Firmenich inaugure son nouveau campus à Genève

Ce campus ultramoderne représente un investissement de près de CHF 200 millions et confirme l'importance à long terme de Genève dans les activités mondiales de l'entreprise.

GENÈVE, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Firmenich, la plus grande société privée de parfums et d'arômes au monde, a officiellement inauguré aujourd'hui son nouveau campus à Genève, en présence de personnalités et des autorités locales. Avec une capacité de production sans équivalent, ce nouveau campus, qui est à la pointe de l'industrie d'un point de vue technologique, reflète l'engagement de Firmenich en matière d'excellence opérationnelle. L'investissement total pour ce projet pluriannuel s'élève à près de 200 millions de francs suisses et confirme l'importance de Genève sur le long terme.

"Notre campus ultramoderne sera un élément clé pour accélérer l'innovation et favoriser notre expansion mondiale", a déclaré Gilbert Ghostine, PDG de Firmenich. "Ce nouveau campus à Genève est notre site le plus important dans le monde et l'un des plus avancés dans le secteur en matière de technologie, digitalisation, innovation, science et produits naturels. Fidèles à notre esprit pionnier, nous l'avons développé dans le but d'offrir des services et des expériences de qualité supérieure à nos clients, depuis la création de parfums ou le développement d'ingrédients alimentaires, jusqu'à une production parfaitement intégrée, tout en réduisant notre empreinte environnementale."

"Cet investissement de près de 200 millions de francs suisses est le plus important que Firmenich ait jamais réalisé sur un seul site", a commenté Patrick Firmenich, Président du Conseil d'administration. "Ce site permet à notre industrie d'aller encore plus loin dans sa quête d'excellence et nous permet d'établir avec fierté un nouveau standard à Genève, coeur de l'industrie mondiale du parfum et du goût. Ce site intègre des technologies de pointe, nourrit l'innovation et cherche à repousser les limites de la recherche scientifique. Avec ce projet industriel unique, nous renforçons notre centre d'excellence à Genève pour notre croissance à long terme."

Lors de la cérémonie officielle, Mauro Poggia, Président du Conseil d'État et Conseiller d'État en charge du Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) de Genève, a déclaré : "Firmenich est un fleuron industriel qui, par excellence, porte certaines valeurs propres au canton de Genève: c'est un trait d'union entre des cultures et des identités, c'est aussi un attachement aux racines combiné à une ouverture sur le monde."

La cérémonie s'est déroulée en présence des maires des communes de Satigny et de Dardagny, des représentants des autorités et de l'administration, de chercheurs, de représentants de la société civile et de dirigeants du monde de l'économie.

Le nouveau campus à Genève, est établi sur deux communes, à Satigny et à La Plaine. La superficie combinée est de 225'000m², et héberge des infrastructures d'une superficie totale de 132'000m², dont 22'000m² de nouvelles installations hautement sophistiquées. Firmenich Genève compte trois usines de production à la pointe de la technologie, ainsi que des laboratoires adjacents pour la création de parfums, d'arômes et d'ingrédients ; une plateforme logistique et un entrepôt automatisé ; une usine pilote de recherche et développement en biotechnologie ; ainsi qu'un pavillon dédié aux échanges entre collaborateurs et à la restauration.

Le campus s'appuie sur la vision de l'entreprise d'un fonctionnement à l'épreuve du temps, en optimisant les flux de travail de bout en bout, en capitalisant sur les meilleures pratiques de l'industrie et en intégrant les dernières innovations robotiques et de l'intelligence artificielle.

Hormis son excellence opérationnelle, le campus est conçu pour avoir un impact limité sur l'environnement, grâce à une construction innovante et à des stratégies d'éco-gestion intelligentes. Les nouveaux bâtiments bénéficient d'une réduction des besoins en énergie pour le chauffage et la climatisation. Un système intelligent d'enveloppes thermiques réduit considérablement les pertes de chaleur, tandis que les sources d'énergie renouvelables, telles que les pompes à chaleur et les forages géothermiques, sont intégrées pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

De nombreux espaces verts à l'intérieur et autour du pavillon central, y compris un toit végétalisé, s'inscrivent dans la volonté de créer un habitat pour la flore et la faune, améliorant ainsi la biodiversité. Le toit végétalisé améliore également l'isolation thermique ainsi que la rétention des eaux de pluie.

La conception primée du nouveau campus place le bien-être des employés au centre en maximisant l'éclairage naturel des laboratoires et des bureaux. Les lieux de travail polyvalents et ouverts favorisent la collaboration, l'innovation et le partage des connaissances.

Le site favorise la mobilité à faible impact et est équipé de bornes de recharge pour les véhicules électriques et d'un large espace pour les vélos.

Le campus de Genève a été construit en plusieurs phases à partir de décembre 2017, et l'aménagement final a été réalisé en février 2021. Le campus accueille 1'450 personnes, dont certains des plus grands scientifiques, créateurs de parfums et de goûts, techniciens et opérateurs du monde.

À propos de Firmenich

Firmenich est la plus grande société privée de parfums et de saveurs au monde ; elle a été fondée à Genève, en Suisse, en 1895, et est une entreprise familiale depuis 127 ans. Firmenich est une entreprise de premier plan spécialisée dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, de saveurs et d'ingrédients. Réputée pour sa recherche et sa créativité de classe mondiale, ainsi que pour son leadership en matière de durabilité, Firmenich offre à ses clients une innovation supérieure en matière de formulation, une palette d'ingrédients large et de haute qualité, et des technologies exclusives, notamment la biotechnologie, l'encapsulation, la science olfactive et la modulation du goût. Firmenich avait un chiffre d'affaires annuel de 4,7 milliards de francs suisses à fin juin 2022. Pour en savoir plus sur Firmenich, rendez-vous sur www.firmenich.com.

