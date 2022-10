Des stars du tennis visitent le centre Asyl Miras à Astana





ASTANA, Kazakhstan, 15 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev et Félix Auger-Aliassime ont visité le centre pour personnes autistes Asyl Miras dirigé par la Fondation Bulat Utemuratov dans la capitale du Kazakhstan avant la conférence annuelle internationale Autisme. The World of Opportunities en novembre.

Les joueurs de tennis ont visité le centre en parallèle du tournoi ATP 500 qui s'est tenu au début du mois, pour soutenir l'initiative et souligner l'importance de ces centres, qui permettent de prendre rapidement en charge les enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme et leur intégration sociale.

Djokovic, qui a finalement remporté le tournoi de tennis d'Astana, et d'autres stars du tennis ont joué avec les enfants du centre, leur ont offert des cadeaux et ont reçu en retour des dessins en rapport avec le tennis. Les joueurs ont également rencontré les parents des enfants qui ont évoqué l'importance des diagnostics rapides et des premiers signes de l'autisme tels que l'absence d'expression orale ou l'absence d'intérêt à jouer avec d'autres enfants, l'habitude d'aligner les jouets dans un ordre strict ou par couleur.

La Fondation Bulat Utemuratov tiendra sa conférence internationale annuelle sur l'autisme à Almaty fin novembre. Les intervenants, parmi lesquels des experts internationaux de la recherche sur l'autisme, les concepteurs des méthodes les plus avancées et des spécialistes en exercice des États-Unis, du Kazakhstan et d'autres pays, aborderont des questions telles que celle des thérapies comportementales pour gérer les comportements difficiles, celle des interventions efficaces et celle de l'inclusivité.

Un programme de soutien précoce pour les très jeunes enfants jusqu'à 3 ans a été ouvert dans les 10 centres Asyl Miras au Kazakhstan. Les tout-petits et les parents apprennent à se comprendre, à résoudre des situations de crise, à jouer avec leurs pairs, même si l'enfant ne parle pas. Une assistance corrective apportée à temps augmente les chances pour un enfant de vivre une vie d'adulte bien remplie et indépendante.

La Fondation, dont les centres Asyl Miras accueillent plus de 14 000 enfants, prévoit d'ouvrir deux nouveaux centres au Kazakhstan cette année. Les centres appliquent un programme intitulé « Autisme. Un monde pour tous. » L'objectif du programme est l'élaboration et la mise en oeuvre d'un système de soutien progressif pour améliorer la qualité de vie des enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA). Le programme cible notamment les enfants atteints de TSA jusqu'à 15 ans, leur famille et leur environnement proche.

