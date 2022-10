Q4 Inc. présentera les résultats du troisième trimestre 2022 le 4 novembre





Q4 Inc. (TSX : QFOR), une plateforme leader de communication sur les marchés financiers, entend publier ses résultats du troisième trimestre 2022 avant l'ouverture du marché le vendredi 4 novembre 2022. À l'occasion de cette publication, la société organisera une diffusion Web vidéo animée par le CEO Darrell Heaps, sur la plateforme d'événements virtuels Q4, à 9 h 30 (HE) le 4 novembre 2022.

Les participants peuvent s'inscrire à l'avance ou accéder à la diffusion Web en direct à l'adresse suivante https://events.q4inc.com/attendee/328493037. Vous pourrez accéder à des documents supplémentaires au moins quinze minutes avant le début de l'événement. Un rattrapage de la diffusion Web sera disponible à l'adresse suivante investors.q4inc.com peu après la fin de l'évènement.

On répondra aux questions de l'auditoire en temps réel via la plateforme Q4. Les investisseurs peuvent également soumettre leurs questions à l'avance à l'adresse suivante [email protected] ou via notre site Web RI. Nous ferons tout notre possible pour répondre à vos questions soit lors de la diffusion sur le Web, si le temps le permet, soit peu après. Nous vous remercions de votre intérêt.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est une plateforme leader de communication sur les marchés des capitaux qui transforme la prise de décision des sociétés cotées en bourse, des investisseurs et des banques d'investissement pour qu'ils puissent se découvrir, communiquer et s'engager de manière efficace entre eux. La plateforme technologique de bout en bout Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux par l'entremise de ses produits de sites Web des RI, de solutions d'événements virtuels, de CRM pour les marchés des capitaux et d'outils d'analyse des actionnaires et des marchés. L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2 650 entreprises publiques dans le monde, notamment un grand nombre des marques les plus respectées au monde. Q4 est basée à Toronto, avec des bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse q4inc.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 octobre 2022 à 11:05 et diffusé par :