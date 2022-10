La 132e Foire de Canton offrira une expérience commerciale efficace et pratique aux entreprises mondiales





GUANGZHOU, Chine, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 15 octobre, la 132e Foire de Canton débutera, sous le thème « relier les circulations nationales et internationales ». Cette année, plus de 35 000 entreprises sont attendues à cet événement virtuel présentant 16 catégories de produits différentes et 50 sections d'exposition. Grâce à la mise à jour de son site Web, qui permet une recherche plus efficace des produits, et à divers événements de mise en relation entre fournisseurs et acheteurs, la 132e Foire de Canton offrira une expérience commerciale fluide et de meilleurs services aux entreprises du monde entier.

Les acheteurs peuvent désormais trouver les produits dont ils ont besoin de manière plus ciblée grâce à l'optimisation de la recherche, et notamment à un nouvel algorithme de recherche. De même, grâce à un plus grand nombre d'options de filtrage telles que les modes de commerce et les destinations d'exportation, les visiteurs peuvent utiliser la plateforme en ligne de la Foire avec plus de précision. De nouvelles fonctions ont été développées en matière de communication instantanée : les visiteurs peuvent désormais envoyer des fichiers et des cartes de visite par messagerie instantanée pour faciliter la mise en réseau. La Foire s'est surpassée afin de s'assurer que la fonctionnalité, le service et les activités du site Web contribuent à améliorer l'expérience des utilisateurs.

Par ailleurs, la 132e Foire de Canton proposera des événements bien conçus et adaptés afin de faciliter l'expérience d'achat et de vente. Plus de 40 événements servant de passerelle d'échange pour promouvoir le commerce mondial visent à mettre en relation des sociétés d'approvisionnement multinationales de grande envergure avec des fournisseurs chinois de différents secteurs, couvrant les marchés clés de la Foire de Canton tels que les pays de la nouvelle route de la soie, les membres du Partenariat économique régional global et les principaux pays sources d'acheteurs.

« La Foire de Canton rassemble des entreprises exceptionnelles de différents endroits en Chine et facilite la mise en relation avec des acheteurs mondiaux. C'est une plateforme de premier ordre pour la coopération réciproque des communautés d'affaires du monde entier », a déclaré Michael Schumann, président de l'Association fédérale allemande pour le développement économique et le commerce extérieur (BWA), lors du premier événement de passerelle d'échange pour les nouveaux produits énergétiques en Allemagne.

Dans le même temps, l'événement « Découvrez la Foire de Canton avec les abeilles et le miel » présentant entre 8 et 10 catégories de produits, diffusé en direct sur les réseaux sociaux de la Foire, permettra aux acheteurs de découvrir virtuellement des produits multidimensionnels, de faire des visites virtuelles d'usines, d'obtenir des explications sur les techniques de fabrication, et bien plus. Ces activités de soutien permettront de présenter les progrès réalisés par la Chine dans la mise à niveau et la transformation du commerce extérieur, et d'améliorer la productivité des rencontres commerciales pour les fournisseurs comme pour les acheteurs.

Il ne reste plus que quelques jours avant le lancement de la 132e Foire de Canton, prenez un moment pour vous inscrire à ce qui sera l'un des meilleurs événements commerciaux de l'année !

