Les inscriptions sont ouvertes pour SPIE Photonics West 2023. La plus grande conférence et exposition annuelle dans le domaine de l'optique et de la photonique, organisée par SPIE, la société internationale d'optique et de photonique, se tiendra du 28 janvier au 2 février au Moscone Center de San Francisco. Elle réunira des chercheurs, des innovateurs, des ingénieurs et des chefs d'entreprise du monde entier durant une semaine dynamique et intéressante de mise en réseau et d'apprentissage.

Photonics West présentera les toutes dernières technologies et découvertes utilisant l'optique et la photonique, divisées en quatre grands thèmes d'application : BiOS, qui mettra en lumière les nouvelles recherches en biophotonique, en optique biomédicale et en imagerie ; LASE, centré sur l'industrie et les applications des lasers ; OPTO, qui couvrira l'optoélectronique, les matériaux photoniques et les dispositifs optiques ; et désormais Quantum West, qui célèbre sa présence pour la deuxième année consécutive, offrira des conférences techniques, une session plénière consacrée à la technologie quantique, ainsi que des présentations de leaders du secteur qui s'efforcent de commercialiser les technologies quantiques. Globalement, le programme de Photonics West de cette année comprend plus de 4 500 présentations techniques.

Mettant en vedette plus de 1 000 entreprises qui lanceront des produits, feront des démonstrations en direct et présenteront des technologies, BiOS Expo et Photonics West Exhibition sont la vitrine d'un secteur de la photonique diversifié et en bonne santé. BiOS Expo, qui présente les dernières technologies en matière d'optique biomédicale et d'applications dans le domaine de la santé, se tiendra les 28 et 29 janvier. Photonics West Exhibition, qui se tiendra du 31 janvier au 2 février, présentera les derniers dispositifs, composants, systèmes et services en matière d'optique et de photonique. L'entrée est gratuite pour les deux expositions.

Allant des sujets d'actualité de SPIE BiOS et des sessions plénières de la conférence aux Prism Awards et SPIE Startup Challenge, cette semaine riche en événements présentera les dernières technologies et les développements industriels dans le domaine de l'optique et de la photonique. Parmi les intervenants confirmés pour les sujets d'actualité et les séances plénières, citons Aydogan Ozcan, université de Californie, Los Angeles ; Mark A. Anastasio, université d'Illinois, Urbana-Champaign ; Maryellen Giger, université de Chicago ; Natan T. Shaked, université de Tel-Aviv ; Chen Yang, université de Boston ; Vasilis Ntziachristos, université technique de Munich ; Srirang Manohar, université de Twente ; Caroline Boudoux, Polytechnique Montréal ; Jin U. Kang, université Johns Hopkins ; Kirill Larin, université de Houston ; YongKeun Park, KAIST ; Eric Henderson, Dartmouth Hitchcock Medical Center ; Rajeev J. Ram, MIT ; Emily Warren, National Renewable Energy Laboratory ; Nicolas Grandjean, EPFL ; Arnan Mitchell, RMIT University ; Eliana Fu, TRUMPF Amérique du Nord ; Jason Eichenholz, Luminar Technologies ; et Jürgen Stuhler, TOPTICA Photonics.

Outre les conférences et les expositions, Photonics West proposera également plus de 50 cours techniques, notamment des techniques de conception et des domaines d'application de la micro-optique numérique et des technologies et architectures optiques pour les écrans montés sur la tête VR/AR/MR, dictés par le président de SPIE 2023, Bernard Kress ; un nouveau cours dicté par Andreas Georgiou , Guides d'ondes pour la réalité mélangée : principes et applications ; et deux nouveaux cours d'introduction à la mécanique quantique.

Le vaste programme éducatif comporte de nombreux ateliers de développement professionnel, un salon de l'emploi global, et de précieuses opportunités de réseautage pour les participants techniques, les membres de SPIE et les exposants.

L'inscription complète à la conférence Photonics West inclut l'accès à l'évènement de 3 jours, SPIE AR | VR | MR, axé sur la réalité augmentée, virtuelle et mélangée et sur le rôle vital que l'optique et la photonique jouent dans le développement de matériel de réalité croisée (XR). Ce programme populaire comprend plus de 30 conférences, de discours liminaires et de panels d'invités ; un salon d'une durée de deux jours ; et un salon de l'emploi dédié à la réalité croisée. Toutes ces composantes mettent en vedette des entreprises d'électronique grand public de premier plan ou en devenir; les intervenants représenteront un éventail complet d'organisations. Citons Avegant, Lynx, NewSight Reality, Mojo Vision, Schott, Magic Leap, Metalenz, et Sunny Optical.

« Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau Photonics West en présentiel, qui débute ainsi l'année civile pour la communauté photonique mondiale », fait remarquer le directeur principal des programmes techniques de SPIE. Marilyn Gorsuch. « Depuis notre retour à San Francisco couronné de succès l'année dernière, notre communauté nous a fait part en permanence de l'importance et la valeur que revêt le fait de pouvoir renouer des liens et avoir des conversations en face à face. Photonics West 2023 promet d'être une autre semaine intéressante et propice à la réflexion, avec de nombreuses possibilités de réseautage prévues pour compléter le solide programme technique. Cette année, nous proposerons également un programme Quantum West élargi et mettrons de nouveau l'accent sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour les applications biomédicales. Ne manquez pas cette occasion de rejoindre vos collègues du monde entier, de dialoguer avec plus de 1 000 entreprises de photonique et de venir entendre les résultats ultimes de la recherche qui stimulent l'innovation ».

