CSafe et BioLife Solutions, Inc. annoncent un partenariat visant à développer les solutions de chaîne d'approvisionnement pour le marché de la thérapie cellulaire et génique





CSafe rejoint le réseau mondial de partenaires de BioLife, composé de fournisseurs de solutions de chaîne du froid utilisant la plateforme de gestion de la chaîne du froid evo®

MONROE, Ohio et BOTHELL, Washington, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- CSafe, l'un des plus grands fournisseurs de solutions d'expédition à température contrôlée active et passive pour les produits pharmaceutiques, et BioLife Solutions, Inc. (NASDAQ: BLFS), un fournisseur de premier plan d'outils et de services de bioproduction de classe supérieure pour les marchés de la thérapie cellulaire et génique (« TCG ») et de la biopharmacie au sens large, ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat visant à fournir un réseau de services mondial combiné pour soutenir les produits, en mettant l'accent sur une fiabilité, une sécurité et une qualité accrues.

CSafe rejoint le réseau mondial de partenaires de BioLife, composé de fournisseurs de solutions de chaîne du froid pour le marché de la TCG. BioLife prévoit de prendre en charge 10 000 à 12 000 expéditions evo de matières premières de départ et de doses fabriquées pour la TCG au cours des 12 prochains mois. Ce nouveau partenariat permettra d'élargir les options de la chaîne d'approvisionnement pour tous les produits de TCG, quel que soit leur stade de développement, des premiers essais cliniques à l'échelle commerciale mondiale.

Grâce à cette nouvelle alliance, CSafe apportera encore plus de sa portée mondiale très fiable au secteur de la TCG. Opérant à partir de plus de 50 centres de service dans le monde, l'entreprise est un partenaire de confiance éprouvé pour les fabricants de produits biopharmaceutiques qui cherchent à surmonter la complexité de la chaîne d'approvisionnement, avec un palmarès qui comprend des solutions d'expédition pour six milliards de doses d'un vaccin contre la COVID-19.

« CSafe est honoré de s'associer à l'équipe de BioLife Solutions, dont la gamme d'outils et de services de bioproduction pour la TCG est sans égal sur le marché. Nous sommes ravis de fusionner ces outils et services exceptionnels avec notre expertise en matière de livraison fiable à l'échelle mondiale », a déclaré Patrick Schafer, PDG de CSafe. « La TCG est en train de prendre son rythme de croisière et a besoin d'un soutien mondial. Nous savons à quel point ces thérapies sont importantes pour les patients du monde entier, et c'est notre mission, à CSafe, de protéger chaque expédition. »

« Nous sommes ravis de travailler avec un partenaire mondial ayant un solide historique de fiabilité et de performance et qui est profondément dévoué aux thérapies innovantes », a déclaré Mike Rice, PDG de BioLife Solutions. « Nous disposons de la meilleure technologie LN2 et des meilleures installations de stockage, conformes aux BPFa, sur le marché, en plus de nos autres solutions TCG de classe mondiale, et nous sommes convaincus que notre collaboration avec CSafe élargira notre portée et se traduira par encore plus de fiabilité et de service en temps réel pour les partenaires TCG. »

Contacts pour les médias :

April Lynch

+1 937-245-6479

[email protected]

Pour BioLife Solutions :

Au sein de l'entreprise

Troy Wichterman

Directeur financier

(425) 402-1400

[email protected]

Investisseurs

Relations avec les investisseurs de LHA

Jody Cain

(310) 691-7100

[email protected]

À propos de CSafe

CSafe offre la suite la plus complète de solutions d'expédition thermique pour les besoins d'expédition de la chaîne du froid pharmaceutique dans le monde entier. En mettant l'accent sur le « patient d'abord », une expertise approfondie du secteur et un engagement envers l'innovation, CSafe continue de fournir des produits de pointe dans les segments actifs et passifs. CSafe est le seul fournisseur doté d'un portefeuille de bout en bout comprenant des cas d'utilisation actifs et passifs pour le fret aérien en vrac, les colis, les cellules et les gènes ainsi que des cas d'utilisation spécialisés pour le dernier kilomètre avec la capacité de répondre à la gamme complète des exigences d'expédition de la chaîne du froid pour les produits pharmaceutiques avec une qualité et une fiabilité de pointe. Peu importe la taille, la durée et la température, CSafe est au coeur de votre chaîne du froid. csafeglobal.com

À propos de BioLife Solutions

BioLife Solutions est un fournisseur de premier plan d'outils et de services de bioproduction de classe supérieure pour les marchés de la thérapie cellulaire et génique et de la biopharmacie au sens large. Notre portefeuille d'outils comprend nos milieux de biopréservation brevetés CryoStor ® et HypoThermosol ® pour l'expédition et le stockage, la famille ThawSTAR ® de produits de décongélation automatisés et sans eau, le système de gestion de la chaîne du froid evo ®, les congélateurs de stockage cryogénique de grande capacité , les congélateurs mécaniques Stirling Ultracold , les services de stockage biologique SciSafe et les outils de traitement cellulaire de Sexton Biotechnologies. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.biolifesolutions.com , www.scisafe.com , www.stirlingultracold.com ou www.sextonbio.com et suivez BioLife sur Twitter .

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « déclarations prospectives » qui peuvent comporter des risques et des incertitudes importants. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Toutes ces déclarations ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1917780/BioLife_Solutions_DV10.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1917781/CSafe_Logomark_RGB_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 08:36 et diffusé par :