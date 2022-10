Mary Kay Inc. salue le mois mondial de la Diversité en publiant une déclaration de l'entreprise sur la Diversité, l'Équité et l'Inclusion (DÉI) et le sommet en matière de DÉI





Mary Kay Inc., champion et défenseur mondial de longue date de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des sexes, a publié une déclaration sur la Diversité, l'Équité et l'Inclusion (DÉI) à l'occasion du mois mondial de sensibilisation à la diversité et a organisé un sommet sur la Diversité, l'Équité et l'Inclusion à l'occasion de la journée mondiale de l'Inclusion.

Grâce à ces efforts, Mary Kay se tient responsable de ses engagements en matière de DÉI, qui s'articulent autour de trois concepts fondamentaux : comprendre par le savoir, exiger l'action et assurer un changement transformateur durable au sein de notre entreprise, chez nos partenaires commerciaux et dans les collectivités que nous servons.

« Depuis sa création, Mary Kay a exercé ses activités en voulant défier le statu quo, en ouvrant des portes aux femmes et à divers groupes depuis 1963. Nous pensons que le secteur privé a un rôle fondamental à jouer dans le changement social. Grâce à nos actions d'entreprise, nous nous engageons à faire progresser la diversité et à garantir l'inclusivité dans notre entreprise. Nous sommes conscients que la lutte pour l'égalité va au-delà des murs de notre entreprise, c'est pourquoi nous soutenons les efforts des collectivités que nous touchons dans le monde entier », a déclaré la présidente de la Commission, Julia A. Simon, directrice juridique et directrice de la diversité et de l'inclusion chez Mary Kay.

Déclaration de l'entreprise sur la Diversité, l'Équité et l'Inclusion

Notre position

En tant qu'entreprise internationale, nous pensons que notre diversité est une force qui favorise l'innovation et la croissance. Nous nous efforçons de suivre nos valeurs fondatrices et notre objectif, en célébrant la diversité et en développant un milieu de travail et une société inclusifs depuis près de 60 ans.

Fondé par une femme qui a bravé les normes de son époque en matière de genre et qui a fait tomber les barrières alors qu'à peine un tiers des Américaines étaient dans la société active, le concept de DÉI est au coeur de la mission de Mary Kay, qui consiste à faire progresser l'émancipation économique des femmes et l'égalité des sexes.

En interne, nous nous engageons à promouvoir la diversité et à faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer dans notre entreprise. Présents sur près de 40 marchés, nous pensons que la DÉI est essentielle à notre mode de fonctionnement et, au fil des ans, nous avons pris des mesures concertées pour intégrer la DÉI comme une stratégie essentielle à la croissance de notre entreprise. Nous cherchons à créer un environnement où les personnes peuvent exprimer et partager des pensées, des expériences et avoir des perspectives différentes, en veillant à ce qu'elles se sentent vues, entendues et respectées.

Notre stratégie décennale de développement durable, Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow, poursuit une approche holistique en matière de DÉI et s'articule autour de trois concepts fondamentaux : le savoir, l'action et le changement.

Par des mesures concrètes et des partenariats, nous travaillons constamment à la réalisation d'une culture plus inclusive, plus diverse et plus équitable dans notre entreprise et dans nos collectivités. Nous nous engageons à soutenir les efforts en matière de DÉI et à atteindre notre objectif, à savoir comprendre par le savoir, exiger des mesures et assurer un changement durable à long terme grâce aux domaines d'intérêt interne suivants :

Faire progresser la DÉI chez Mary Kay

Formation et engagement des employés

Un portefeuille de produits diversifié

Diversité des fournisseurs et marchés publics inclusifs

Risques sociaux dans la chaîne d'approvisionnement

Représentation et leadership des femmes

En montrant l'exemple et en reflétant notre attachement à la valeur de la représentation et du leadership accrus des femmes dans le milieu de travail, Mary Kay met en pratique ses valeurs et ses engagements :

(Données depuis août 2022)

62 % de la main-d'oeuvre mondiale est composée de femmes

54 % des membres de l'équipe de direction sont des femmes ; 38 % sont des personnes BIPOC

53 % des vice-présidents et postes supérieurs sont des femmes

57 % des directeurs et postes supérieurs sont des femmes

59 % des managers et postes supérieurs sont des femmes

70 % des leaders du marché sont des femmes

60 % des postes de direction sur nos 10 principaux marchés sont occupés par des femmes

Approvisionnement et diversité des fournisseurs favorables à l'égalité des sexes

(Données sur la chaîne d'approvisionnement, aux États-Unis uniquement, depuis février 2021)

66 % des membres de notre équipe de passation de marchés sont des femmes

12 % de nos fournisseurs indirects sont des femmes, issues des minorités, ou sont des professionnelles chevronnées

