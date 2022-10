LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE CO-OPERATORS DÉCLARE UN DIVIDENDE TRIMESTRIEL SUR LES ACTIONS PRIVILÉGIÉES DE CATÉGORIEE, SÉRIE C





À l'attention des chroniqueurs et chroniqueuses économiques

GUELPH, ON, le 14 oct. 2022 /CNW/ - Le conseil d'administration de La Compagnie d'assurance générale Co?operators (« Co?operators Générale ») a annoncé aujourd'hui un dividende trimestriel de 0,3125 $ par action privilégiée de catégorie E, série C, rachetable et à dividende non cumulatif. Ce dividende sera payable le 31 décembre 2022 aux actionnaires inscrits et inscrites à la fermeture des bureaux le 1er décembre 2022.

Les dividendes mentionnés ci-dessus sont désignés à titre de dividendes déterminés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Co-operators Générale est un chef de file de l'assurance multiproduit au Canada dont les actifs dépassent 8,7 milliards de dollars. Co-operators Générale est une société du Groupe Co-operators limitée, une coopérative canadienne. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement.

Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.cooperators.ca.

Les actions privilégiées de catégorie E, série C de Co-operators Générale sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole CCS.PR.C. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.cooperators.ca.

Note aux chroniqueurs et chroniqueuses : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Pour en savoir plus, communiquez avec :

Karen Higgins

Première vice-présidente des finances et cheffe des finances

Téléphone : 519-840-3167

SOURCE The Co-operators Group Limited

Communiqué envoyé le 14 octobre 2022 à 16:02 et diffusé par :