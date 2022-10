RoundGlass Living met en lumière cinq façons de stimuler la santé mentale dans le cadre de la « Journée mondiale de la santé mentale »





La collection RoundGlass Living Mental Health Matters propose un contenu qui aide à apaiser, à remonter le moral, à soulager et à inspirer.

BELLEVUE, Washington, 10 octobre 2022 /CNW/ - RoundGlass Living, l'application de bien-être qui s'engage à démocratiser le bien-être global, soutient la « Journée mondiale de la santé mentale » le lundi 10 octobre, avec sa collection « Mental Health Matters » de contenus et de parcours pour favoriser le bien-être mental. Qu'il s'agisse de méditation pour calmer un esprit occupé, de yoga pour se ressourcer ou de maîtrise du pardon, et plus encore, la collection peut aider les gens à donner la priorité à leur bien-être mental, à relever les défis quotidiens, à gérer le stress et à surmonter consciemment les émotions difficiles.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a institué la Journée mondiale de la santé mentale afin de sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale dans le monde et de mobiliser les efforts à l'appui de la santé mentale. Cette année, le thème de la Journée, qui est « Faire de la santé mentale et du bien-être pour tous une priorité mondiale », cerne la crise de santé mentale provoquée par la pandémie de COVID-19. Le monde a été témoin d'une augmentation de 25 % des troubles anxieux et dépressifs au cours de la première année de la pandémie, selon l'OMS.

L'application RoundGlass Living peut aider les utilisateurs à améliorer leur bien-être mental et leur santé en leur permettant d'accéder à du contenu authentique créé par certains des meilleurs enseignants au monde. Elle propose des parcours de bien-être tels que la méditation et la pleine conscience, le yoga, l'alimentation saine et l'accompagnement en fin de vie, afin d'aider les personnes à répondre à des besoins spécifiques en matière de bien-être, comme la réduction du stress et de l'anxiété, l'entretien des relations, le développement d'habitudes saines et la gestion des émotions difficiles. L'application propose des cours, des articles et des vidéos sur quatre canaux de vie : méditation, musique, alimentation et fin de vie. Elle aide également les utilisateurs à construire des parcours personnalisés vers le bien-être global, en intégrant leurs propres expériences et objectifs à la grande variété de contenus de l'application.

Pour accroître votre bien-être mental, intégrez ces cinq recommandations de RoundGlass Living dans votre routine quotidienne :

Définissez une intention

Faites le point avec vos émotions

Apaisez-vous grâce à la respiration

Explorez des méthodes pour vous aider à surmonter les difficultés

Rencontrez d'autres personnes sur leur chemin - la connexion rend le voyage réel.

Compte tenu de la reconnaissance croissante des problèmes de santé mentale, RoundGlass s'engage à inspirer les gens à accorder la priorité à leur santé mentale et à leur bien-être dans le cadre de leur bien-être global.

