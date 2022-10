Purolator, l'Université de Toronto et la Ville de Toronto installent un Arrêt rapide urbain sur le campus





Ce deuxième centre d'expédition miniature installé dans un conteneur à Toronto aidera à améliorer la sécurité sur la route, à réduire notre impact sur l'environnement ainsi qu'à faciliter les activités d'expédition pour l'Université et la communauté environnante

TORONTO, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Purolator, l'Université de Toronto et la Ville de Toronto ont installé un deuxième Arrêt rapide urbain. Ce nouveau centre d'expédition miniature installé dans un conteneur d'expédition de 40 pieds et installé au campus du centre-ville de l'université, près du 60 St. George Street, permettra de remplacer les camions de livraison de Purolator par des vélos cargo électriques pour servir le secteur. L'Arrêt rapide urbain de St. George offrira tous les services des centres d'expédition pour les clients qui désirent expédier et récupérer des envois. Cette solution d'expédition innovatrice permet également d'introduire une solution écologique dans le secteur, les vélos cargo électriques, pour remplacer les camions de livraison.

Des études sont menées pour améliorer l'efficacité des transports à Toronto

Nouveau centre d'expédition miniature permettra de remplacer les camions de livraison par des vélos cargo électriques.

L'Arrêt rapide urbain servira de laboratoire pour les chercheurs du domaine des transports du Mobility Network (Réseau mobilité) et du Smart Freight Centre (Centre du fret intelligent) de l'Université. Le Smart Freight Centre est un centre de recherche collaboratif visant à améliorer la vitalité économique des entreprises, la durabilité environnementale et la qualité de vie dans la région du Grand Toronto et de Hamilton. À l'aide des données fournies par Purolator recueillies à l'aide de capteurs installés sur les vélos cargo électriques, l'équipe mènera des analyses approfondies de l'impact du remplacement des gros véhicules sur le campus et la communauté environnante. Cette analyse comprendra l'évaluation de la réduction des émissions, de l'efficacité opérationnelle, de l'expérience avec les stationnements et des interactions avec les piétons et les cyclistes. Les véhicules et la qualité de l'air feront l'objet d'un suivi et des outils d'enregistrement vidéo seront utilisés pour évaluer les répercussions des activités sur les cyclistes et les conducteurs.

Ces activités viennent également soutenir la stratégie en matière d'acheminement du fret et des marchandises de la ville de Toronto, une série de mesures visant à adapter les activités de livraison dans l'ensemble de Toronto. Sous la supervision de la division des services de transport, en partenariat avec d'autres divisions de la municipalité, des agences et des partenaires externes, ces mesures visent à améliorer le système de transport de Toronto afin d'accroître l'efficacité et la fiabilité du transport d'envois et de fret, de limiter les répercussions négatives sur l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES), de réduire les effets négatifs sur les quartiers les plus touchés par la livraison d'envois et d'améliorer la sécurité routière dans l'ensemble de la ville.

Programme pilote des Arrêts rapides urbains

Le premier Arrêt rapide urbain de Purolator a été ouvert en juillet dans le stationnement Green P situé au 19 Spadina Road (au nord de Bloor Street West). Ces deux Arrêts rapides urbains font partie d'un programme pilote avec un total de cinq vélos cargo électriques. Le programme vise à diminuer la congestion routière et les émissions de CO 2 de 68 tonnes par année.

Citations

« Nos partenariats avec les universités et les municipalités nous ont aidés à réaliser des progrès énormes dans nos initiatives de recherche et développement », explique Ricardo Costa, vice-président principal et chef des technologies de Purolator. « Nous avons été en mesure de trouver une réponse aux défis de la livraison en milieu urbain et de mettre l'accent sur la durabilité grâce à un réseau plus efficace et à des véhicules électriques. À présent, grâce à cette collaboration avec l'Université de Toronto et la ville de Toronto, nous pouvons réduire encore plus la congestion routière, livrer plus efficacement et éliminer la nécessité de trouver des places de stationnement pour nos camions à Toronto. »

« Avoir un Arrêt rapide urbain ici sur le campus offre à nos chercheurs et nos étudiants une occasion idéale de recueillir les données de qualité nécessaires pour comprendre la façon dont les innovations en transport influent sur tout, de la congestion routière aux changements climatiques en passant par la santé publique », indique le professeur en ingénierie de l'Université de Toronto et président du Scientific Advisory Committee du Smart Freight Centre, Matthew Roorda. « L'information que nous obtiendrons dans le cadre de ce projet aidera à développer et à adopter des solutions et technologies de transport durables ici à Toronto et dans d'autres secteurs urbains dans le monde. »

« En plus d'offrir des services de cueillette et d'expédition pratiques, cet Arrêt rapide urbain nous donnera également l'information dont nous avons besoin pour créer des options de livraison en fin de parcours durables dans les secteurs urbains denses », déclare Barbara Gray, directrice générale, Services de transport de la Ville de Toronto. « En combinaison avec d'autres activités de la ville visant à améliorer l'acheminement des envois et des marchandises, ce programme pilote innovateur permettra de rendre les livraisons plus durables, rapides et économiques. »

À propos de Purolator

Purolator Inc. est le fournisseur de pointe de solutions intégrées de logistique et d'expédition de fret et de colis au Canada. Célébrant plus de 60 ans de services qui permettent à ses clients de tenir leurs promesses, Purolator continue d'élargir sa portée, sa fiabilité et ses niveaux de service réputés pour rejoindre davantage de particuliers, d'entreprises et de localités, partout au pays et dans le monde entier. Purolator est fière de son héritage canadien et veille à assurer sa durabilité, se positionnant pour croître et prospérer. Purolator est également vouée à contribuer au bien-être des collectivités qu'elle sert et dans lesquelles vivent, travaillent et se détendent ses plus de 14 000 employés.

À propos de l'Université de Toronto

L'Université de Toronto, qui a été fondée en 1827, est la plus grande université du Canada et tout au long de son histoire elle a défié l'impossible et a transformé la société grâce à l'ingéniosité et à la motivation de ses facultés, de ses étudiants, de ses diplômés et de ses défenseurs.

À propos de la Ville de Toronto

Toronto est le lieu de résidence de plus de 2,9 millions de personnes dont la diversité et la multiplicité des expériences font de cette grande ville le moteur économique du Canada et l'un des lieux les plus diversifiés et agréables dans le monde. Toronto est la quatrième ville en importance en Amérique du Nord et est un chef de file mondial en matière de technologie, de finances, de cinématographie, d'arts musicaux, de culture et d'innovation et elle se hisse constamment en tête des classements internationaux grâce aux investissements de ses organes de gouvernance, de ses résidents et de ses entreprises. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le site Web de la Ville ou suivre ses comptes sur Twitter, Instagram ou Facebook.

