi à surmonter un climat économique difficile en 2021, leur chiffre d'affaires total ayant augmenté de 20 % d'une année à l'autre. Ces entreprises ont vendu plus de 100 millions de produits - soit plus de 200 chaque minute - et réalisé en moyenne un chiffre d'affaires de 85?000 $ (USD) (+13 %), maintenant ainsi un rythme de croissance stable d'une année à l'autre.

«?Amazon Canada a été un pilier important pour la croissance de SOJA&CO, surtout dans les régions canadiennes autres que le Québec. Bien qu'assez importante, notre force de vente se trouve principalement au Québec. Amazon a donc permis à notre entreprise de se démarquer et d'attirer la clientèle d'autres régions qui ne connaissait peut-être pas SOJA&CO, et de livrer concurrence à de grandes marques nationales, voire internationales. C'est également une vitrine intéressante pour écouler plus d'inventaire et optimiser ainsi notre flux de trésorerie. Cela nous a grandement aidés dans les périodes plus creuses. Au niveau marketing, nous avons eu plusieurs fois la chance d'être mis en avant par différents influenceurs et créateurs de contenus qui présentaient leurs entreprises favorites accessibles sur Amazon. Pour nous, petite entreprise, il s'agit d'une publicité extrêmement utile. Amazon est toujours là pour nous faire briller davantage, à sa façon?», a déclaré Laurence Gaudreau-Pépin, cofondatrice de SOJA & CO à Montréal.

Un regard sur les résultats des partenaires de vente d'Amazon au Canada en 2021 a permis de constater ce qui suit :

Plus de 200 articles ont été vendus chaque minute . De janvier à décembre 2021, les partenaires de vente d'Amazon au Canada ont vendu plus de 100 millions de produits, soit en moyenne plus de 200 par minute. La plupart des vendeurs tiers sur Amazon sont des petites et moyennes entreprises.

. De janvier à décembre 2021, les partenaires de vente d'Amazon au ont vendu plus de 100 millions de produits, soit en moyenne plus de 200 par minute. La plupart des vendeurs tiers sur Amazon sont des petites et moyennes entreprises. En 2021, plus de 25?000 partenaires de vente présents sur Amazon.ca ont profité du programme Expédié par Amazon au Canada , ce qui représente une croissance de plus de 20 % d'une année à l'autre.

, ce qui représente une croissance de plus de 20 % d'une année à l'autre. 4?000 vendeurs ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 100?000 $. Amazon continue d'être un chef de file dans l'expansion des entreprises canadiennes, comme en témoigne le fait que plus de 4?000 vendeurs canadiens ont enregistré un chiffre d'affaires dépassant les 100?000 $, une augmentation de plus de 13 % d'une année à l'autre. En outre, plus de 1?000 vendeurs canadiens ont réalisé un chiffre d'affaires moyen supérieur à 500?000 $.

«?Ce qui fait la beauté des bijoux, pour moi, ce n'est pas seulement le métal et les pierres dont ils sont faits, mais aussi la signification qu'on leur attribue. Chaque ouvrage doit nous rappeler notre histoire, des moments précieux et des êtres chers?», a expliqué Yulee Harris, la fondatrice de la bijouterie vancouvéroise Hunter & Trove Studio. «?Grâce à Amazon, un plus grand éventail de clients a maintenant accès à mes créations, et c'est un grand plaisir de voir qu'au Nunavut comme à l'Île-du-Prince-Édouard, les gens peuvent aisément trouver des bijoux Hunter & Trove et se les faire livrer en un rien de temps. Parce qu'Amazon gère également les expéditions aux clients, je peux me consacrer à créer de nouveaux modèles et à nouer des liens plus forts avec ma clientèle. »

Pour en savoir sur les petites et moyennes entreprises qui travaillent avec Amazon, ainsi que pour consulter le Rapport 2021 d'Amazon Canada sur la prospérité des petites entreprises, visitez ici.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon aspire à être l'entreprise la plus centrée sur le client, le meilleur employeur au monde et l'endroit le plus sûr où travailler sur Terre. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Options de carrière, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge comptent parmi les nombreuses innovations d'Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews

SOURCE Amazon Canada

Communiqué envoyé le 17 octobre 2022 à 04:00 et diffusé par :