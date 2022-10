Nouvelles subventions pour la prévention des feux incontrôlés dans les communautés maintenant disponibles





WINNIPEG, Manitoba, 12 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa (Wawanesa) a collaboré avec l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) et Intelli-FeuMC Canada pour offrir une nouvelle subvention pour la prévention des feux incontrôlés dans les communautés. Wawanesa et l'IPSC offriront six subventions pouvant aller jusqu'à 15 000 $ chacune pour aider les communautés à l'échelle du Canada à améliorer leur résilience aux feux incontrôlés par des activités de prévention et d'atténuation.



« L'une des conséquences les plus inquiétantes des changements climatiques est l'augmentation des feux incontrôlés, a indiqué Carol Jardine, présidente des Activités d'assurance dommages au Canada à Wawanesa. En tant que compagnie mutuelle détenue et exploitée par des Canadiens, nous voulons aider les communautés à l'échelle du Canada à améliorer leur résilience climatique, à se protéger et à protéger leurs maisons et leurs entreprises. C'est pour cette raison que nous travaillons avec les experts de l'IPSC et d'Intelli-feu Canada pour réduire le risque de feux incontrôlés et contribuer à rendre les communautés du Canada plus sûres et plus résilientes. »

Ces subventions soutiendront des activités de prévention, d'atténuation et de préparation alignées sur les sept volets d'Intelli-feu Canada (en anglais seulement):

Éducation

Planification des urgences

Gestion de la végétation

Législation

Développement

Coopération interagences

Formation croisée



« De 2008 à 2021, les feux incontrôlés ont coûté plus de 4,6 milliards de dollars aux assureurs canadiens, qui ont reçu plus de 87 000 demandes d'indemnité. Cela ne représente qu'une partie des coûts globaux associés aux feux incontrôlés, car il faut aussi tenir compte des dommages aux infrastructures publiques non assurées, des vies perturbées et des répercussions sur la santé physique et mentale des personnes touchées, déclare Paul Kovacs, directeur général de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques. En offrant des subventions visant à prévenir et à atténuer les répercussions des feux incontrôlés, la direction de Wawanesa aidera les communautés à améliorer leur résilience face à ce risque de plus en plus répandu, servira de modèle à d'autres communautés souhaitant prendre des mesures, et réduira les répercussions considérables des feux incontrôlés sur les personnes et les entreprises à l'échelle de notre pays. »

« Intelli-Feu Canada est heureux d'apporter sa contribution et son soutien aux subventions de Wawanesa pour la prévention des feux incontrôlés dans les communautés, a déclaré Ray Ault, directeur d'Intelli-Feu Canada. Il s'agit d'une initiative importante qui aidera les Canadiens à améliorer leur résilience aux feux incontrôlés. »

Les demandes de subvention doivent être reçues avant le 1er décembre 2022 à 12 h (HNC) et seront évaluées par un comité d'experts en prévention des feux incontrôlés de Wawanesa, de l'IPSC et d'Intelli-Feu Canada. L'annonce des projets sélectionnés pour l'octroi de subventions aura lieu le 1er mars 2023.

Les groupes communautaires intéressés peuvent consulter la page Web du programme pour connaître les critères d'admissibilité pour les projets et les demandes à l'adresse wawanesa.com/feux-incontroles-subventions. Les communautés du Canada sont maintenant invitées à présenter des demandes de subventions.

À propos de la Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa

La Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa, fondée en 1896, est la plus importante compagnie du genre au Canada, grâce à des revenus annuels de plus de 4 milliards de dollars et à un actif de 12 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, elle est la société mère de Wawanesa General, qui offre des services d'assurance dommages en Californie et en Oregon; de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d'assurance vie partout au Canada; et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises de partout au Canada. Wawanesa est fière d'offrir des services à plus de 2 millions de titulaires de police au Canada et aux États-Unis. Wawanesa s'emploie activement à donner en retour aux organisations qui prennent en charge les communautés où elle exerce ses activités pour les rendre plus fortes. De plus, elle fait des dons largement supérieurs aux montants qui représentent un niveau d'excellence en mécénat d'entreprise à l'échelle internationale. Pour en savoir plus, allez à wawanesa.com

À propos de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC)

Chef de file canadien dans le domaine de la recherche sur les catastrophes, l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) a été créé par le secteur de l'assurance en 1997 en tant qu'institut indépendant de recherche et de sensibilisation sans but lucratif pour promouvoir la résilience aux catastrophes au Canada. L'IPSC est un centre d'excellence international affilié à l'Université Western. L'IPSC met au point et promeut des solutions pour la sécurité en cas de catastrophe fondées sur des données probantes, qui peuvent être mises en oeuvre par les propriétaires, les entreprises et les gouvernements pour améliorer leur résilience aux catastrophes. Allez à www.iclr.org pour en savoir plus.

À propos d'Intelli-FeuMC Canada

Intelli-Feu Canada a été fondé il y a plus de 20 ans pour répondre aux préoccupations courantes concernant les feux incontrôlés dans les milieux périurbains. Depuis lors, Intelli-Feu Canada dirige le développement de ressources et de programmes conçus pour responsabiliser le public et améliorer la résilience des quartiers face aux feux incontrôlés au Canada. Exploité sur la base d'un mandat du Centre interservices des feux de forêt du Canada, Intelli-Feu Canada bénéficie du soutien d'organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de gestion des feux de forêt et collabore avec les administrations municipales et le secteur privé. Pour en savoir plus, allez à firesmartcanada.ca

