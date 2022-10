« Une nouvelle initiative invite tous les Canadiens à participer au développement du Réseau de la nature »





OTTAWA, ON, le 14 oct. 2022 /CNW/ - Jadis abondante, la biodiversité naturelle du Canada est en crise, et cette situation aura une incidence sur la santé globale de notre planète et de notre population pour les générations à venir. En collaboration avec nos partenaires Dougan & Associates et La promesse TD Prêts à agir, Canadian Geographic est ravie d'annoncer le lancement de l'initiative Réseau de la nature, que marquera notre première journée de plantation qui se tiendra au zoo de Toronto. Le Réseau de la nature est un nouveau programme national conçu dans le but de renforcer la biodiversité de notre pays en offrant aux Canadiens l'inspiration, les outils et les connaissances nécessaires pour améliorer les espaces verts existants et naturaliser les zones aménagées au moyen d'espèces de plantes indigènes adaptées au site.

« Les populations fauniques canadiennes ont décliné d'environ 70 % au cours des 50 dernières années. Le développement a imposé un stress, voire fait disparaître d'énormes étendues d'habitats naturels indigènes, et nous savons que la perte et la dégradation de l'habitat constituent les principales causes du déclin de 82 % des espèces en péril au Canada. Avec l'aide des Canadiens, des gouvernements et des propriétaires fonciers, nous sommes en mesure de renverser cette tendance. » John Geiger, chef de la direction, Société géographique royale du Canada

Canadian Geographic lance l'initiative Réseau de la nature avec des centaines de jardiniers amateurs qui uniront leurs forces pour planter une nouvelle forêt d'arbres indigènes au zoo de Toronto. En moins de six heures environ 900 arbres indigènes seront plantés, créant ainsi un nouvel habitat important pour les animaux locaux et migrateurs, en permettant par ailleurs d'absorber du carbone, d'atténuer le ruissellement des eaux pluviales et d'améliorer la qualité de l'air.

Ce premier événement de plantation n'est que le tout début.

S'efforçant de mobiliser tous les Canadiens, le Réseau de la nature est un mouvement national qui vise à restaurer la biodiversité des plantes indigènes en tirant parti des balcons, des cours et des boulevards, d'un bout à l'autre du pays. En outre, le Réseau de la nature coordonnera de nombreuses autres activités de plantation dans des villes du pays, offrant ainsi aux Canadiens la possibilité de participer activement à ces travaux de restauration essentiels. Le programme offrira aussi aux Canadiens des outils qui les aideront dans leur propre domicile.

« Nous sommes heureux d'être le premier d'une longue liste de partenaires offrant un site pour le Réseau de la nature. Nous nous sommes engagés envers l'amélioration de nos espaces verts existants, en les transformant en un habitat sain et productif pour les espèces locales et migratrices qui en sont tributaires. Notre mission est de connecter les gens, les animaux et la science de la conservation afin de lutter contre l'extinction, et notre participation à cet événement constitue un excellent exemple de notre engagement envers notre communauté. J'incite tous les autres chefs de la direction canadiens à fournir le terrain qu'ils peuvent mettre à disposition pour contribuer à l'essor du Réseau de la nature. » Dolf DeJong, chef de la direction, Zoo de Toronto

En consultation avec un comité d'experts scientifiques autochtones et occidentaux, le Réseau de la nature mènera également à bien la première collecte canadienne exhaustive de connaissances portant sur les plantes et les arbres indigènes au Canada. Cet outil aidera les citoyens canadiens, les promoteurs, les gestionnaires immobiliers et les architectes-paysagistes à sélectionner les plantes, les graines et les arbres appropriés, et à s'en approvisionner localement. La base de données des espèces de plantes indigènes du Réseau de la nature est désormais accessible à l'adresse networkofnature.org (en anglais seulement) et elle continuera d'être enrichie au fil du temps.

