L'AGCO Agriculture Foundation lance un projet de trois ans avec la Haute école spécialisée bernoise





L'AGCO Agriculture Foundation (AAF), une fondation privée avec l'ambition de prévenir et de soulager la faim grâce à un développement agricole durable, annonce aujourd'hui un don de 195 000 CHF à la Haute école spécialisée bernoise (Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires). Le don soutiendra la mise en oeuvre d'un projet de trois ans visant à promouvoir l'application de méthodes de désherbage sans travail du sol sur des robots agricoles légers dans un climat frais et humide d'Europe centrale.

Le projet sera axé sur des méthodes de désherbage sans contact en combinaison avec de petits robots pour aider à augmenter la durabilité de la production des cultures, prévenir le compactage du sol et minimiser l'apparition des mauvaises herbes. Les travaux du projet seront réalisés dans le cadre de l'engagement des étudiants de la Haute école à consacrer leurs thèses de Master et de Bachelor au thème du projet et à d'autres questions relatives à la durabilité. Les connaissances, conclusions et innovations émanant du projet seront transmises aux exploitants et aux parties prenantes clés pour optimiser la production durable des cultures et l'efficience des opérations sur site.

Soutenir les agriculteurs pour stimuler la productivité devient de plus en plus important alors que le changement des conditions climatiques a intensifié les problèmes causés par les mauvaises herbes et continue d'affecter la production alimentaire mondiale. En outre, des solutions agricoles comme les robots semi-autonomes petits et légers peuvent contribuer à une hausse significative en termes de production des cultures, tout en réduisant l'impact sur les sols.

En combinant les travaux de la Haute école spécialisée bernoise (Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires) et le soutien technique de l'AGCO Swiss Future Farm, le projet promouvra, en tant qu'alternative, le recours aux cultures arables à plantation précision en rangées pour libérer de l'espace.

"L'efficience de la production alimentaire reste un des défis les plus complexes au monde pour l'agriculture dans un contexte d'événements et de changements climatiques. En contribuant à des programmes comme celui avec la Haute école spécialisée bernoise, nous espérons relever ces défis et faire avancer les connaissances dans ce domaine au profit des communautés agricoles d'Europe", explique Roger Batkin, président du conseil d'administration, AGCO Agriculture Foundation.

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE:AGCO) est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, qui comprend des marques aussi prestigieuses que Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. Optimisée par les solutions d'agriculture intelligente Fuse®, la gamme complète d'équipements et de services AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l'État de Géorgien aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d'affaires net de 11,1 milliards USD en 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour suivre l'actualité, les informations et les événements de l'entreprise, retrouvez-nous sur Twitter: @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

À propos de l'AGCO Agriculture Foundation (AAF)

Lancée par AGCO Corporation (NYSE:AGCO) en 2018, l'AGCO Agriculture Foundation (AAF) est une fondation privée dont la vision est de prévenir et de soulager la faim. La fondation élabore des programmes à fort impact qui assurent la sécurité alimentaire, favorisent le développement agricole durable, et permettent de construire les infrastructures agricoles nécessaires dans les communautés agricoles marginalisées. L'AAF est basée à Vaduz, au Liechtenstein, et ses opérations sont gérées à Duluth, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.agcofoundation.org/