5 % de nos fournisseurs directs sont des femmes, issues des minorités, ou sont des professionnelles chevronnées

Conservation des ressources humaines

41 % des ressources humaines de Global Mary Kay travaillent dans l'entreprise depuis plus de 10 ans

47 % des ressources humaines américaines de Mary Kay travaillent pour l'entreprise depuis plus de 10 ans

Alignements sur les normes internationales

En 2019, Mary Kay a signé les Women's Empowerment Principles et en 2021, l'entreprise est devenue une « Créatrice d'engagements » pour les coalitions d'action du Forum Génération Égalité afin d'accélérer les progrès en matière d'égalité entre les hommes et les femmes visant à faire avancer les Objectifs de développement durable. Consciente de la nécessité de continuer à aller de l'avant dans ce domaine, Mary Kay participe au Plan d'accélération mondial pour l'égalité entre les hommes et les femmes 2022-2023 afin de poursuivre la mise en oeuvre d'objectifs d'entreprise ambitieux en matière de représentation et de leadership des femmes dans l'entreprise et dans notre chaîne d'approvisionnement.

Lutter contre les inégalités entre les sexes et les races

Nous savons que la lutte pour l'égalité va au-delà des murs de notre entreprise, c'est pourquoi nous soutenons les efforts déployés dans nos collectivités pour combattre les inégalités entre les races et les sexes. Par le biais de nos partenariats et de nos collaborations externes, nous nous engageons à lutter contre le racisme et la discrimination, et nous poursuivons une approche intersectionnelle axée sur le démantèlement des obstacles aux opportunités pour les femmes et les filles issues des minorités.

Soutenir l'impact grâce à nos partenariats externes

Lutter contre la violence sexiste

Renforcer le leadership et la participation des femmes

Promouvoir l'équité en matière de possibilités de formation

Lutter contre les préjugés dans les technologies émergentes

Promouvoir l'esprit d'entreprise chez les femmes Combler la fracture numérique entre les hommes et les femmes Soutenir la passation de marchés adaptée aux différences entre les hommes et les femmes



Nous élargissons nos partenariats afin de créer un écosystème favorable aux femmes entrepreneures, notamment les femmes issues de minorités sous-représentées, en renforçant la passation de marchés adaptée aux différences entre les hommes et les femmes , et en réduisant la fracture numérique entre les hommes et les femmes grâce à l'accélérateur d'entrepreneuriat féminin. Avec la série mondiale d'innovations du Network for Teaching Entrepreneurship (réseau pour l'enseignement de l'entrepreneuriat), nous soutenons les jeunes femmes entrepreneures sociales émergentes dans la tranche d'âge des 13 à 24 ans afin qu'elles abordent un ODD spécifique ou un défi commercial du XXIe siècle. En unissant nos forces au WE Empower UN SDG Challenge, nous faisons progresser l'entrepreneuriat social favorable à l'égalité des sexes ; et nous contribuons à la localisation des objectifs de développement durable par le biais de l'entrepreneuriat des femmes en milieu rural dans les pays en voie de développement, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement.

Grâce à notre partenariat avec l'initiative nationale d'équité raciale pour la justice sociale de la Congressional Black Caucus Foundation, nous soutenons l'équité raciale et les droits de l'homme par la recherche et la politique publique dans le cadre de la réforme de la justice pénale. Afin d'éliminer les obstacles à l'accès à l'enseignement, nous nous associons chaque année à la Society of Cosmetic Chemists pour soutenir les étudiants issus de minorités sous-représentées qui poursuivent des études supérieures en STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), par le biais des bourses d'études Madam C.J. Walker.

Conscients de l'impact disproportionné de la violence faites aux femmes et aux filles, nous luttons contre le fléau de la violence sexiste dans les conflits et les catastrophes grâce à nos partenariats mondiaux avec CARE et le UN Trust Fund to End Violence against Women. Nous faisons également progresser la représentation et le leadership des femmes dans la vie publique et en matière d'action climatique grâce à nos partenariats avec le International Women's Forum et The Nature Conservancy.

Enfin, nous abordons la question des possibilités de préjugés sexistes dans les nouvelles technologies avec le Equal Rights Trust et nous nous efforçons de faire en sorte que la technologie de l'IA soit conçue pour favoriser la diversité et l'inclusion.

Pour Mary Kay, Diversité, Équité et Inclusion ne sont pas de simples mots : c'est grâce à eux que nous sommes en mesure de réaliser notre objectif pour enrichir la vie des femmes dans le monde entier. Grâce aux efforts que nous déployons au sein de l'entreprise pour respecter nos engagements DÉI et en nous associant à des acteurs du changement dans le monde entier pour lutter contre les injustices liées au genre et à la race, nous agissons et assurons un changement transformateur au sein de notre entreprise, auprès de nos partenaires commerciaux et des collectivités que nous servons.