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme l'un des partenaires fondateurs du Réseau de la nature. Planter la bonne plante au bon endroit est un geste simple dont la multiplication présente d'énormes bienfaits pour la biodiversité. Telle est la raison pour laquelle nous avons constitué une base de données des plantes indigènes gratuite et publique, afin de relier les gens aux plantes et d'aider quiconque à identifier les espèces de plantes indigènes adaptées au site à des fins de restauration, de jardinage et d'aménagement paysager. En implantant le Réseau de la nature, nous nous sommes engagés à poursuivre le développement de la base de données la plus complète et la plus accessible de plantes indigènes du Canada. Ce partenariat améliorera considérablement notre capacité à rejoindre les Canadiens et leur permettra de sélectionner les plantes, les graines et les arbres indigènes adaptés au site pour tout projet de plantation et de s'en approvisionner. » Steven Hill, Ph.D., écologiste principal, Dougan & Associates

La perte de biodiversité constitue l'une des plus grandes crises environnementales de notre époque. Cependant, nous pouvons multiplier les gestes. Soutenu par l'important lectorat de Canadian Geographic et le dynamique réseau Éducation Canadian Geographic, l'initiative du Réseau de la nature permettra de créer et de diffuser d'importants outils d'apprentissage visant à informer les Canadiens de tous âges au sujet de la crise de la biodiversité et des solutions climatiques fondées sur la nature, en les incitant à agir dans leurs propres cours, sur leurs balcons et au sein de leurs communautés.

En nous associant aux communautés, aux municipalités, aux éducateurs, aux entreprises et aux citoyens pour améliorer les espaces verts urbains et naturaliser les zones développées, nous pouvons entreprendre de réparer et de reconstituer le paysage naturel du Canada.

« Nous croyons que nous avons envers les générations futures l'obligation de prendre soin de notre planète et, pour ce faire, nous devons agir dès aujourd'hui. En vertu de La promesse TD Prêts à agir, la stratégie de citoyenneté d'entreprise de la Banque, nous nous sommes engagés à contribuer à ouvrir des portes menant à un avenir plus inclusif et durable. Telle est la raison pour laquelle nous continuons d'exercer notre leadership écologique en appuyant des initiatives axées sur la préservation de la nature et l'amélioration de l'accès aux espaces verts de sorte que tous puissent en profiter. » Carolyn Scotchmer, directrice générale, Fondation TD des amis de l'environnement

Ralliant les Canadiens de chaque province et territoire, le Réseau de la nature contribuera à appuyer la restauration de la productivité des sols et des ressources en eau, à préserver la biodiversité, à renforcer les habitats et à contribuer à atténuer l'effet de l'accumulation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, améliorant en cela l'environnement pour les générations futures.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE ROYALE DU CANADA

Éditrice de la revue Canadian Geographic, la SGRC a pour mission de mieux faire connaître et apprécier le Canada - ses habitants, ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que ses possibilités environnementales, sociales et économiques. La Société, qui compte plus de 25 000 membres dans tout le pays, est l'un des plus grands organismes éducatifs à but non lucratif au Canada. La SGRC est financée principalement par des dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

À PROPOS DE DOUGAN & ASSOCIATES

Dougan & Associates est une société de conseils et de conception écologique constituée en personne morale basée dans le sud de l'Ontario, qui fournit des services dans les domaines de la biologie terrestre, de l'évaluation écologique et de l'architecture de paysage aux secteurs publics et privés depuis 1981. Depuis plus de 40 ans, Dougan & Associates s'est principalement employée à réinventer notre rôle dans la nature par l'interprétation et la conception écologiques afin de développer le potentiel écologique de chaque lieu. Son approche axée sur la science et le recours à des techniques innovantes lui permettent d'instaurer un équilibre entre les besoins de ses clients et les impératifs touchant la conservation et la restauration des ressources naturelles tout au long du cycle de vie de chaque projet.

À PROPOS DU ZOO DE TORONTO

La mission du zoo de Toronto est de connecter les gens, les animaux et la science de la conservation pour lutter contre l'extinction et notre vision est un monde où la faune et les espaces sauvages prospèrent. Attraction touristique emblématique et organisation de conservation, le zoo de Toronto propose un certain nombre de programmes de premier plan pour aider la faune et ses habitats naturels - de la réintroduction d'espèces à la recherche sur la reproduction. Centre éducatif de classe mondiale pour les personnes de tous âges, le zoo de Toronto est ouvert tous les jours, y compris le 25 décembre, et attire environ 1,2 million de visiteurs chaque année. Le zoo de Toronto est accrédité par les zoos et aquariums accrédités du Canada (AZAC) et l'Association des zoos et aquariums (AZA). Le zoo a également obtenu le certificat de bonnes pratiques animales® du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) et est inspecté par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO).

