La flexibilité des réglementations juridiques introduites pendant la pandémie de COVID profite aux multinationales en 2022





Les réglementations d'entreprise plus souples introduites pour s'adapter au télétravail pendant la pandémie de COVID ont eu un impact l'année dernière, les multinationales ayant utilisé des processus numérisés pour travailler plus rapidement et réduire les coûts de gestion de leurs entités juridiques - selon les données compilées par le leader Entity Portfolio Management (EPM). Mercator® by Citco (Mercator), dans son rapport annuel sur la gestion des entités Mercator 2022.

L'Europe est désormais la région la moins onéreuse pour les multinationales qui souhaitent y créer des entités, grâce à l'autorisation de nouveaux processus de dépôt numérique et à l'application permanente de la directive européenne sur la numérisation. L'APAC reste la région à l'exécution la plus rapide car elle avait déjà mis en oeuvre un grand nombre de ces processus numériques avant la pandémie de COVID - et les a encore perfectionnés depuis l'année dernière. Globalement, les multinationales ont pu réduire l'année dernière de près d'un cinquième (17 %) le temps consacré à la gestion de leurs entités dans ce nouveau paysage numérique.

En classement par juridiction individuelle, les Bermudes apparaissent en général comme le lieu le plus favorable pour créer des entités en 2022 - sur la base du coût global et du temps nécessaire à la gestion des entités - suivies du Luxembourg et de l'Allemagne. En revanche, la République populaire de Chine, la Corée du Sud et Taïwan sont les juridictions les moins bien classées comparativement.

Dans l'ensemble, les données - qui proviennent directement de la plateforme technologique EPM de Mercator, Enticatm - ont montré que les Bermudes sont en tête grâce aux avantages suivants :

Une combinaison idéale des niveaux de coûts et de temps pour accomplir les tâches ;

Une disponibilité des classements électroniques pour toutes les actions liées aux entreprises ;

Les prestataires de services peuvent faire office de secrétariat de la société, ce qui permet de rationaliser les activités ;

Les signatures électroniques sont largement acceptées, tant en interne que par les autorités ;

Seule une liste limitée et prescrite de changements dans l'entreprise nécessite un enregistrement auprès des autorités, ce qui permet d'effectuer de nombreux changements par décisions internes ;

Les entreprises sont autorisées à renoncer à la préparation et à l'approbation des états financiers.

Kariem Abdellatif, responsable de Mercator, a déclaré : « La gestion mondiale des entités d'une multinationale n'a jamais été aussi importante, car les équipes juridiques et de secrétariat d'entreprise travaillent dans un environnement difficile où les réglementations changent constamment. Après la crise sanitaire de la pandémie de COVID, il est encourageant de voir que les régulateurs et les entreprises ont réagi rapidement aux défis que pose le travail dans un monde nouveau de télétravail. Il est particulièrement impressionnant de voir comment les régions de l'UE et de l'APAC se sont engagées à moderniser les processus des entreprises pour qu'elles s'adaptent à cette nouvelle ère numérique, les Bermudes remportant la palme grâce à leur effort de numérisation ».

« Bien entendu, l'objectif de ce rapport n'est pas de conseiller les multinationales pour savoir où créer des entités ou des filiales - une opération évidemment dictée par la nécessité - mais de fixer des attentes et fournir des prévisions sur le coût relatif et le temps nécessaire permettant de mener à bien les activités renforçant leur portefeuille d'entités ».

Pour lire le rapport complet, rendez-vous à l'adresse : https://mercator.net/our-thinking/publications/mercator-entity-management-report-2022/

Le rapport de gestion des entités Mercator fait partie de la série de gestion de portefeuille d'entités de Mercator., qui permet d'observer directement le coût et le temps nécessaires à la gestion d'un portefeuille mondial d'entités, sur la base de données réelles.

À propos de Mercator® par Citco

Précurseur de la gestion de portefeuille d'entités (EPM), Mercator crée des partenariats durables avec ses clients afin de comprendre leurs besoins individuels et leur offrir facilité, efficacité et visibilité grâce à un niveau de supervision très précis. La connaissance inégalée de l'EPM et la technologie exclusive de Mercator - Enticatm - font évoluer les entreprises en matière de vision et de gestion de leurs portefeuilles d'entités, les aidant à naviguer dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe.

En tant que membre du groupe de sociétés Citco (Citco), Mercator travaille en étroite collaboration avec notre équipe de Governance Services - un service centralisé sur mesure qui offre, entre autres, des services de comptabilité externalisée (BPO), de Common Reporting Standard, d'administration et de paie. La transparence offerte par les données de Mercator, combinée à l'expertise proactive de Governance Services, permet à Citco d'apporter tout le soutien nécessaire à une multinationale pour ses besoins en gestion des entités.

À propos du groupe de sociétés Citco (Citco)

Le groupe de sociétés Citco (Citco) est un réseau de sociétés indépendantes dans le monde entier. Ces sociétés sont des fournisseurs leaders de solutions de gestion d'actifs pour le secteur mondial des investissements alternatifs. Avec plus de 1,8 billion de dollars d'actifs sous administration et 9 800 employés déployés dans 36 pays, la culture unique d'innovation de Citco et ses solutions orientées client ont permis à la clientèle de Citco de trouver un partenaire de confiance depuis plus de quatre décennies.

