Le député Fisher annonce l'investissement de 3,7 millions de dollars dans un réseau pour l'énergie propre et l'équité en Nouvelle-Écosse





DARTMOUTH, NS, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Partout au pays, les effets des changements climatiques se font sentir. En concertation avec les communautés autochtones, les provinces, les municipalités, l'industrie et d'autres parties, le gouvernement du Canada s'emploie donc à implanter des solutions climatiques. Par des investissements dans des projets d'énergie renouvelable qui favorisent l'indépendance énergétique et le développement économique tout en réduisant les émissions de GES, nous pouvons préserver la qualité de l'air et bâtir des collectivités fortes et saines où il fait bon vivre.

Le secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député de Dartmouth--Cole Harbour, Darren Fisher, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 3,7 millions de dollars à la Clean Foundation pour un réseau pour l'énergie propre et l'équité.

Le réseau soutiendra une initiative dirigée et détenue par la collectivité, dont le but est de fournir les connaissances, compétences et outils nécessaires à l'exercice d'un leadership et à l'application de solutions en matière d'énergie propre dans les communautés micmaques et afro-néo-écossaises.

Ce partenariat aidera ces communautés à réaliser toutes sortes d'initiatives liées à l'économie verte. Le réseau les mettra en lien avec les ressources nécessaires pour obtenir du capital-risque à investir dans des installations solaires ou éoliennes ou dans la modernisation des installations techniques des bâtiments pour améliorer l'efficacité énergétique.

La Clean Foundation oeuvre à la création d'un environnement plus sain, d'une société plus équitable et d'emplois porteurs de sens, correctement rémunérés, en faisant comprendre l'urgence de s'attaquer aux changements climatiques, qui mettent en péril nos écosystèmes, nos cultures et nos moyens de subsistance.

Par des recherches, des collaborations avec les partenaires communautaires et des actions de mobilisation et d'éducation sur les énergies renouvelables, entre autres activités, le projet ouvrira la voie à des projets d'énergie renouvelable qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre en Nouvelle-Écosse.

La Clean Foundation, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse,et la Fédération canadienne des municipalités ont aussi contribué au projet, dont l'enveloppe totale dépasse les 3,8 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada s'attache à ouvrir des possibilités aux groupes historiquement sous-représentés afin qu'ils puissent être des partenaires significatifs dans la transition vers un avenir carboneutre.

« Nous investissons dans la mise au point et le déploiement de solutions énergétiques propres pour contribuer à bâtir des collectivités plus prospères et durables. L'investissement d'aujourd'hui aidera les communautés micmaques et afro-néo-écossaises à créer des économies carboneutres. Je félicite la Clean Foundation et tous ceux qui font partie de ce réseau pour cet important travail. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« J'ai annoncé aujourd'hui que le gouvernement fédéral accordait des fonds à la Clean Foundation afin qu'elle poursuive son travail essentiel auprès des communautés micmaques et afro-néo-écossaises. Cet investissement de 3,7 millions de dollars, qui servira à mettre au point et déployer des solutions d'énergie propre, est une mesure importante pour faire en sorte que ces communautés soient des partenaires égaux dans l'édification d'un avenir carboneutre au Canada. »

Darren Fisher

Secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et député de Dartmouth-Cole Harbour

« Les solutions climatiques, lorsqu'elles sont élaborées en collaboration avec les communautés qui en tireront des avantages, portent fruit. Le réseau pour l'énergie propre et l'équité permettra aux collectivités et aux personnes d'avoir accès à des possibilités adaptées à leur situation si elles ont de la difficulté à se tailler une place dans l'économie propre, qui est en plein essor. »

Scott Skinner

Président et chef de la direction à la Clean Foundation

Quelques faits

Le financement fédéral pour ce projet provient d' Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE), un programme de 1,56 milliard de dollars de Ressources naturelles Canada . Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en développant la capacité de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il permettra ainsi à la population de jouir d'une meilleure santé en respirant un air plus pur.







(ERITE), un programme de 1,56 milliard de dollars de Ressources naturelles . Ce programme réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre en développant la capacité de production d'énergie renouvelable, de manière à fournir des services de réseau essentiels tout en aidant le à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il permettra ainsi à la population de jouir d'une meilleure santé en respirant un air plus pur. Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte , le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre. Le gouvernement du Canada a à coeur de soutenir des solutions locales et des projets communautaires qui permettront de bâtir pour tous un avenir fondé sur l'énergie propre. Ensemble, nous créons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures.

