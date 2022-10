La ministre Ien rencontre les ministres du G7 responsables de l'égalité des sexes pour discuter des progrès vers un monde équitable





BERLIN, le 14 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a rencontré les ministres du G7 responsables de l'égalité des sexes lors d'une séance de deux jours pour discuter des politiques en matière d'égalité des sexes et du soutien apporté aux travailleuses autonomes et aux femmes d'affaire.

La ministre Ien a profité de l'occasion pour faire le point sur les progrès du Canada en matière d'équité entre les sexes et sur le travail continu qui est accompli en vue de renforcer la sécurité économique des femmes et bâtir une économie inclusive, durable et résiliente. La ministre a aussi fait remarquer que l'apprentissage et la garde des jeunes enfants représentent beaucoup plus qu'un programme; il s'agit d'un outil économique puissant et durable qui bénéficie directement aux femmes et à leurs familles.

La ministre Ien a également souligné le lancement récent d'une campagne de sensibilisation des jeunes à la violence fondée sur le sexe et du premier plan d'action 2ELGBTQI+ du Canada. Ce plan d'action guidera le travail du gouvernement du Canada visant à faire progresser les droits des communautés 2ELGBTQI+. La ministre Ien a mentionné le soutien au maintien du Conseil consultatif sur l'égalité des sexes, tel que créé par le Canada lorsqu'il présidait le G7 en 2018 dans le but de faire progresser l'égalité des sexes dans l'ensemble des priorités du G7. Elle a déclaré que la réduction de l'écart entre les sexes dépend du pouvoir d'agir non seulement des femmes et des personnes de diverses identités de genre, mais aussi des jeunes.

La ministre Ien a attiré l'attention sur l'Appel à l'aide, une initiative canadienne lancée en 2020 par la Fondation canadienne des femmes pour répondre aux besoins des femmes qui fuient la violence. Les ministres du G7 ont convenu de donner une amplitude encore plus grande à cette initiative dans le cadre de leur déclaration conjointe, en faisant valoir qu'il s'agit d'un outil supplémentaire pour contrer la violence fondée sur le sexe.

La ministre Ien a évoqué les situations préoccupantes qui perdurent en Iran, en Ukraine et en Afghanistan au cours de ses rencontres et a encouragé la coopération entre les pays du G7.

Au cours de ses rencontres bilatérales, la ministre Ien a fait part de ses préoccupations concernant les violations flagrantes des droits de la personne infligées aux femmes et aux filles iraniennes et a préconisé la signature d'une déclaration conjointe pour condamner les actions du régime iranien. Le Canada demande au régime iranien d'écouter les préoccupations de ses propres citoyennes et citoyens et de protéger leur droit de manifester pacifiquement.

De plus, la ministre a soulevé des préoccupations concernant les épreuves que traverse le peuple afghan, notamment les femmes et les filles, actuellement sous le régime des Talibans. Le Canada ne reconnaît pas les Talibans comme le gouvernement de l'Afghanistan et restera fermement résolu à faire venir les Afghanes et les Afghans en situation de vulnérabilité au Canada le plus rapidement possible.

La ministre a souligné la nécessité pour les pays du G7 de rester solidaires de l'Ukraine, alors que la Russie poursuit son invasion injustifiée et illégale. Le Canada s'est levé pour répondre au régime russe en introduisant des sanctions punitives et il continuera à travailler avec la communauté internationale pour mettre fin à l'agression du régime russe.

La ministre Ien a également rencontré de nombreux membres de délégation du G7 pour discuter des priorités communes concernant les politiques en matière d'égalité des sexes et la promotion de l'égalité des sexes et des droits des personnes 2ELGBTQI+.

Le Canada aide les personnes dirigeantes et les ministres à veiller à ce que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles soient intégrées dans l'ensemble du travail du G7.





Le Sommet des femmes W7 (W7) rassemble environ 70 leaders féministes de partout au Canada, des pays du G7 et des pays du Sud. Ces personnes se réunissent pour discuter et formuler des recommandations en matière de politiques dans le but d'aider à faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Leurs voix, leurs points de vue et leur leadership prodigueront des recommandations clés sur les moyens de faire en sorte que le G7 réponde aux réalités des femmes et des filles du monde entier.

