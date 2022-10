Schneider Electric remporte plusieurs prix récompensant l'innovation et l'expérience client numérique





Schneider Electric, chef de file de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a été récompensé par trois Digital Awards (prix numériques) AVA décernés par l'association des professionnels du marketing et de la communication, ainsi que par un WebAward 2022 de la Web Marketing Association.

Les prix numériques AVA sont décernés par l'association des professionnels du marketing et de la communication, dans le cadre d'un concours international qui récompense l'excellence des professionnels créatifs en charge de la planification, du concept, de la réalisation, de la conception et de la production de la communication numérique. Les projets qui s'y inscrivent vont des campagnes numériques à la production audio et vidéo, en passant par le développement de sites Web, la présence sur les médias sociaux et le marketing mobile. Après s'être mesuré à plus de 2500 concurrents internationaux, dont des entreprises comme Microsoft, Dell, AT&T et McKinsey, Schneider Electric a remporté le prix platine pour la campagne d'optimisation pour les moteurs de recherche des micro-réseaux américains, ainsi que deux prix or pour l'expérience partenaire personnalisée mySchneider et l'expérience entreprise-consommateur Maison connectée.

Le concours annuel WebAward organisé par la Web Marketing Association récompense l'excellence en matière de développement de sites Web en faisant appel à un panel indépendant de juges experts du monde entier qui examinent des sites dans 86 secteurs d'activité. Le concours WebAward est un programme de distinction de premier plan pour les développeurs de sites Web et la communauté du marketing en ligne. Seuls les meilleurs sont récompensés par un WebAward. Le site « mySchneider Distributor Experience » de Schneider Electric a été récompensé par la norme d'excellence interentreprises. Les meilleurs sites Web sont sélectionnés en fonction de sept critères : conception, facilité d'utilisation, rédaction, interactivité, utilisation de la technologie, innovation et contenu. Le site « mySchneider Distributor Experience » propose une expérience personnalisée offrant un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à tous les contenus, logiciels, outils et services dont les distributeurs ont besoin pour gérer leur activité. Schneider Electric continue à faire preuve de leadership en matière d'innovation numérique et en tant que partenaire solide pour la transformation numérique des utilisateurs finaux et des partenaires.

« Dans ce monde connecté au rythme effréné, nous promettons à nos clients et partenaires de leur apporter les outils, ressources, formations et programmes les plus récents pour répondre à leurs besoins », a déclaré Erin Kalidindi, vice-présidente en charge de l'expérience client numérique de Schneider Electric en Amérique du Nord. « Nous veillons à ce que nos plateformes Web et numériques offrent la meilleure expérience client possible, et nous sommes très fiers d'être reconnus pour cela par les AVA Digital Awards et la Web Marketing Association. »

Schneider Electric contribue à la réussite de ses clients grâce aux plateformes numériques internationales suivantes, qui ont été primées :

mySchneider : mySchneider est une expérience numérique personnalisée qui a pour vocation de favoriser et de stimuler le développement commercial des clients de Schneider Electric. Elle offre les meilleurs parcours clients numériques et une expérience client personnalisée afin d'avoir un impact mesurable et d'améliorer la satisfaction des clients. mySchneider compte plus de 12 000 utilisateurs actifs mensuels en Amérique du Nord qui accèdent aux services, au contenu et aux outils pour favoriser et stimuler la croissance de l'entreprise au quotidien.

Campagne d'optimisation pour les moteurs de recherche des micro-réseaux américains : Cette campagne donne à Schneider Electric une position de leader d'opinion par le biais d'une expérience empathique qui donne l'impression d'avoir une conversation avec un expert. Elle a entraîné une augmentation de 66 % du trafic, une augmentation de 33 % du temps passé sur la page, et plus de 350 liens retour.

Expérience entreprise-consommateur Maison connectée : Ce site informe les consommateurs sur l'intérêt d'une gestion intelligente de l'énergie dans leur maison. Il décrit les mesures pouvant être prises par les particuliers pour rendre leur maison plus durable grâce à des outils énergétiques intelligents tels qu'un contrôleur de puissance domestique, des interrupteurs et des prises de courant intelligents, et un panneau électrique innovant et primé qui simplifie l'ajout de panneaux solaires, de chargeurs de véhicules électriques, de batteries et de générateurs.

Schneider Electric privilégie les expériences numériques de A à Z qui permettent aux clients et aux employés de première ligne d'établir de manière fluide les relations numériques du futur, afin de favoriser la croissance et la fidélisation des clients.

Pour vous inscrire à mySchneider ou pour vous connecter et découvrir les nouveautés, rendez-vous sur https://www.se.com/myschneider/.

À propos de Schneider Electric

L'objectif de Schneider est de doter chacun des moyens permettant de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources afin d'assurer le progrès et la durabilité pour tous. Nous appelons cela « Life Is On ».

Notre mission est d'être votre partenaire numérique pour gagner en durabilité et en efficacité.

Nous contribuons à la transition numérique en intégrant les technologies de pointe en matière de processus et d'énergie, les terminaux pour connecter les produits, les commandes, les logiciels et les services au nuage tout au long de leur cycle de vie, et en favorisant la gestion intégrée de l'entreprise, pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises internationales. Nous défendons des normes ouvertes et des partenariats sur les écosystèmes, et sommes passionnés par nos objectifs significatifs qui reposent sur les valeurs communes de l'inclusion et de l'autonomie.

www.se.com

Découvrez Life Is On

