LA CENTRALE DE BATTERSEA OUVRE AU PUBLIC POUR LA PREMIÈRE FOIS AUJOURD'HUI





La célèbre centrale électrique de Battersea ouvre ses portes au public aujourd'hui après avoir été restaurée

Les visiteurs pourront explorer les salles de turbines historiques de la centrale et découvrir les premiers détaillants qui ouvriront leurs portes, notamment Nike, Uniqlo, Mulberry et Hugo Boss

Le « Festival du pouvoir » gratuit se déroulera du 14 au 16 octobre et les 22 et 23 octobre

LONDRES, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Près de 40 ans après l'extinction des feux, la centrale électrique de Battersea ouvre ses portes aujourd'hui, le vendredi 14 octobre. C'est la première fois que le public peut explorer ce chef-d'oeuvre architectural et profiter des premières boutiques, bars, restaurants et lieux de loisirs uniques.

Electric Boulevard, une nouvelle rue piétonne qui relie la Prospect Place de Gehry Partners et les Battersea Roof Gardens de Foster + Partners à la station de métro de la zone 1 du quartier riverain, ouvre également aujourd'hui.

Dato' Jagan Sabapathy, président de la Battersea Project Holding Company, a déclaré :

« L'ouverture de la centrale électrique de Battersea est l'aboutissement de dix années de travail et de dévouement. « La réouverture de ce bâtiment, qui représente tant pour les Londoniens et le monde entier, démontre ce que peut accomplir le peuple malaisien, en travaillant en collaboration avec des partenaires du monde entier, pour réaliser des projets inspirants. »

Simon Murphy, PDG de la Battersea Power Station Development Company, a déclaré :

« Aujourd'hui, nous ouvrons au public la Battersea Power Station et l'Electric Boulevard, un moment historique et extrêmement festif. Beaucoup disaient que c'était impossible, plusieurs ont essayé et ont échoué, mais grâce à l'engagement de nos actionnaires et au soutien de nombreuses parties prenantes des secteurs public et privé, nous avons réussi à redonner vie à la Battersea Power Station. »

Les travaux de la centrale de Battersea ont commencé en 1929 et la première production d'électricité a eu lieu en 1933, initialement à partir d'une seule salle de turbines et de deux cheminées. La centrale de Battersea s'est agrandie avec la mise en service de la salle de turbines B en 1944 et l'achèvement de la quatrième cheminée en 1955. À son apogée, la centrale de Battersea fournissait un cinquième de l'électricité de Londres, notamment à Buckingham Palace et aux Chambres du Parlement. Le bâtiment a été mis hors service en 1983 et, par la suite, plusieurs tentatives infructueuses ont été faites pour réaménager le site.

