Le transporteur de rein LifePort® d'Organ Recovery Systems décroche un contrat exclusif pour ses services de préservation des greffons rénaux en Belgique





Les chirurgiens de l'Universitaire Ziekenhuizen et de l'AZ Universitair Ziekenhuis ont réussi les premières procédures de transplantation rénale dans le cadre d'un contrat national établi avec Organ Recovery Systems. La société se voit ainsi désignée comme fournisseur exclusif de services de préservation des reins de donneurs destinés à la transplantation clinique. Cet accord prévoit l'utilisation du transporteur de reins LifePort, une exclusivité de la société, dans tous les centres de transplantation de Belgique, ainsi que des services de soutien logistique. Le LifePort Kidney Transporter est un nouveau dispositif médical destiné à la préservation et au transport d'organes. Il utilise la perfusion par machine hypothermique (HMP) afin de renforcer la viabilité de l'organe du donneur pendant la période cruciale entre le don d'organe et la transplantation.

Organ Recovery Systems a été récompensé par la National Belgian Transplant Society pour sa "plateforme complète de préservation des reins pour la perfusion hypothermique des reins des donneurs destinés à la transplantation".

À partir du 1er octobre 2022, et jusqu'en 2025, Organ Recovery Systems fournira des services de préservation complets à tous les centres de transplantation basés en Belgique, notamment :

- Universitaire Ziekenhuizen Leuven

- AZ Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Edegem

- Universitair Ziekenhuis Brussel, Campus Jette

- Université Libre de Bruxelles, Hôpital Erasme

- Universitair Ziekenhuis Gent, Gent

- Cliniques Universitaires Saint Luc, Bruxelles

- Centre Hospitalier Universitaire, Liège

"En choisissant LifePort Kidney Transporter comme technologie de perfusion standard en Belgique, nous dévoilerons au monde entier le futur de la préservation des organes", déclare le professeur Tom Darius des Cliniques universitaires Saint-Luc. "LifePort Kidney Transporter constitue notre meilleure chance de prolonger et d'améliorer la vie des personnes ayant besoin d'une transplantation rénale."

Cette nouvelle confirme la position de la Belgique en tant que leader clinique en matière de solutions de transplantation progressives, après avoir été l'un des premiers pays européens à instaurer un programme autorisant l'utilisation d'organes prélevés sur des personnes auparavant jugées inéligibles au don : les personnes en état de mort circulatoire (DCD). Alors que les organes de ces donneurs étaient historiquement considérés comme non viables, une analyse rétrospective a permis de constater que le HMP, rendu grâce au LifePort Kidney Transporter, améliorait la fonction du greffon rénal DCD comparé au stockage statique froid traditionnel, et donc que ces organes étaient plus adaptés à la transplantation. L'adoption du LifePort Kidney Transporter en tant que norme de soins pour la préservation des reins illustre l'engagement de la Belgique à améliorer l'accès aux organes vitaux, à optimiser les résultats des patients et à faire honneur à chaque donneur et à sa famille pour leur précieux don.

"Nous sommes particulièrement honorés de voir notre technologie LifePort contribuer au processus de transplantation vital au niveau national en Belgique", a déclaré David Kravitz, PDG d'Organ Recovery Systems. "Notre mission étant de contribuer à l'amélioration des résultats en matière de transplantation, nous nous réjouissons de pouvoir nous associer à la Société nationale belge de transplantation en vue de donner une seconde chance à la vie à un plus grand nombre de patients en attente de transplantation."

À propos d'Organ Recovery Systems

Organ Recovery Systems est un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services de préservation d'organes, et apporte son soutien à 320 programmes de transplantation dans 43 pays. Depuis son introduction en 2003, le transporteur rénal LifePort a servi dans plus de 175 000 procédures de transplantation rénale à travers le monde. La plateforme LifePort, propriété d'Organ Recovery Systems, a été également conçue pour recevoir des foies de donneurs et améliorer ainsi les résultats des transplantations chez les patients atteints de maladies du foie en phase terminale. Les transporteurs de rein et de foie LifePort sont des produits et services développés par Organ Recovery Systems et destinés à soutenir la mission de l'entreprise, qui consiste à honorer le don de vie, à améliorer les résultats et à réduire les coûts globaux des soins pour les patients atteints de maladies du foie en phase terminale.

