MISE EN OEUVRE DE LA DEUXIÈME ET DERNIÈRE PHASE DE DÉPLOIEMENT DE CARREFOUR LOBBY QUÉBEC, LA NOUVELLE PLATEFORME DE DIVULGATION DES ACTIVITÉS DE LOBBYISME

QUÉBEC, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui est une journée très importante pour Lobbyisme Québec puisque la Loi 13 qui accorde officiellement au commissaire au lobbyisme l'administration complète du registre des lobbyistes du Québec est entrée en vigueur. « Nous travaillons au projet de construction du nouveau registre, Carrefour Lobby Québec, depuis maintenant plus de 3 ans et nous sommes très fiers de ce qui a été accompli à ce jour » mentionne le commissaire au lobbyisme, Me Jean-François Routhier.

Nous entrons dès aujourd'hui dans la seconde et dernière phase de transition : la migration des données de l'ancien registre vers Carrefour Lobby Québec, puis, dans les jours suivants la complétion de la migration, la mise en vigueur des fonctionnalités de rédaction, de publication et de recherche des mandats dans la nouvelle plateforme.

Cette seconde phase doit, pour satisfaire pleinement les attentes des utilisateurs, être déployée d'une façon méthodique et structurée. Depuis tôt ce matin, nos équipes s'affairent à monitorer le transfert et l'intégrité de l'ensemble des données de l'ancien registre vers la nouvelle plateforme, afin de conserver l'historique complet des 20 dernières années tout en permettant aux usagers de pouvoir rechercher l'entièreté de cet historique.

Dans les 60 jours suivants, les lobbyistes-conseil, entreprises et organisations devront s'assurer que les renseignements contenus dans les déclarations et avis transférés sont exacts, complets et à jour.

Carrefour Lobby Québec apporte des changements très importants dans la façon de faire établie depuis plus de 20 ans. La nouvelle plateforme et son environnement ont été conçus avec des technologies nouvelles qui permettront aux usagers d'être en plein contrôle de leurs activités et d'éviter des délais dans la rédaction et la validation des mandats d'activités de lobbyisme. « Le déploiement graduel de Carrefour Lobby Québec est la meilleure façon de satisfaire les exigences des usagers tout en assurant que les outils d'aide à la disposition des usagers et son service à la clientèle seront pleinement en mesure de répondre aux demandes qui lui seront formulées. » considère le commissaire. C'est pourquoi la séquence suivante a été établie :

Déploiement des fonctionnalités de création et de publication des mandats pour les utilisateurs inscrits (semaine du 24 octobre);

Déploiement complet de la page d'accueil Espace citoyen et de l'affichage des nouveaux mandats publiés (semaine du 31 octobre);

Déploiement final des fonctionnalités de recherche pour l'ensemble des mandats (semaine du 7 novembre). Entretemps, tous les mandats publiés jusqu'au 12 octobre à 23 h 59 peuvent être visualisés dans l'ancien registre qui demeure disponible en consultation).

« Il est entendu qu'aucun usager ne subira de préjudice en raison de la séquence suivie ou de la période pendant laquelle il ne sera pas possible de publier des mandats », déclare le commissaire, le tout faisant partie intégrante de la période de 60 jours de validation prévue par la Loi, laquelle pourra être prolongée sur demande.

Le commissaire est bien conscient des grandes attentes des utilisateurs et de l'impatience de certains de pouvoir accéder à l'ensemble des fonctionnalités de la nouvelle plateforme et il assure les usagers que tous les efforts sont déployés à cette fin.

Rappelons que la première phase de déploiement de Carrefour, amorcée en juin 2022, a permis aux lobbyistes et à tous les autres intervenants impliqués dans les activités de lobbyisme de créer leur compte individuel et les comptes de leurs entreprises ou organisations dans Carrefour Lobby Québec. Cette phase est toujours en cours, Le commissaire invite les lobbyistes à procéder dès maintenant à la création de leurs comptes à Carrefour Lobby Québec si cela n'est pas fait.

Notre mission

Lobbyisme Québec a pour mission de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d'assurer leur sain exercice. En faisant la promotion de la transparence et en soutenant le droit à l'information du public, l'institution contribue au renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques et les personnes qui les dirigent.

Le commissaire au lobbyisme du Québec, personne désignée par l'Assemblée nationale, a le mandat de surveiller et de contrôler les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales en vertu de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes.

