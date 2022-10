AUXOTMlance Cenote, l'ultime vaporisateur pour concentrés intelligent





SHENZHEN, Chine, 12 octobre 2022 /CNW/ - AUXOtm , le principal fournisseur de vaporisateurs pour fleurs et concentrés de haute qualité, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau produit, le Cenote, l'ultime vaporisateur pour concentrés intelligent.

Profitez d'un aperçu imprenable du spectacle de lumière immersive 360° que Cenote met en place grâce au verre au borosilicate cristallin soufflé dans lequel se trouve le dispositif. À la différence des appareils de tamponnage traditionnels avec courbes et bordures, le corps cylindrique lisse de Cenote est ergonomique pour une prise et un transport faciles, ce qui lui permet d'être très facile à transporter et à utiliser en déplacement.

« La conception immersive de Cenote comprend un éclairage sur le pourtour et la base pour améliorer l'expérience sensorielle de l'utilisateur, explique Joe Strain, vice-président du développement de produits chez AUXO. Les utilisateurs peuvent choisir parmi six effets d'éclairage différents en fonction de leur humeur, et de nouveaux effets sont disponibles périodiquement.

Comprenant parfaitement la difficulté de devoir nettoyer les clous électroniques et le fait que des résidus peuvent affecter les saveurs, Cenote utilise un clou chauffant en céramique jetable qui peut être facilement et commodément remplacé. Recouvert d'un film chauffant très mince de 0,02 mm, il est également capable de distribuer la chaleur uniformément et complètement sans brûler les concentrés.

Le dernier vaporisateur pour concentrés intelligent offre à la fois un mode prédéfini pour ceux qui souhaitent y accéder rapidement et facilement, et un mode Pro qui peut être personnalisé à l'aide de l'application AUXO Connect. Les ports de charge sans fil et de type C sont également inclus comme fonctions pratiques.

Le prix maximal de revient de Cenote est de 399,99 $, tandis que les clous en céramique jetables faciles à remplacer coûtent 17,99 $, l'ensemble de 6.

Visitez le https://www.auxo-official.com/ pour vous tenir au courant des futures annonces d'AUXOtm.

À propos d'AUXO

Chez AUXO, notre principal objectif est de conserver les arômes naturels et purs grâce à une technologie à la fine pointe. Soutenue par un chef de file de l'industrie disposant de systèmes et de ressources de fabrication de classe mondiale, AUXO vise à établir de nouvelles normes pour le marché des vaporisateurs portatifs.

Apprenez-en davantage sur AUXO à l'adresse https://www.auxo-official.com/ ainsi que sur Facebook , Instagram , et YouTube .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1919051/Cenote_PR.jpg

