Plus d'une personne sur quatre prendra sa retraite au Québec au cours des dix prochaines années

QUÉBEC, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Selon les projections de Retraite Québec, le Québec comptera plus d'un million de nouvelles personnes qui partiront à la retraite au cours des dix prochaines années. Il s'agit d'un travailleur ou d'une travailleuse sur quatre qui franchira cette nouvelle étape de vie durant cette période.

Pour une retraite sans compromis, il faut la planifier!

C'est dans cet esprit que Retraite Québec lance une campagne de sensibilisation auprès de la population québécoise. L'objectif consiste à rappeler l'importance de la planification financière pour s'assurer de maintenir son niveau de vie à la retraite.

Ainsi, la campagne met de l'avant le principal avantage de planifier financièrement sa retraite : pouvoir continuer à faire ce que l'on aime, et ce, sans compromis, malgré les aléas de la vie!

Pour convaincre les gens de passer à l'action, Retraite Québec les invite à visiter la page www.retraitequebec.gouv.qc.ca/jeplanifie. Ils y trouveront une foule d'information sur les avantages de planifier financièrement sa retraite le plus tôt possible ainsi que des outils de simulation, comme SimulR, pour faire des projections de leurs revenus à la retraite.

Planifier pour réajuster sa cible d'épargne

L'épargne personnelle fait partie intégrante de notre système de retraite au Québec; elle est nécessaire pour tous ceux et celles qui gagnent plus de 30?000 $ par année. Comme plusieurs événements marquants peuvent survenir à travers le temps, il est normal que le niveau d'épargne d'une personne varie d'une année à une autre.

Pour réajuster sa cible d'épargne, Retraite Québec recommande de revoir sa planification financière de la retraite à la suite d'événements importants tels qu'une naissance, un mariage, une séparation, un décès, voire un contexte économique plus difficile. Faire une place à l'épargne, ce n'est pas une dépense; c'est un investissement pour soi!

Faits saillants

La campagne se déroulera du 10 octobre au 20 novembre 2022 tant à la télévision que sur le Web et les médias sociaux.

Plus d'un million de travailleurs et travailleuses du Québec partiront à la retraite au cours de la prochaine décennie.

On estime que le Québec comptera environ un million de nouvelles personnes qui cotiseront au Régime de rentes du Québec durant cette même période.

En 2020, plus du tiers (39 %) des personnes qui gagnaient entre 30? 000 $ et 50?000 $ n'ont pas cotisé à un REER ni à un régime complémentaire de retraite.

Retraite Québec, partenaire de votre sécurité financière

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et la mesure de l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l'évolution du système de retraite et contribue à la sécurité financière des Québécoises et des Québécois.

Lien connexe : La retraite au Québec (gouv.qc.ca)

