i2c est nommé meilleur fournisseur de carte de crédit en tant que service par Aite-Novarica





i2c Inc., un fournisseur de premier plan dans les technologies de paiement numérique et bancaires, annonce aujourd'hui avoir été nommé fournisseur "Best in Class" dans la catégorie des cartes de crédit en tant que service (CCaaS) par Aite-Novarica Group, un cabinet de conseil international fournissant des perspectives critiques dans le secteur des services financiers.

Intitulé Aite Matrix: Credit Cards as a Service - Providers That Democratize Credit Card Issuance, le rapport examine les tendances du marché CCaaS, les fonctionnalités clés et les solutions disponibles sur l'ensemble des fournisseurs existants et nouveaux, et désigne i2c "Best in Class" sur la base d'une évaluation exhaustive, des cadres d'évaluation et des experts sectoriels d'Aite-Novarica.

"i2c est une société établie offrant une solide plateforme de cartes de crédit dotée des outils nécessaires pour construire, lancer et gérer pleinement un programme de cartes de crédit, ainsi que des contrôles complets pour modifier les produits et programmes de carte de crédit en temps réel ou quasi réel", déclare David Shipper, conseiller stratégique, banque de détail et paiements, Aite-Novarica Group. "Leur éventail de services semble être plus que capable de répondre aux besoins de banques, coopératives de crédit, fintechs, commerçants et startups de toute taille qui veulent lancer un programme de carte de crédit."

"C'est pour nous un honneur de voir i2c reconnu de manière indépendante, par un analyste sectoriel tel qu'Aite-Novarica, en tant que principal fournisseur dans le domaine des cartes de crédit en tant que service", déclare Amir Wain, fondateur et PDG d'i2c Inc. "Les solutions de crédit et de prêt ont suscité un vif intérêt de la part des banques, des coopératives de crédit et des fintechs souhaitant offrir des produits de crédit compétitifs, et nous sommes fiers de proposer, avec rapidité et souplesse, des produits de crédit innovants et sur mesure."

Avec i2c, les partenaires peuvent lancer une variété de produits de crédit, aussi bien à la consommation que commerciaux, avec des récompenses intégrées et des fonctionnalités de fidélisation, l'émission instantanée de cartes et des portefeuilles mobiles, ainsi que des outils d'intégration et de souscription. i2c se démarque également dans le domaine des crédits grâce à sa plateforme mondiale unique, des partenariats avec chaque grand réseau mondial de paiement, y compris American Express, Discover, MasterCard, Visa et Union Pay International, et ses services à valeur ajoutée, comme la gestion des centres d'appels, de la fraude et des programmes.

Retrouvez le résumé du rapport d'Aite-Novarica en cliquant ici: Aite Matrix: Credit-Cards-as-a-Service

À propos d'Aite-Novarica Group

Aite-Novarica Group est un cabinet de conseil fournissant des perspectives critiques sur les technologies, réglementations, stratégies et opérations à des centaines de banques, assureurs, fournisseurs de services et sociétés de placement, ainsi qu'aux fournisseurs de technologies et services qui les accompagnent. Composées d'anciens dirigeants en technologie, stratégie et opérations et de chercheurs et consultants reconnus, nos équipes d'experts fournissent des conseils exploitables aux clients, en s'appuyant sur une compréhension approfondie développée grâce à un vaste réseau de clients et de contacts dans d'autres secteurs. Rendez-vous sur notre site web et rejoignez-vous sur Twitter et LinkedIn.

À propos d'i2c Inc.

i2c est un fournisseur mondial de solutions de paiement et bancaires hautement configurables. Grâce à la technologie exclusive de "blocs de construction" d'i2c, les clients peuvent facilement créer et gérer un ensemble complet de solutions de crédit, de débit, de prépaiement, de prêt et autres de manière rapide et rentable. i2c offre une flexibilité, une agilité, une sécurité et une fiabilité inégalées à partir d'une seule et même plateforme SaaS d'envergure mondiale. Fondé en 2001, i2c est basé dans la Silicon Valley. Sa technologie de nouvelle génération aide des millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.i2cinc.com et suivez-nous sur @i2cinc.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 octobre 2022 à 21:30 et diffusé par :