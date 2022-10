Accès à l'assurance-emploi pour les personnes touchées par l'ouragan Fiona





OTTAWA, ON, le 14 oct. 2022 /CNW/ - L'ouragan Fiona a causé des dommages considérables dans le Canada atlantique et dans l'Est du Québec, et le gouvernement du Canada comprend à quel point le filet de sécurité sociale du pays est important pour les personnes qui ont été touchées par ces conditions météorologiques dangereuses. Service Canada est là pour fournir des services aux personnes dans le besoin, notamment par le biais du régime d'assurance-emploi.

Les personnes qui sont incapables de travailler à la suite de la tempête devraient faire dès que possible une demande de prestations d'assurance-emploi, et ce, même si leur employeur ne leur a pas encore remis un relevé d'emploi (RE). Même si un RE est nécessaire pour que soit traitée une demande de prestations d'assurance-emploi, Service Canada dispose d'un processus lui permettant d'établir une période de prestations sans que l'employeur n'ait remis de RE. Une fois que l'employeur aura remis un RE, la demande de prestations sera révisée en tenant compte des renseignements reçus.

Pour traiter une demande de prestations d'assurance-emploi, Service Canada doit obtenir le numéro d'assurance sociale (NAS) du demandeur, de même que ses adresses postale et domiciliaire. Les demandeurs doivent fournir :

une adresse postale où ils peuvent recevoir du courrier (il peut s'agir de l'adresse d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un refuge temporaire, et elle peut être modifiée par la suite, si nécessaire);

leur adresse domiciliaire habituelle, même s'ils vivent temporairement ailleurs.

Une fois que leur admissibilité à l'assurance-emploi a été confirmée, les demandeurs doivent remplir et remettre, en ligne ou par téléphone, une déclaration toutes les deux semaines afin de recevoir des prestations. S'ils reçoivent de l'argent d'une compagnie d'assurance en raison d'une inondation ou d'un feu de forêt, ou s'ils reçoivent des fonds de secours du gouvernement, de la Croix-Rouge ou d'un autre organisme de bienfaisance, les demandeurs n'ont pas à déclarer ces montants dans leurs rapports à l'assurance-emploi. Les fonds pour les situations d'urgence ne sont pas considérés comme un revenu aux fins de l'assurance-emploi. Les demandeurs devraient déclarer tous les autres montants reçus.

Afin de recevoir les paiements sans qu'il n'y ait de délais postaux, les demandeurs sont invités à s'inscrire au dépôt direct.

Citation



« Alors que les communautés du Canada atlantique et de l'Est du Québec s'affairent à reconstruire à la suite du passage de l'ouragan Fiona, de nombreuses personnes devront avoir accès à des services gouvernementaux essentiels. Service Canada se tient prêt à venir en aide aux personnes dans le besoin. Nos pensées continuent de se tourner vers tous les Canadiens qui doivent composer avec les effets dévastateurs de cette tempête. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

Certains Centres Service Canada et bureaux des passeports ont dû fermer de façon temporaire à la suite de la tempête. Les Canadiens peuvent obtenir en ligne les renseignements les plus récents concernant la situation des Centres Service Canada.





Pour de l'information au sujet d'un passeport perdu ou endommagé ou d'un numéro d'assurance sociale, veuillez consulter les pages Web suivantes :

Passeport



Numéro d'assurance sociale





Les clients peuvent utiliser Mon dossier Service Canada pour voir l'état de leur demande, mettre à jour leurs renseignements et s'inscrire au dépôt direct.





Les résidents qui ont été touchés par l'ouragan Fiona devraient s'inscrire auprès de la Croix-Rouge canadienne en composant le 1-800-863-6582 ou le faire en ligne à www.croixrouge.ca/ouraganfiona.





Les Canadiens qui désirent faire un don en argent afin d'aider les personnes qui ont été touchées par l'ouragan Fiona peuvent le faire en ligne à www.croixrouge.ca, en appelant au 1-800-418-1111 ou en envoyant un message texte à FIONA, 20222, pour faire un don de 10 dollars .

Liens connexes

Conditions météorologiques dangereuses : Avis important sur les inondations et les feux de forêts

Assurance-emploi et prestations régulières

Soumettre votre déclaration d'assurance-emploi

Mon dossier Service Canada

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 14 octobre 2022 à 09:47 et diffusé par :