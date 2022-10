Créer de bons emplois et renforcer l'économie propre du Canada





SOREL-TRACY, QC, le 11 oct. 2022 /CNW/ - Pour lutter contre les changements climatiques et bâtir une économie propre et solide, nous avons besoin de technologies comme les véhicules électriques et leurs batteries. Voilà pourquoi, vu l'abondance de minéraux critiques et les capacités d'innovation de calibre mondial du Canada, nous comptons fournir à l'économie propre les technologies dont elle a besoin et générer de l'air pur et de bons emplois pour les Canadiens.

Le premier ministre Justin Trudeau était accompagné aujourd'hui du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, pour annoncer un nouvel investissement fédéral proposé pouvant atteindre 222 millions de dollars dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation. Cet investissement vise à aider Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) à accroître sa production de minéraux critiques, notamment le lithium, le titane et le scandium. Ces minéraux essentiels sont destinés à la fabrication de produits comme les véhicules électriques et les batteries, qui sont de plus en plus recherchés au Canada et dans le monde. Cet investissement contribuera à alimenter les chaînes d'approvisionnement en technologies propres au pays et à l'étranger, ce qui placera les travailleurs et l'économie du Canada sur la voie de la réussite.

Par ailleurs, l'investissement visera à réduire de près de la moitié d'ici 2030 les émissions de l'usine de RTFT de Sorel-Tracy, au Québec. Pour ce faire, l'entreprise procédera notamment à l'électrification des fournaises et au remplacement du charbon. Au total, cet investissement contribuera à créer jusqu'à 150 bons emplois canadiens et de maintenir une main-d'oeuvre solide chez RTFT, notamment dans des postes pour travailleurs hautement qualifiés.

Le gouvernement du Canada continuera à prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques, tout en créant de bons emplois pour la classe moyenne. Il compte notamment renforcer notre chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques, en plus d'encourager la conception et la fabrication de technologies propres ici, au Canada. Pour aujourd'hui et pour les générations à venir, nous allons générer de l'air pur, de bons emplois et une économie solide.

Citations

« De bons emplois pour la classe moyenne, de l'air pur et des technologies conçues au Canada : voilà notre vision d'une économie solide et d'un avenir prometteur. L'annonce d'aujourd'hui consiste à concrétiser cette vision et à faire du Canada un chef de file dans le domaine des minéraux critiques - qui sont essentiels à la fabrication de produits comme les véhicules électriques. Ensemble, nous allons continuer d'innover, de créer de bons emplois et de garder notre air propre. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'aide que nous apportons à la croissance des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques du Canada permettra à notre pays de rester un chef de file mondial de ce secteur stratégique. Notre gouvernement est résolu à favoriser l'exploitation durable des ressources de minéraux critiques, à créer de bons emplois et à bâtir des chaînes d'approvisionnement solides tout en resserrant nos relations commerciales avec les plus proches alliés du Canada. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques fera du Canada le fournisseur mondial de prédilection pour les minéraux critiques et les matériaux nécessaires à l'économie verte et numérique mondiale. Nous travaillerons avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les travailleurs de l'industrie et les intervenants concernés afin de concevoir une stratégie apte à créer de bons emplois pour les Canadiens, à faire croître notre économie et à faire du Canada un acteur incontournable sur la scène mondiale. »

-- L'hon. Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Nous sommes déterminés à faire partie d'un avenir à zéro émission nette, notamment en décarbonant nos activités et en trouvant de nouvelles façons de produire les matières nécessaires à cette transition. Nous sommes ravis de collaborer avec le gouvernement du Canada afin de positionner RTFT pour l'avenir et de renforcer les chaînes de valeur des métaux et des minéraux critiques au Canada et aux États-Unis. »

-- Jakob Stausholm, Chef de la direction de Rio Tinto

Faits saillants

L'annonce d'aujourd'hui donne suite aux nombreux accords que le Canada a conclus cette année en vue d'attirer des milliards de dollars d'investissements et plus de 17 000 emplois de qualité pour faire croître nos secteurs des minéraux critiques et de la fabrication de véhicules électriques.

a conclus cette année en vue d'attirer des milliards de dollars d'investissements et plus de 17 000 emplois de qualité pour faire croître nos secteurs des minéraux critiques et de la fabrication de véhicules électriques. Grâce au Plan de réduction des émissions pour 2030 et à la future Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui est assortie d'un investissement de 3,8 milliards de dollars, le Canada est en voie d'atteindre son objectif de réduire ses émissions de 40 à 45 % sous le niveau de 2005 d'ici 2030.

est en voie d'atteindre son objectif de réduire ses émissions de 40 à 45 % sous le niveau de 2005 d'ici 2030. Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) est une filiale de Rio Tinto, une société minière et métallurgique mondiale dont la réussite n'est plus à démontrer. Rio Tinto produit du fer, du dioxyde de titane, des diamants et de l'aluminium au Québec, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et- Labrador et dans les Territoires du Nord-Ouest, et emploie plus de 10 000 personnes au Canada .

et dans les Territoires du Nord-Ouest, et emploie plus de 10 000 personnes au . Le complexe de RTFT à Sorel-Tracy , au Québec, accueille également le Centre de technologie et minéraux critiques, un centre de recherche et développement de calibre mondial.

, au Québec, accueille également le Centre de technologie et minéraux critiques, un centre de recherche et développement de calibre mondial. En plus de réduire les émissions au complexe de RTFT à Sorel-Tracy , l'investissement proposé aujourd'hui permettra d'augmenter la capacité de production de l'entreprise, de récupérer les minéraux critiques des flux de déchets et d'ajouter des capacités essentielles de transformation des minéraux.

, l'investissement proposé aujourd'hui permettra d'augmenter la capacité de production de l'entreprise, de récupérer les minéraux critiques des flux de déchets et d'ajouter des capacités essentielles de transformation des minéraux. Le gouvernement du Canada élabore une stratégie sur les minéraux critiques pour favoriser l'exploitation des ressources de minéraux critiques et les chaînes de valeur au pays. Cette stratégie appuiera les efforts visant à faire du Canada un chef de file mondial dans la production responsable, inclusive et durable de minéraux critiques de la mine à l'usine.

élabore une stratégie sur les minéraux critiques pour favoriser l'exploitation des ressources de minéraux critiques et les chaînes de valeur au pays. Cette stratégie appuiera les efforts visant à faire du un chef de file mondial dans la production responsable, inclusive et durable de minéraux critiques de la mine à l'usine. Les minéraux critiques sont essentiels à de nombreuses industries mondiales, comme les technologies propres, les soins de santé, l'aérospatiale et l'informatique. Ils entrent dans la composition des panneaux solaires, des téléphones et des ordinateurs, et sont indispensables à la fabrication de véhicules électriques. Dans le Budget 2022, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir jusqu'à 3,8 milliards de dollars pour assurer la mise en oeuvre de la première Stratégie canadienne sur les minéraux critiques.

