Talkdesk présente les Opentalk CX Summit Series 2022 en Europe





Talkdesk®, Inc., spécialiste mondial des centres de contact dans le cloud pour les entreprises soucieuses de leurs clients, a annoncé aujourd'hui la programmation de l'étape européenne de Talkdesk Opentalk CX Summit Series 2022. Cette tournée s'achèvera par des événements à Londres le 1er novembre et à Madrid le 3 novembre.

Le programme des événements est axé sur les clients de Talkdesk représentant un grand nombre d'industries, notamment AMC Networks, Motorway Online Ltd. et d'autres, qui discuteront de la manière dont une expérience client supérieure peut stimuler la croissance de l'entreprise. L'alliance stratégique Talkdesk et les partenaires AppConnect, dont Amazon Web Services, Salesforce, Ada, PCI Pal et Playvox, partageront leurs idées pour transformer le parcours client.

Les points forts de l'événement de Londres sont : un discours d'ouverture prononcé par Kathie Johnson, directrice marketing de Talkdesk, ainsi qu'un atelier sur la stratégie d'expérience client avec Derek Lewis, directeur de la stratégie d'expérience client de Talkdesk. Un hall d'exposition, des possibilités de réseautage et des conférenciers invités, dont Emily Uwemedimo, experte de l'industrie numérique de CCW Europe, complètent le programme.

À Londres, Talkdesk accueillera également Fred Sirieix, animateur de l'émission First Dates sur Channel 4 et auteur de « Secret Service: Lifting the lid on the restaurant world, » pour prononcer le discours de clôture. Fred - largement reconnu comme un « Jedi du service » - fera part de ses inspirations et de ses apprentissages basés sur une vie passée à perfectionner l'art du bon service à la clientèle.

Parmi les points forts de l'événement de Madrid, citons le discours d'ouverture de Susan Ysona, vice-présidente de Talkdesk EMEA, APAC, LATAM, et un atelier sur la stratégie d'expérience client avec Ignacio Garcia, directeur de Talkdesk Iberia. L'événement prévoit également un hall d'exposition, des opportunités de réseautage et des conférenciers invités, dont le président de l'Association espagnole de l'expérience client (AEERC), Jose Francisco Rodriguez.

À Madrid, Talkdesk accueillera également Toni Nadal, l'un des entraîneurs de tennis professionnels les plus réputés de l'histoire et auteur de « Nadal Serves, Socrates Returns », pour prononcer le discours de clôture. Toni expliquera comment les personnes impliquées dans l'offre d'une expérience client exceptionnelle peuvent s'inspirer des leçons essentielles qu'il a apprises en tant qu'entraîneur de renommée mondiale.

« Dans la mesure où les organisations cherchent de plus en plus à exploiter l'expérience client pour favoriser la différenciation des marques et la croissance, le centre de contact est apparu comme une ressource stratégique », a déclaré Kathie Johnson, directrice marketing de Talkdesk. « Le Talkdesk Opentalk CX Summit a pour but de montrer aux responsables de l'expérience client comment tirer parti d'un centre de contact en tant que plateforme de service axée sur l'automatisation, avec une intelligence artificielle pour chaque jour, afin d'optimiser leurs processus d'expérience client les plus critiques et de répondre aux besoins actuels et futurs des clients, de manière transparente sur tous les canaux. »

Il est possible de participer gratuitement à l'événement, mais le nombre de places est limité. Inscrivez-vous dès maintenant au Talkdesk Opentalk CX Summit London ou Talkdesk Opentalk CX Summit Madrid.

Ressources supplémentaires

Réseaux sociaux

Communauté Talkdesk : https://www.talkdesk.com/customer-community

Blog : https://www.talkdesk.com/blog/

Twitter : https://twitter.com/Talkdesk

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/talkdesk/

Facebook : https://www.facebook.com/Talkdesk/

Instagram : https://www.instagram.com/Talkdesk/

À propos de Talkdesk

Talkdesk® est un des leaders mondiaux des centres de contact dans le cloud pour les entreprises soucieuses de leurs clients. Nos solutions d'expérience client axées sur l'automatisation optimisent les processus de service client les plus critiques de nos clients. Notre vitesse d'innovation, notre expertise verticale et notre empreinte mondiale reflètent notre engagement à faire en sorte que les entreprises puissent offrir de meilleures expériences dans tous les secteurs d'activité et sur tous les canaux, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction des clients et une accélération des résultats commerciaux.

Talkdesk est une marque déposée de Talkdesk, Inc. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commercialestm ou des marques déposées® de leurs propriétaires respectifs. Leur utilisation n'implique aucune affiliation ou approbation de leur part.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 octobre 2022 à 12:55 et diffusé par :