SoftServe est récompensée aux Brandon Hall Group Excellence in Leadership Development Awards 2022





SoftServe, une société de conseil et d'autorité numérique de premier plan, a remporté une médaille d'argent dans la catégorie « Best Advance in Senior Manager Development » aux Brandon Hall Group Excellence in Leadership Development Awards 2022. La société a été récompensée pour son « Delivery Directors Learning Program » (DDLP) - un programme unique de leadership interne proposé par l'écosystème d'apprentissage de SoftServe, SoftServe University.

Le DDLP aborde la fonction du directeur livraison et aide les managers à maîtriser les compétences fondamentales via une formation avec des scénarios pratiques. Le programme comporte six modules et dure six mois. Les sujets abordés comprennent le développement du personnel, la gestion financière, l'expansion de nouveaux marchés et la communication client.

Les cours sont dirigés par des directeurs livraison en activité et par d'autres dirigeants de l'entreprise. Les étudiants reçoivent un enseignement via un apprentissage appliqué qui met en lumière les meilleures pratiques et les études de cas des clients. Les participants passent en revue la théorie et l'intégration pratique et se voient confier des tâches à la fin de chaque module afin de résoudre des défis du monde réel imaginés par une unité opérationnelle. À l'heure actuelle, 51 % des directeurs livraison chez SoftServe ont obtenu leur diplôme dans le cadre de ce programme.

« Les programmes de développement professionnel restent une priorité absolue pour l'entreprise », déclare Galyna Datsiv, vice-présidente de l'apprentissage et du développement chez SoftServe. « Notre "Delivery Directors Leadership Program" est un instrument pour cette mission et aide les employés à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour contribuer aux objectifs de croissance et de développement de l'entreprise ».

En tant qu'employeur de choix, SoftServe s'engage à fournir à ses employés une multitude de services de développement de la carrière. SoftServe University offre des solutions d'apprentissage pour les leaders à différents niveaux, notamment les responsables QC, les chefs de projet, les directeurs livraison, les vice-présidents, les directeurs commerciaux, les directeurs financiers et les DRH. Les programmes soutiennent l'intégration pour maîtriser les nouveaux postes et améliorer encore les prestations.

C'est la deuxième année consécutive que SoftServe est récompensée par le Brandon Hall Group Excellence in Leadership Development Awards. En 2021, SoftServe a remporté l'or dans la candidature « Best Advance in Coaching and Mentoring ».

À propos de SoftServe

SoftServe est une autorité numérique qui conseille et fournit des services à la pointe de la technologie. Nous révélons, transformons, accélérons et optimisons la manière dont les entreprises et les éditeurs de logiciels exercent leurs activités. Nos solutions de bout en bout et notre expertise sont synonymes d'innovation, de qualité et de rapidité dans les secteurs de la santé, du commerce de détail, de l'énergie, de la fabrication et des services financiers. Nous donnons aux entreprises et aux éditeurs de logiciels les moyens nécessaires pour se différencier, accélérer le développement de solutions et affronter vigoureusement la concurrence sur le marché actuel, où qu'elles se trouvent dans leur parcours.

