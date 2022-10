Invitation aux médias - Annonce de la composition du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, dévoilera la composition du Conseil des ministres le 20 octobre 2022 à 14h.

Les membres du Conseil des ministres seront assermentés dans le cadre de cet événement.

DATE : Le jeudi 20 octobre 2022



HEURE : 14h



LIEU : Salle du Conseil législatif

Assemblée nationale du Québec

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaitre les mesures à prendre en fonction de leur situation.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 13:55 et diffusé par :